Hannover

Wo ist die Begeisterung für das Projekt Europa? Während immer mehr scheinbar übereifrige gesetzliche Regelungen beschlossen werden, kommt man in wichtigen Zukunftsfragen nicht voran. Und Ärger um die Subventionen gibt es natürlich auch schon wieder: 1983 scheint der idealistische Schwung der Gründertage endgültig verflogen, die Stimmung in der Europäischen Gemeinschaft ist gründlich verkatert. Es ist eine günstige Zeit für die Idee von Melina Mercouri.

Ein Fest für Europa

Die griechische Kulturministerin, die auch als Sängerin und Schauspielerin erfolgreich war, schlägt schon seit Längerem vor, ein Fest auszurichten, in dem Europa gefeiert werden kann. Vorbild ist für sie die Fête de la Musique, die sich in Frankreich alljährlich zu einem großen kulturellen Volksfest auswächst. Jetzt findet Mercouri einen Mitstreiter in ihrem französischen Kollegen Jacques Lang, und auch der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher ist mit von der Partie. Gemeinsam bringen sie die Idee der Kulturhauptstadt Europas auf den Weg.

Die Erfinderin der Kulturhauptstadt: Die griechische Sängerin, Schauspielerin und Politikerin Melina Mercouri (1920–1994). Quelle: Jac Nijs

1985 schmückt sich die ureuropäische Metropole Athen zum ersten Mal mit dem Titel, es folgen Amsterdam, Paris, Florenz und West-Berlin. „Die Veranstaltungen damals waren aber eher akademisch und wurden zudem mit anderen Anlässen verknüpft“, sagt die estnische Germanistin Heli Meisterson, die die Geschichte der Kulturhauptstädte erforscht hat und nun zum Team gehört, das die hannoversche Bewerbung um den Titel 2025 auf den Weg bringt. Die nimmt langsam Gestalt an. Am Dienstag hat die Stadt Hannover ihre Absichtserklärung zur Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025 an die Kulturstiftung der Länder abgeschickt. In dem Brief an Markus Hilgert, den Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, heißt es: „Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass die Landeshauptstadt Hannover am Wettbewerb zur Kulturhauptstadt Europas 2025 teilnehmen wird.“ Damit bestätigt die Stadt auch, am 30. September das offizielle Bewerbungsbuch, das sogenannte Bid Book, abzugeben.

Kurz zuvor sollen Details zur Bewerbung bekannt gegeben werden. Klar ist, dass sich das Bewerbungsteam intensiv mit der Geschichte der Bewerbungen auseinandergesetzt hat – um daraus zu lernen.

Der Glasgow-Effekt

In den ersten Kulturhauptstädten, sagt Heli Meisterson, habe es ein paar Wochen lang Hochglanzveranstaltungen gegeben – dann sei der Titel auch schon wieder vergessen gewesen.

Das änderte sich 1990, als Großbritannien an die Reihe kam. Im Vorfeld wurde erstmals ein nationaler Wettbewerb um den Titel ausgetragen, aus dem Glasgow als Sieger hervorging. „Dort hat man etwas ganz anders gemacht“, sagt Meisterson: „Man hat ganze Straßenzüge renoviert und graue Mauern in strahlend bunte Stadtteile verwandelt.“

Das ganze Jahr über gab es Veranstaltungen in einer vor den Augen des europäischen Publikums aufblühenden Stadt. In der etwas heruntergekommenen schottischen Metropole wurde die Idee einer kulturpolitischen Stadtentwicklung geboren, die als Glasgow-Effekt bis heute maßgeblich die Vorstellung von einer europäischen Kulturhauptstadt prägt.

Studie fordert mehr Qualität

Die ursprüngliche Idee der europäischen Integration aber ist darüber in den Hintergrund geraten. 2004 stellte eine EU-Studie dann auch einige Mängel beim Kulturhauptstadtprojekt fest. Kritisiert wurden ein oft wenig europäischer Ansatz und die sehr unterschiedliche Qualität der jeweiligen Bewerberstädte. Deshalb legte man ein standardisiertes Auswahlverfahren fest: Eine Jury sollte fortan entscheiden, welche Städte den Zuschlag erhalten. Fest stand nur die Reihenfolge der jeweils zwei oder drei Länder, die eine Kulturhauptstadt küren konnten.

Fortan mussten die potenziellen Kulturhauptstädte zwei wesentliche Punkte berücksichtigen: Ihre Bewerbungen mussten sich um die Stadt und ihre Bürger drehen – und gleichzeitig eine europäische Dimension haben.

Die Bewerbungen werden ähnlicher

Die erste Stadt, die nach dem neuen Verfahren ausgewählt wurde, war 2010 Essen, das sich zusammen mit dem umliegenden Ruhrgebiet beworben hatte – ein Modell, das Schule machen sollte. Im Verbund mit der umliegenden Region kamen nun auch kleinere Städte zum Titel und nicht nur Metropolen.

Die geforderte Vergleichbarkeit der Auswahlverfahren hat in den vergangenen zehn Jahren allerdings auch zu Bewerbungen geführt, die einander immer mehr ähnelten. „Es gibt inzwischen überall dieselbe Sprache, dieselben Programme und dieselben Berater“, sagt Meisterson.

Hannover will Impulsgeber sein

Tatsächlich sind verdächtig blasenhafte Begriffe wie „Togetherness“ und „Rethinking“ gleich in mehreren deutschen Bewerbungen um den Titel für das Jahr 2025 enthalten. In Hannover dagegen versucht man, der Bewerbung von der Stange eine gewisse Originalität entgegenzusetzen. Bei den bisherigen großen Präsentationen der Bewerbung in Berlin und Herrenhausen war das schon allein daran zu erkennen, dass Künstler statt wie sonst üblich Verwaltungsangestellte auf den Podien standen.

Darüber hinaus will Hannover sogar eine neue Phase in der Geschichte der Kulturhauptstädte einleiten: Nach der Initialphase mit europäischen Hauptstädten, nach der Idee der Stadtentwicklung und der zunehmenden Standardisierung, soll 2025 ein neuer Impuls gesetzt werden: Man hofft auf einen Hannover-Effekt, der die Idee der Kulturhauptstadt wieder enger mit dem europäischen Gedanken zusammenbringt.

Wie genau der aussehen könnte, lässt sich vielleicht schon Ende des Sommers ahnen: Dann will die Stadt erste konkrete Pläne zur Kulturhauptstadt präsentieren.

Von Stefan Arndt