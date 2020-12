Hannover

Nach Kritik an der Vergabe des Kulturhauptstadt-Titels an Chemnitz werden sich nun die Länder damit befassen. Er werde das Thema am Donnerstag bei der Konferenzschaltung der Kultur- und der Kultusministerkonferenz auf die Tagesordnung setzen, sagte deren Vorsitzender, Bayerns Kunstminister Bernd Sibler ( CSU). „Alle Bewerberstädte haben ein transparentes Verfahren verdient. Und die Siegerstadt Chemnitz hat ein Recht darauf, ihren Titel ohne jeden Zweifel zu tragen.“

Zu enge Verflechtungen?

Das Gremium muss die Kulturhauptstadt ernennen und die europäischen Institutionen Parlament, Rat, Kommission und Ausschuss der Regionen spätestens bis Ende des Jahres darüber offiziell in Kenntnis setzten. Das Jury-Votum für Chemnitz ist nur eine Empfehlung dafür. Die bisherige Beschlussvorlage der Ministerrunde sieht aber vor, Chemnitz „auf Basis der im Auswahlbericht der Europäischen Jury enthaltenen Empfehlung“ zu ernennen.

Die Stadt Nürnberg, die wie Hannover, Hildesheim und Magdeburg im Bewerbungsverfahren unterlegen war, hat die Kulturstiftung der Länder aufgefordert, die in der vergangenen Woche bekanntgewordenen Vorwürfe aufzuklären, es gebe zu enge Verflechtungen zwischen Juroren und Beratern der Siegerstadt. Auch Hannovers Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf hatte von „schweren Vorwürfen“ gesprochen und Transparenz und Nachvollziehbarkeit im Wettbewerb eingefordert.

Von Irena Güttel und Stefan Arndt