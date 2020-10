Herr Onay, heute war der virtuelle Rundgang der Jury durch Hannover. Was meinen Sie: Wie ist die Präsentation gelaufen?

Wir haben der Jury Hannover sehr authentisch und gewohnt künstlerisch präsentiert. Wir sind voll ins Risiko gegangen und noch einmal über uns hinausgewachsen.

Hannover hat der Jury ja einen sehr interessanten Vorschlag unterbreitet: Sollte die Stadt den Titel gewinnen, wird sie 15 Millionen Euro aus dem Budget an die anderen Bewerberstädte verteilen, die es auch in die letzte Runde des Auswahlverfahrens geschafft hatten. Hat die Jury das als Erpressungsversuch gewertet? Wie hat sie darauf reagiert?

Wir fordern gelebte Solidarität für die Kultur und für alle Bewerberstädte. Unser Manifest ist Ausdruck unseres Zwiespalts, in Corona-Zeiten eine Bewerbung vorzubereiten, in der es um Millionensummen geht, während die Kulturszene in ihrer Existenz bedroht ist. Aus dieser Situation heraus ist unsere Forderung an den Bund entstanden: Von seiner geplanten finanziellen Unterstützung für die Kulturhauptstadt Europas 2025 soll der Bund 15 Millionen Euro direkt den anderen Bewerberstädten zur Verfügung stellen.

Hätte man im Verfahren der Bewerbung irgendetwas besser machen können?

Wir haben wirklich alles gegeben!

Was ist, wenn Hannover den Titel wider Erwarten doch nicht bekommen sollte?

Mit oder ohne Titel wird Hannover sich als internationale Kulturmetropole positionieren. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist eine neue Dynamik der gegenseitigen Inspiration und Vernetzung weit über die Kulturszene hinaus entstanden. Stadtentwicklung mit Kultur wird fortgeführt. Dabei setzen wir voll und ganz auf die erfolgreich getestete, partizipative und aktivistische Methodik während des Bewerbungsprozesses.

Von Ronald Meyer-Arlt