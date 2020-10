Hannover

„Normalität ist keine Option!“ ist das Motto für die Bewerbung Hannovers als Europäische Kulturhauptstadt 2025. Im zweiten Bewerbungsbuch, dem Bid Book 2, wurde dieses Motto in aller Deutlichkeit formuliert. Das zeigt sich auch in der Form des Buches. Das gibt es zum einen als Buch, zum anderen aber auch als Rolle – was mit der Präsentation des Bid Books zu tun hatte, bei der ein unterirdisches Rohrpostnetz eine Rolle spielte. Diese Rolle gibt es nun auch im Kleinformat. Und man kann sie kaufen. Für die Kaufversion wurde die ursprünglich 21 Meter lange Buchrolle auf 14 Meter verkürzt. Die Gutenberg Beuys Feindruckerei in Langenhagen bringt die Buchrollen so in Form, dass sie in den Handel kommen können.

500 kleine Bid Books

Eine Rolle wiegt etwa 500 Gramm und kostet 12 Euro. Die ersten 100 Bücher gehen im Laufe des Freitags, 23. Oktober, in den Verkauf. Später sollen dann alle 500 kleinen Bid Books an die Buchhandlungen an der Marktkirche sowie Thalia und Hugendubel in der Innenstadt ausgeliefert werden.

Das Bid Book 2 ist keine reine Auflistung von Plänen. Stattdessen wird in ihm die Science-Fiction-Geschichte des verschollen geglaubten Bid Books erzählt. Erfunden und aufgeschrieben hat das der in Hannover lebende Schriftsteller Juan S. Guse. Zu der Geschichte kommen alle Projektbeschreibungen und das Manifest „Normalität ist keine Option“ ebenso wie alle Illustrationen des deutsch-französischen Zeichners Lukas Hamilcaro. Das Konzept und die Gestaltung der Buchrolle des Teams Kulturhauptstadtbewerbung kommt von Sebastian Peetz.

Von Ronald Meyer-Arlt