Chemnitz

Auf ungewöhnliche Weise hat Chemnitz das sogenannte Bid Book für seine Kulturhauptstadt-Bewerbung 2025 eingereicht. Am Sonntagmittag kam das gut 60-seitige Dokument per Fahrrad am Brandenburger Tor in Berlin an – nach einer 48 Stunden-Tour durch mehrere Bundesländer. Die 39 passionierten Freizeitradsportler, die seit Freitag in Etappen rund 1200 Kilometer mit dem Bewerbungsbuch (Bid Book) im Rucksack zurücklegten, wurden mit großem „Hallo“ und einem Spalier aus Fans, Akteuren der Chemnitzer Bewerbung und Schaulustigen empfangen.

„Wir sind einfach froh, dass es geklappt hat“, sagte Initiator Kai Winkler der Deutschen Presse-Agentur. Er habe bis zur letzten der sechs in wechselnder Besetzung gefahrenen Etappen gezittert, ob die Aktiven aus der Chemnitzer Radsportszene es schaffen. Die Bewerbung wurde in den Briefkasten der Kulturstiftung der Länder gesteckt – einen Tag vor Fristablauf.

Chemnitz ist eine von fünf deutschen Bewerbern um den Titel Kulturhauptstadt Europas. Deutschland darf 2025 neben Slowenien eine der beiden Städte stellen.

Wer wird Kulturhauptstadt 2025?

Ende Oktober soll ein Gewinner feststehen. Mit im Rennen sind gleich zwei Städte aus Niedersachsen: Hannover und Hildesheim. Außerdem wollen sich Magdeburg ( Sachsen-Anhalt) und Nürnberg ( Bayern) durchzusetzen.

Hannover hatte erst am Freitag mit einer spektakulären Präsentation für Aufsehen gesorgt. Gleich mehrere Besonderheiten in der Bewerbung fallen auf: So will Hannover nicht der einzige Sieger im Wettbewerb sein und die Raschplatz-Hochstraße soll ein begrünter Weg für Fußgänger werden. Das Festivalzentrum ist mobil – in jedem Monat soll es einen neuen Standort auf dem Cityring bekommen.

