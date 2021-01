Hannover

Der Weg zum Titel ist endlich frei: Die Kulturministerkonferenz hat am Montag einstimmig die Stadt Chemnitz zur Kulturhauptstadt für das Jahr 2025 ernannt. Sie folgte damit dem fachlichen Votum der europäischen Expertenjury, die die Stadt Chemnitz bereits im Oktober als Titelträger vorgeschlagen hat und damit die Hoffnungen der anderen Bewerberstädte Hannover, Hildesheim, Nürnberg und Magdeburg platzen ließ.

Die Kulturminister der Länder hätten die Ernennung eigentlich schon eher aussprechen wollen – nach Berichten über Unregelmäßigkeiten beim Bewerbungsverfahren wollten sie aber zunächst eine Stellungnahme der Jury einholen. Am Montag hat die Vorsitzende des Expertengremiums – die Österreicherin Sylvia Amann – den Ministerinnen und Ministern ihre Einschätzungen zu möglichen Verflechtungen zwischen Juroren und Beratern gegeben.

EU soll Wettbewerb zukunftsfest machen

„Ich bedanke mich bei der Vorsitzenden der europäischen Jury für die ausführlichen Erläuterungen“, sagte Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler, der während der Kulturministerkonferenz für ein einstimmiges Votum geworben hatte. Man sei gemeinsam zu der Auffassung gelangt, dass die „aufgeworfenen Fragen und erhobenen Vorwürfe das europäische Kulturhauptstadt-Projekt in seiner Gesamtheit“ betreffen wurden. Daher soll sich nun der Vorsitzende der Kulturministerkonferenz, der Berliner Kultursenator Klaus Lederer, in einem Schreiben an die zuständige EU-Kommissarin Marija Gabriel für die Stärkung eines transparenten und nachvollziehbaren Auswahlprozesses einzusetzen, um das EU-Projekt „ Kulturhauptstadt Europas“ „zukunftsfest“ zu gestalten.

Von Stefan Arndt