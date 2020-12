Hannover

Das Auswahlverfahren zur Kulturhauptstadt Europas 2025 sorgt weiter für Aufregung. In der vergangenen Woche hatte die Jury die Begründung für ihre Entscheidung für Chemnitz veröffentlicht. Dabei hat das Gremium mit überraschend harscher Kritik an einigen der unterlegenen Kandidaten Hannover, Hildesheim, Nürnberg und Magdeburg teilweise Unverständnis ausgelöst. Nun rückt die Bewerbungsphase selbst in den Fokus: Die „ Süddeutsche Zeitung“ nennt die Umstände, unter denen der Titel vergeben wurde, inzwischen sogar „äußerst fragwürdig“.

Dem am Freitag veröffentlichten Bericht zufolge wird die Auswahl der Kulturhauptstädte – in jedem Jahr gibt es zwei oder drei Titelträger in verschiedenen europäischen Ländern – seit Jahren von einem kleinen Kreis von Experten und Beratern bestimmt, die in wechselnden Funktionen tätig seien – auch als Juroren. Die „Machenschaften“ dieses Netzwerks erinnerten an internationale Organisationen im Sport, die immer wieder durch Korruption aufgefallen sind, wie etwa das Internationale Olympische Komitee oder die Fifa, so die Zeitung.

Anzeige

Kampf gegen Windmühlen

Dass die Inhalte von Bewerbungen zur Kulturhauptstadt sich in den vergangenen Jahren immer weiter angeglichen haben und die Bid Books teils bis in zentrale Schlagworte hinein identisch sind, ist auch in Hannover früh aufgefallen. Diese Erkenntnis war sogar die Grundlage dafür, bei der eigenen Bewerbung einen eigenen, ungewöhnlichen Weg zu gehen. Hannover wollte das Programm nicht wie üblich als Stadtentwicklungsprogramm begreifen, bei dem nur eigene Probleme mit europäischer Hilfe gelöst werden können. Man wollte sich stattdessen bemühen, auch eigene Lösungen für europäische Probleme zu entwickeln. Doch der Versuch, dem Projekt mit neuen Impulsen und Perspektiven eine andere Richtung zu geben, hat sich als Kampf gegen Windmühlen erwiesen.

Bloß nicht weitermachen wie bisher: Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) bei der Präsentation des zweiten Bid Books am Neuen Rathaus. Quelle: Tim Schaarschmidt

Offensichtlich hat man hat in Hannover unterschätzt, welche Rolle die omnipräsenten externe Berater in dem Verfahren haben: Sie scheinen nicht nur die immer gleichen Inhalte zu vermarkten, sondern auch Ergebnisse – das legen nun zumindest die Recherchen der „ Süddeutschen Zeitung“ nahe. Wie sonst sollte man erstaunliche Erfolgsquoten von Beratern wie dem Briten Neil Peterson und dem Holländer Mattijs Maussen erklären, die in vergangenen Jahren bei 18 von 22 ernannten Kulturhauptstädten als Berater im Spiel waren?

Eine feste Größe

Auch der Deutsche Ulrich Fuchs ist eine feste Größe im Geschäft mit den Kulturhauptstädten. Dem heute 69-Jährigen, der lange als Dramaturg am Theater Bremen gearbeitet hat, war es zwar nicht gelungen, den Titel 2010 in die Hansestadt zu holen – seitdem ist er aber umso erfolgreicher. Unter anderem war er federführend bei den Kulturhauptstädten Linz (2009) und Marseille (2013) im Boot. Anschließend war er bis 2018 als Mitglied und Vorsitzender der Auswahljury tätig.

Allwissender Berater: Ulrich Fuchs hat im Auftrag der Kulturstiftung der Länder sämtliche Kandidaten beraten. Quelle: Bodo Marks

Für das jetzt fast abgeschlossene Auswahlverfahren einer deutschen Stadt sollte der erfahrende Kulturmanager, der mit seiner ebenfalls als Beraterin tätigen Frau Pia Leydolt-Fuchs in Marseille lebt, als eine Art neutraler Beobachter tätig sein. Bei der Kulturstiftung der Länder, die den Wettbewerb ausgerichtet hat, hat er sämtliche Kandidaten in beiden Runden in teils vertraulichen Workshops beraten. Fuchs war einer der wenigen, der die Konzepte und Ziele aller Bewerberstädte kannte.

Zu einer Stadt scheint seine Beziehung dabei allerdings etwas enger gewesen zu sein, behauptet die „Süddeutsche“: zum späteren Gewinner Chemnitz. Eine direkte Verbindung zwischen Chemnitz und Fuchs ist allerdings nicht zu entdecken. Zwar steht Fuchs als „Impulsgeber“ bereits im Impressum des ersten Bid Books der Stadt – Impulse hat er aber bei den Workshops der Kulturstiftung der Länder auch allen anderen Kandidaten gegeben. Und dass Chemnitz zusätzlich mit weiteren Ratschläge zur Seite stand, ist ebenfalls kein Einzelfall: Auch in Hildesheim hat man Fuchs extra für einen Vortrag einfliegen lassen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Punktuelle Hilfe für Hannover

Allerdings hat Fuchs nur Chemnitz den Rat gegeben, den Kulturhauptstadtmacher Mattijs Maussen ins Team zu holen, was die Stadt nach dem Sprung in die zweite Runde im Dezember 2019 auch tat. Ebenfalls zum Team stieß Pia Leydolt-Fuchs, die beim zweiten Chemnitzer Bid Book für ein ganzes Kapitel gesorgt hat. Interessenkonflikte sehen die Beteiligten dem Bericht zufolge aber nicht. Auch hätten sich alle Honorare im üblichen Rahmen bewegt.

Ein solches Honorar hat Leydolt-Fuchs auch aus Hannover erhalten – hier war sie zusammen mit dem Berliner Berater Patrick Föhl im vergangenen Jahr „punktuell“ bei der Erarbeitung des Kulturentwicklungsplans (KEP) beteiligt, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Der KEP war eine Voraussetzung für die Kulturhauptstadtbewerbung, in Hannover wurde er aber von einem separaten Team in der Verwaltung ausgearbeitet.

Große Enttäuschung: Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) bei der Bekanntgabe der Ergebnisse. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Konsequentes Nürnberg

Im Nürnberger Rathaus hat man selbst solche Verflechtungen vermieden: Auch dort hatte sich Leydolt-Fuchs für die Mitarbeit am KEP empfohlen – wurde aber nicht weiterbeschäftigt, als 2017 klar wurde, dass sie zeitgleich auch Kassel in diesem Bereich beriet. Und auch einen weiteren Bewerber hat Nürnberg abgelehnt, wie die „Süddeutsche“ unter Berufung auf das Rathaus der Stadt berichtet: Mattijs Maussen, der mit Chemnitz den Titel gewonnen hat, habe der Stadt 2016 seine Dienste angeboten – er kam dazu damals mit seinem tschechischen Kollegen Jiří Suchánek, der jetzt Teil der Jury war, im Nürnberger Rathaus vorbei.

In Chemnitz dagegen war man offenbar sicher, mit Maussen auf das richtige Pferd gesetzt zu haben. Als am 28. Oktober um 13.27 Uhr die Entscheidung der Jury für die sächsische Stadt verkündet wurde, war man gut vorbereitet: Wenige Stunden später wurde dort ein aufwendiges Feuerwerk abgebrannt, um den Sieg zu feiern. Bei den anderen Kandidaten hat es derartige Vorbereitungen nicht gegeben.

Lesen Sie auch

Von Stefan Arndt