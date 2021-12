Hannover

„Es ist sehr, sehr schwer, in diesen Zeiten als Künstler zu leben“, hat der Pianist Igor Levit im Februar gesagt. Viele Kulturschaffende würden ihm beipflichten. Aber es gilt auch der Satz von Intendant Ingo Metzmacher: „Die Kunst ist da.“ Lesen Sie hier Zitate zum Kulturjahr 2021 in Hannover:

Die freischaffende Musikerin

Dorothee Palm Quelle: Tim Schaarschmidt

„Man muss langsam Angst haben, dass man sich verliert als Ensemble, als Musiker und als Mensch.“

Dorothee Palm, Cellistin der Hannoverschen Hofkapelle, während des Lockdowns im Januar

Der Klassikstar

Igor Levit Quelle: Felix Broede

„Es ist sehr, sehr schwer, in diesen Zeiten als Künstler zu leben.“

Igor Levit, Pianist, in einer Talkrunde mit Oberbürgermeister Belit Onay im Februar

Der Festivalintendant

Ingo Metzmacher Quelle: Samantha Franson

„Die Kunst ist da.“

Ingo Metzmacher, Intendant der Kunstfestspiele Herrenhausen, bei der Programmpräsentation im März

Der Physiker

Wolfgang Schade mit Mess-Dummy Quelle: Stefan Arndt

„Ich gebe kein Urteil ab: Ich messe und liefere Messdaten ab.“

Wolfgang Schade, Physiker der TU Clausthal, der die Aerosolverteilung in Konzertsälen wie dem Großen Sendesaal im Funkhaus untersucht hat – und von einer sehr geringen Ansteckungsgefahr für die Besucher ausgeht

Der Künstler

Alles in Ordnung mit der Unordnung? Der Künstler prüft sein Werk Quelle: Timm Ulrichs: "Der Totalkünstler".

„Beuys hatte von nichts eine Ahnung, aber zu allem eine Meinung.“

Timm Ulrichs, „Totalkünstler“ aus Hannover, über Joseph Beuys, dessen 100. Geburtstag im Mai gefeiert wurde.

Die Designerin

Anjoula Hummel, hier bei der Eröffnung der Ausstellung „#kunst trotz(t) corona“ mit Fotos von Iris Klöpper. Quelle: Samantha Franson

„Das sieht doch schön aus.“

Anjoula Hummel, Kommunikationsdesignerin aus Hannover, über ein Porträt, das sie mit haarlosem Kopf zeigt. Das Bild war in der Ausstellung „Haarige Geschichten“ an der Bremer Kunsthalle zu sehen.

Der Kulturwissenschaftler

Martin Tröndle Quelle: Privat

„Es ist verwunderlich, dass wir uns im klassischen Konzertbetrieb so sehr für die Vergangenheit interessieren und so wenig für die Zukunft.“

Martin Tröndle, Kulturwissenschaftler, im HAZ-Interview zu Streamingkonzerten

Der Dirigent

Andrew Manze , Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie. Quelle: Axel Herzig

„Ein Chefdirigent sollte wissen, wann er für den nächsten zur Seite treten muss.“

Andrew Manze, Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie, über seinen geplanten Abschied aus Hannover zum Ende der Saison 2022/2023

Die Festival-Intendantin

Anna Mülter Quelle: Katrin Ribbe

„Ich mache das nicht, um zu provozieren.“

Anna Mülter, Leiterin des Festivals Theaterformen, über die Raschplatzhochstraße, die im Juli für den Verkehr gesperrt wurde

Die Organisatorin

Marlis Fertmann Quelle: Tim Schaarschmidt

„Oper für alle ist gerade jetzt in Corona-Zeiten ein starkes und wichtiges Zeichen für Hannover.“

Marlis Fertmann, Organisatorin des Hannover Klassik Open Air, zur Rückkehr der Freiluftoper in den Maschpark

Die Kabarettistin

Inka Meyer Quelle: Privat

„Ein Gruselkabinett“

Inka Meyer, Kabarettistin, im Oktober über den Vorverkauf für ihr Programm „Zurück in die Zugluft“ im Theater am Küchengarten in Hannover

Der Musikethnologe

Drei Polizistinnen mit Nepomuk Riva und dem Kontrabass Quelle: Isabel WInarsch

„Einige Kinderlieder haben ihre Unschuld verloren.“

Nepomuk Riva, Musikethnologe, im HAZ-Interview über Kinderlieder wie „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“

Die Opernintendantin

Laura Berman Quelle: Franz Bischof

„Dafür stehe ich nicht zur Verfügung.“

Laura Berman, Intendantin der Staatsoper Hannover, über eine mögliche Schließung der Tanzsparte, die ihrer Meinung drohen würde, falls die Landesregierung ihre Pläne zur Finanzierung der Theater nicht ändern würde

Der Kulturminister

Björn Thümler Quelle: Katrin Kutter

„Ich ärgere mich über das Theater.“

Björn Thümler, niedersächsischer Kulturminister, über Kritik aus dem Staatstheater Hannover an den Finanzierungsplänen des Landes für das Haus

Die Kunsthausleiterin

Kathleen Rahn, die scheidende Direktorin des Kunstvereins Hannover. Quelle: Nancy Heusel

„Ich konnte einiges in den Köpfen und Herzen unseres Publikums bewegen“.

Kathleen Rahn, Direktorin des Kunstvereins Hannover, die zum Museum Marta nach Herford wechselt

Der Stiftungsdirektor

Johannes Janssen Quelle: Andreas Etter

„Das alte Bild des Leuchtturms ist überholt und falsch.“

Johannes Janssen, Direktor der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und der VGH-Stiftung, zur Einstellung der Niedersächsischen Musiktage und des Literaturfestes Niedersachen

Der Musikmanager

Markus Fein Quelle: Samantha Franson

„Der Verlust tut mir in der Seele weh.“

Markus Fein, ehemaliger Intendant der Musiktage, zum selben Thema

Der Chorpräsident

Christian Wulff Quelle: Friso Gentsch/dpa

„Es wird einen großen Aufbruch in der Kultur geben, weil mehr Menschen gemerkt haben, worauf wir nicht verzichten können.“

Christian Wulff, ehemaliger Bundespräsident und Präsident des Deutschen Chorverbandes, im HAZ-Interview

Die Theaterleiterin

Mirja Schröder Quelle: Archiv

„Wir spielen jeden Tag ins Minus.“

Mirja Schröder, Betriebsleiterin des Neuen Theaters in Hannover, über das Theater in Zeiten von Corona-Verordnungen

Der Konzertveranstalter

Nico Röger Quelle: Rainer Dröse

„Wir sind gefühlt der Spielball der Politik.“

Nico Röger, Geschäftsführer von Hannover Concerts, im Oktober zur Einführung der 2G-Regel für Konzertbesucher, die für Veranstalter zunächst freiwillig war

Die Schauspielintendantin

Sonja Anders Quelle: Katrin Kutter

„Theater muss nicht denen weh tun, denen jeden Tag weh getan wird. “

Sonja Anders, Intendantin des Schauspiels Hannover, im HAZ-Interview

Die Schriftstellerin

Anna Prizkau Quelle: Samantha Franson

„Ich finde gar nicht, dass es so superviele supergeniale zeitgenössische Autoren gibt.“

Anna Prizkau, Schriftstellerin, die im Dezember mit dem Literaturpreis der Stadt Hannover ausgezeichnet wurde, im Interview mit der HAZ

