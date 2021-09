Das Kulturlustwandeln 2021 in Döhren bot unter anderem Geschichten, Gedichte und musikalische Auftritte. Trotz fehlender Sonne nahmen zahlreiche Döhrener an dem kulturellen Spaziergang teil.

Christian Zündel trägt beim Kulturlustwandeln 2021 am Antiquariat an der Helenenstraße Gedichte vor. Für Zuhörer stellten die Organisatoren Bierbänke und Stühle auf. Wegen der Corona-Pandemie wurden alle Veranstaltungen in diesem Jahr nach draußen verlegt. Quelle: Leona Passgang