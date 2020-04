Hannover

Wann kann in Deutschland das nächste Mal eine Oper gespielt werden? Unter welchen Bedingungen dürfen Museen wieder öffnen? Wann blüht das Konzertleben wieder auf? Mit solchen Fragen wird sich die zweite Corona-Gesprächsrunde zwischen Ministerpräsidenten und Bundesregierung am 30. April befassen, kündigte Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler ( CDU) am Donnerstag an.

Es sei offen, welche Beschlüsse dort gefasst würden, eine Tendenz sei jedoch absehbar: „Ich gehe davon aus, dass die Museen eher öffnen werden als die Theater“, sagte Thümler. Bei Oper und Schauspiel muss zuerst der Probenbetrieb wieder in Gang kommen – derzeit ist das noch nicht der Fall. Und auch mögliche Abstands- und Hygieneregeln seien dort zum Teil nur schwer umsetzbar: „Ein Schauspieler mit Mundschutz wäre doch sehr gewöhnungsbedürftig“, so der Minister. Und die Enge in einem Orchestergraben sei ein Problem, dass kaum gelöst werden könne.

Neue Formate gesucht

Darum glaubt der Minister, dass es neue Formate geben wird, wie etwas Eins-zu-eins-Begegnungen zwischen Künstlern und Zuschauern, damit überhaupt weitergespielt werden kann. Zudem sei denkbar, die Plätze in Sälen zu reduzieren und Anwesenheitslisten zu führen, um mögliche Infektionsketten später schnell nachvollziehen zu können. Für große Häuser wie die Staatsoper könnten das aber höchstens Notlösungen sein.

Ändern wird sich die Situation erst, wenn es einen Schutz durch Impfung oder Antikörpertherapie gebe, so Thümler, der auch Wissenschaftsminister des Landes ist. Die niedersächsischen Forschungseinrichtungen arbeiteten mit Hochdruck an solchen Lösungen. Thümler hofft, dass die schnell gefunden werden. „Ich mag mir gar nicht vorstellen, was mit dem Kulturleben passiert, wenn das noch zwei Jahre dauert“, sagte er: „Das wäre eine Horrorvorstellung.“ Froh sei er aber, dass viele Künstler nun neue Wege etwa im Internet suchten, um ihre Kunst zu präsentieren: „Ohne Kultur ist die Gesellschaft nichts“, sagte er.

Von Stefan Arndt