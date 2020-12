Hannover

Die Agora ist nicht komplett verschwunden. Ein paar Teile des ursprünglichen Modells, erzählt Lotte Lindner, seien noch im Rathaus. Ein Teil liegt auch noch im Atelier des Künstlerpaares Lotte Lindner und Till Steinbrenner in der Oststadt. Es sind leuchtend orange Stufen, die Hälfte eines Halbkreises vielleicht. Sie passen in eine Hand. Die Agora – im antiken Griechenland ein Platz, an dem man sich traf, austauschte und versammelte – war, als mobiler Ort, eine der zentralen Ideen in der Kulturhauptstadtbewerbung Hannovers: Die Stadt sollte zu einem Ort des Austausches werden. Die Idee war schön, konnte die Jury allerdings nicht überzeugen: Als Kulturhauptstadt 2025 wurde Chemnitz ausgewählt.

Eines der ersten Modelle der Agora entwarfen Lindner und Steinbrenner für die Präsentation des ersten Bid Books im September 2019. „Die wollten da auch was Künstlerisches beihaben“, sagt Steinbrenner. Eigentlich sollte das eine einmalige Sache sein. Doch man verstand sich – und die beiden blieben im künstlerischen Team der Kulturhauptstadtbewerbung. „Ich war so platt, mit den Leuten, die da auf der Liste standen, zu arbeiten“, sagt Steinbrenner. „Es war mutig zu sagen: Wir gehen nicht nach Schema F vor“, sagt Lindner.

Jenseits des Marketing

Lotte Lindner und Till Steinbrenner sind keine Unbekannten: Nicht nur haben sie 2015 den Kunstpreis der Stadt Hannover erhalten – die beiden können auch auf Ausstellungen in London und New York zurückblicken. Doch die Kulturhauptstadtbewerbung hat den beiden einiges abverlangt: „Der anstrengendste Job, den ich in meinem Leben gemacht habe“, nennt Steinbrenner die Arbeit für die Bewerbung, „die 40-Stunden Woche haben wir Mittwochs schon rumgehabt. Aber die Woche ging bis Sonntag.“

Die Arbeit im achtköpfigen künstlerischen Team war dabei keine, bei der es um Personen ging – sondern darum, gemeinsam etwas zu erarbeiten. Ein Kollektiv zu werden. „Ich finde es spannend, dass es nicht unsere Aufgabe war zu repräsentieren“, sagt Lindner. Das Konzept, das dann am Ende entwickelt wurde – mit Agora, mit teilweiser Cityringbegrünung, mit der Idee eines Zentrums für künstlerische Forschung mit Strahlkraft über die Stadt hinaus – sei, sagt Lindner, allein schon deshalb gut gewesen, weil es „keine Marketingberechnung“ gewesen sei: „Es steckt etwas von dem drin, was wir alle wollten.“

Viele offene Türen

Auch, wenn Ideen manchmal auf kleinere und größere institutionelle Hürden gestoßen seien: „Man behauptet, den Cityring bespielen zu wollen, und alle zuständigen Abteilungen schlucken natürlich erstmal“, sagt Steinbrenner. „Man muss mit unglaublich vielen Menschen reden“, sagt Lindner, künstlerische „Querschläger“ im Rathaus seien die Teammitglieder gewesen. Aber vieles sei möglich gemacht worden: „Es gab unglaubliche viele offene Türen.“

Mit den Ergebnissen sind beide zufrieden: „Wir waren immer wieder überrascht. Wenn wir zu zweit arbeiten, kommt ja auch nicht das raus, was ich denke oder was Lotte denkt, sondern etwas drittes. Das ist bei acht Leuten auch so gewesen“, sagt Steinbrenner.

Ein kleines Stück Agora

Den Moment, in dem Chemnitz den Zuschlag als Kulturhauptstadt 2025 bekam, bezeichnet er als „wirklich schlimm“. „Traurig“, sagt er. „Es geht nicht darum, dass wir ein Gebäude kriegen oder so einen Quatsch, es geht wirklich darum, dass wir versuchen wollen, einen Ort ins Spiel zu bringen, an dem europäische Gedanken verhandelt werden.“ Als diesen Ort hätten sich beide Hannover gewünscht.

Dass aber etwas bleibt von der Bewerbung und der Energie, das wünschen sich beide. „Es haben sich so viele Leute aufgemacht, Sachen zu denken, die sie sonst nicht gedacht hätten“, sagt Steinbrenner. „Es ist ein Moment gewesen, in dem sich Leute kennengelernt haben, die sich sonst nicht kennengelernt hätten“, sagt Lindner, „Was ich klasse fände, wäre, wenn die ganzen Leute, die da Ideen eingereicht haben, jetzt losgehen würden und das machen. Künstlerisches Denken und Handeln ist für ein Zusammenleben unfassbar wichtig. Das beinhaltet auch, sich zu sagen: Es könnte auch alles ganz anders sein. Lass uns das doch mal ausprobieren.“

Nach Chemnitz wollen 2025 beide fahren – und sich dort liebend gern begeistern lassen. Und vielleicht ihr kleines Stück der hannoverschen Agora mitnehmen.

Von Jan Fischer