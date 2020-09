Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil drückt sich gern knapp und prägnant aus, doch hier liegen die Dinge wohl etwas zu kompliziert. Das Land habe „zwei Eisen im Feuer“ sagt er mit Blick auf die Endrunde im Wettbewerb um den Titel einer Europäischen Kulturhauptstadt 2025, in dem Hannover und Hildesheim mit drei weiteren Städten konkurrieren. Auf die Frage, welcher Stadt er den Titel mehr wünsche, verweist er auf die Neutralität seines Amtes. „Möge eine niedersächsische Stadt den Zuschlag erhalten“, ist seine salomonische Antwort. Und als sei das noch nicht genug, fügt in doppelter Korrektheit hinzu: „Entweder Hannover oder Hildesheim. Entweder Hildesheim oder Hannover.“

Ein besonderes Buch

Diese sorgsam betonte Neutralität hat den SPD-Politiker Weil nun aber nicht davon abgehalten, ein Geschenk der Stadt Hannover entgegenzunehmen: Im Sprengel-Museum hat er von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Donnerstag ein Exemplar des ersten Bid Books erhalten, des kunstvoll gestalteten Bewerbungsschreibens, mit dem die Stadt es in die Endrunde des Bewerbungsverfahrens geschafft hat. Onay wollte sich damit für die Unterstützung des Landes bedanken: Schon die Bewerbungsphase hatte Niedersachsen mit 500.000 Euro gefördert. Im Fall des Titelgewinns stellt das Land 25 Millionen Euro für Kulturhauptstadtprojekte in Aussicht. Dieselbe Summe würde auch Hildesheim bekommen.

Ministerpräsident Stephan Weil lobt die „besonders innovative Gestaltung“ des ersten Bid Books. Quelle: Tim Schaarschmidt

Es sei „kein Buch, wie jedes andere“, sagt der Ministerpräsident über das Bid Book, und habe zu Recht bereits drei Designpreise für die „besonders innovative Gestaltung“ erhalten. Der so gelobte Gestalter kann Weils Worte allerdings nicht hören – Designer Sebastian Peetz arbeitet gerade an der Fortsetzung des Erfolgsbuchs: Bis zum 21. September muss es bei der Jury eingereicht werden. Die Konzeption für das zweite Bid Book stehe, sagt Melanie Botzki vom Bewerbungsteam der Stadt – an der Form werde noch „Tag und Nacht“ gearbeitet. Man sei aber im Zeitplan und stehe kurz vor der Drucklegung.

Gedenkkultur ohne Zeitzeugen

Während das erste Bid Book eher den großen Rahmen der Bewerbung absteckt, liegt der Schwerpunkt im zweiten Bid Book auf konkreten Projekten. Die Bewerbung würde fast platzen vor künstlerischen Inhalten, so Botzkis Kollegin Inga Samii. Welche Inhalte das sind, wird aber weiterhin weitgehend unter Verschluss gehalten. Auch die festliche Übergabe des ersten Buchs kann das Geheimnis um das zweite kaum lüften.

Nur ein Thema wird angedeutet: Das Ende des Zweiten Weltkriegs, das sich 2025 zum 80. Mal jährt, wird wohl eine Rolle in der Bewerbung spielen. Es werde es eine Vielzahl von Projekten geben, die sich angesichts immer weniger lebender Zeitzeugen der Gedenkkultur widmen, kündigte Onay an. Auch die Erinnerungsstätten des Landes sollen dabei eine Rolle spielen.

Oberbürgermeister Belit Onay und Ministerpräsident Stephan Weil zwischen Melanie Botzki (links) und Inga Samii vom Bewerbungsteam der Stadt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Für Onay markiert der Schulterschluss mit Weil nun den Beginn der „heißen Phase“ des Wettbewerbs. Auf die Abgabe des zweiten Bid Books folgt am 19. Oktober ein virtueller Besuch der Jury in der Stadt – wegen der Corona-Pandemie haben die Mitglieder des Gremiums, die aus ganz Europa kommen, auf eine Reise nach Hannover verzichtet. Die Entscheidung, welche Stadt den Titel tragen wird, wird gut eine Woche später am 28. Oktober verkündet – ebenfalls per Videokonferenz.

Public-Viewing bei der Entscheidung?

Bei der Stadt überlegt man derzeit, wie man dafür trotz der Corona-Beschränkungen eine Art Public-Viewing organisieren kann. Onay ist jedenfalls zuversichtlich, dass es etwas zu feiern geben wird: Die Chancen auf den Titelgewinn seien „sehr, sehr gut“, sagt er. Er selbst habe bei der Präsentation des ersten Bid Books vor der Jury im vergangenen Dezember in Berlin erlebt, wie der „Funke übergesprungen“ sei. Jetzt spüre er allerorten, wie viel Leidenschaft die Bewerbung in der Stadt entfacht habe. Er sei zudem überzeugt von der besonderen Qualität des hannoverschen Teams und vor allem von den Inhalten der Bewerbung. „Sie liefern Antworten auf viele Fragen, die Europa derzeit bedrängen“, sagt er. Nur welche Antworten das seien, dürfe er noch nicht verraten. Es soll ja spannend bleiben in der heißen Phase.

Von Stefan Arndt