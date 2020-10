Hannover

Die Bewerbung Hannovers um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 befindet sich auf der Zielgeraden. Am Montag will sich die Stadt der Jury von ihrer besten Seite und in ihrer ganzen Buntheit präsentieren. Neben Hannover befinden sich noch Hildesheim, Chemnitz, Magdeburg und Nürnberg in der letzten Runde des Auswahlprozesses. Eigentlich waren in der kommenden Woche Besuche der Jurymitglieder in den Bewerberstädten geplant. Coronabedingt wird es nun virtuelle Jurybesuche geben. Hannover ist die erste Stadt, die sich der Jury vorstellt. Geplant ist eine dreieinhalbstündige Veranstaltung, die in drei Akte gegliedert ist. In jedem Akt gibt es Livestreams, in die einige vorproduzierte Filme eingespielt werden, die zuvor (mit den Filmprofis von TVN) an verschiedenen Stellen der Stadt aufgenommen worden sind.

Der letzte dieser Einspielfilme wurde am Sonnabend im Ihme-Zentrum aufgezeichnet. Es war ein XXL-Projekt; Thomas Posth, der sonst das Orchester im Treppenhaus leitet, hat 50 Musikerinnen und Musiker aus der Stadt eingeladen, gemeinsam eine kurze Konzertversion von Terry Rileys „In C“ aufzuführen.

Anzeige

In der malerisch verfallenen Ladenzeile spielten die Musiker ein ums andere Mal das rhythmisch starke und am Ende ziemlich wuchtige Stück. Das Werk soll auch in den anderen Einspielfilmen zu hören sein, immer mit anderen Instrumenten gespielt. Die Musiker und Musikerinnen, die Thomas Posth für den Dreh ausgesucht hat, stammen aus ganz unterschiedlichen Ensembles der Stadt. Jazzerinnen waren dabei, Streicherinnen aus dem klassischen Bereich, Popmusiker. Ein Vernetzungserfolg der Künstlerinnen und Künstler der Stadt wird die Bewerbung also in jedem Fall gewesen sein – egal wie sie ausgeht.

Thomas Posth sieht der Juryentscheidung mit Optimismus entgegen: „2025 wollen wir das Werk noch einmal aufführen. Dann aber richtig groß.“

Von Ronald Meyer-Arlt