Nürnberg

Es geht auch kürzer. Und knackiger. Jetzt hat Nürnberg sein Motto für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 vorgestellt. Es lautet: „Past Forward“. Das verblüfft ein bisschen (was ein guter Claim tun sollte) und regt zum Nachdenken an (was ein guter Claim auch bewirken sollte). Und es wirkt deutlich weniger sperrig als das Motto „Hier Jetzt Alle für Europa“, mit dem Hannover für seine Bewerbung wirbt.

Die Bewerbung zur Kulturhauptstadt – so geht es weiter: Am 30. September 2019 müssen die interessierten Städte das Bewerbungsbuch bei der Kulturstiftung der Länder eingereicht haben. Im Dezember 2019 entscheidet die europäische Jury – nachdem Vertreter der Städte ihre Bewerbungen in Berlin präsentiert haben – über eine erste Auswahl. Die zwei bis fünf Städte, die dann auf der „Shortlist“ stehen, müssen im Sommer 2020 das zweite Bewerbungsbuch abgeben, dann besucht die Jury die verbleibenden Städte. Danach, im Herbst 2020, wird die Entscheidung fallen, welche deutsche Stadt 2025. Kulturhauptstadt Europas wird.

Bei einer Pressekonferenz hat Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly ( SPD) angekündigt, dass die Bewerbung der Stadt nun in die „heiße Phase“ gehe. Das Motto „Past Forward“ solle, so Maly, die wechselvolle Geschichte der Stadt mit der Gegenwart Nürnbergs verknüpfen. Für den 30. September steht die Abgabe des Bewerbungsbuchs für die erste Auswahlrunde zur Wahl von Europas Kulturhauptstadt 2025 an.

Viel Englisch im Frankenland

Die Bewerbungsverantwortlichen in Nürnberg scheinen die englische Sprache sehr zu schätzen. Denn die drei Themenschwerpunkte, die sie für die Bewerbung identifiziert haben, lauten: „Embracing Humanity – Menschlichkeit als Maß“, „Exploring Reality – Welt als Aufgabe“ und „Evolving Community – Miteinander als Ziel“. Vielleicht halten sie das für zeitgemäß, vielleicht spekulieren sie auch auf die Internationalität der Jury. In Hannover sollen die Themenfelder, mit denen sich die Stadt in ihrem Bewerbungsbuch präsentieren will, nach der Sommerpause, also Ende August oder Anfang September, öffentlich vorgestellt werden.

Andere Bewerberstädte und ihre Slogans Für 2025 haben sich als Kulturhauptstadt Europas neben Hannover und Nürnberg auch die Städte Zittau, Chemnitz, Dresden, Magdeburg, Gera und Hildesheim beworben. Einige Städte haben bereits ihr Motto für die Bewerbung öffentlich gemacht, andere – etwa Magdeburg – wollen damit bis zum Einreichen des Bewerbungsbuches warten. Dresden: „Neue Heimat Dresden 2025“ Chemnitz: „AUFbrüche. Opening minds, creating spaces“ Hildesheim: „Beets, Roses and the meaning of life“ (Rüben, Rosen und der Sinn des Lebens) Gera: „Wir sind auf dem Weg“

Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit

Nürnberg setzt sich in seiner Bewerbung offensiv mit der eigenen Vergangenheit auseinander. Zu den „Leitprojekten“, mit denen die Stadt der früheren NS-Reichsparteitage überzeugen will, gehört unter anderem die Sanierung der Zeppelintribüne und des Zeppelinfeldes, auf dem die großen Aufmärsche der Nationalsozialisten stattfanden. Bisher verschlossene Bereiche des früheren Nazibaus wie der Goldene Saal im Inneren der Zeppelintribüne will die Stadt künftig für Besucher und Kunstschaffende öffnen. Auch die von den Nazis nie fertiggestellte Kongresshalle soll als „Laboratorium für Kunst und Kultur“ genutzt werden, der Innenhof des Torsos ist für Opernaufführungen vorgesehen. „Die Kulturhauptstadt Europas 2025 ist für Nürnberg die Chance, in den Zukunftsmodus zu schalten, ohne das historische Erbe in Vergessenheit geraten zu lassen“, sagte Nürnbergs Kulturreferentin Julia Lehner ( CSU).

Wie bei den anderen Bewerberstädten – und gerade auch in Hannover – ist das Thema Bürgerbeteiligung auch für Nürnberg sehr wichtig. Deshalb wurde im Zentrum der Stadt ein offener Begegnungsort auf Zeit installiert. In der kleinen Stadt in der Stadt, erbaut aus Holz und wiederverwerteten Materialien, wurden Bühne, Werkstatt, Marktplatz und vieles mehr für Künstlerinnen und Künstler eingerichtet. Ein Café gibt es auch, hier können die Besucher „gerettete“ Lebensmittel kosten. Bis Ende der Woche ist die kleine Stadt noch zu besichtigen. In ihrem Namen findet sich weder das Wort Town noch City. Die Nürnberger haben sie schlicht „Kulturhauptstädtla“ genannt.

Von Ronald Meyer-Arlt