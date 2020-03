Hannover

Das ging schnell: Am Mittwoch der vergangenen Woche stellte David Erler, Jahrgang 1981, seine Petition online, am gestrigen Dienstag zählte er bereits mehr als 210.000 Unterzeichner. Das zeigt: Der Hilferuf des Leipziger Countertenors in Zeiten der Coronavirus-Pandemie geht viele an.

Finanzhilfen für Freiberufler

„Ich fordere von der Bundes- und den Landesregierungen“, heißt es darin, „sich bei den angedachten Finanzhilfen und Unterstützungen nicht nur auf Unternehmen und Firmen sowie deren Angestellte, also vor allem abhängig Beschäftigte zu konzentrieren, sondern vor allem auch die mitunter wesentlich prekärere Lage der Freiberufler/Kunstschaffenden zu berücksichtigen, die Finanzhilfen mithin ausdrücklich auch auf diese auszuweiten und dies so unbürokratisch wie möglich.“

Saure-Gurken-Zeit ist gerade vorüber

Es eilt. Denn die Absagen von Festivals und Konzerten, von Festakten, ja selbst von Familienfeiern treffen freiberufliche Musiker ohne Vorwarnung, mit voller Macht und zu einem sehr schlechten Zeitpunkt: Die nachweihnachtliche Saure-Gurken-Zeit im Konzertbetrieb ist gerade erst vorüber, die Vorräte der Jahresend-Saison sind weitgehend aufgebraucht, die nun ins Haus stehende Passionszeit mit ihren vielen Konzerten und Gottesdiensten müsste eigentlich das Fundament legen für den Rest des Jahres. Stattdessen sind Einnahmen der weitaus meisten freiberuflich Kulturschaffenden von einem Tag auf den anderen auf Null gefallen, die Ausgaben laufen weiter.

Verhandlungen über Ausfallhonorare

Und ein Ende der Situation ist nicht in Sicht. „Uns trifft das in der Hauptsaison“, sagt Christoph Harer vom Barockensemble La festa Musicale, das viel in Hannover auftritt. Bei ihm wurden zehn Projekte abgesagt, weitere Absagen folgen. Bis Mitte Juni sind Konzerte gestrichen. Da sein Orchester oft zur Begleitung von Chören eingesetzt wird und Chöre derzeit nicht proben, wird die Flaute für sein Orchester wohl besonders lange dauern. Das Ensemble musiziert mit vielen Sängerinnen und Sängern in der Passionszeit, das, was jetzt wegbricht, kann nicht einfach später nachgeholt werden. Harer spricht von einem „Totalausfall“. Im Moment sitzt er am Schreibtisch und betreibt „Schadensverwaltung“, er spricht mit Veranstaltern um Ausfallhonorare, hofft auf Kulanzregelungen. Manche Musikerkollegen hätten Musikunterricht als zweites Standbein, sagt er, doch der finde im Moment ja auch nicht statt.

Der Kreis der Betroffenen ist groß

David Erler hat Freiberufler aller Couleur in seine Petition mit einbezogen. Und sie machen auch einen großen Teil der Unterzeichner aus. Dazu kommen Angehörige, aber auch potenzielles Publikum. Menschen, die zurecht fürchten, dass, ist das Virus wieder gegangen, es einen großen Teil unseres Kulturlebens mit sich gerissen haben wird.

David Erler Quelle: Andre Kempner

Erler: „Bei meiner Petition ging es mir vor allem darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen, zu zeigen, wie groß der Kreis der Betroffenen ist, dass er so groß ist, die Auswirkungen so bedrohlich, dass man diese Probleme nicht ignorieren kann.“ Das scheint gelungen. Von Vertretern unterschiedlicher Parteien hat Erler bereits vor Erreichen der 250.000er-Petitionsgrenze Zuspruch erfahren und das Versprechen bekommen, sein Ansinnen am 25. März mit in die nächste Sitzung des Kulturausschusses des Bundestags zu tragen. „Das freut mich natürlich“, sagt der Sänger, „aber dann ist es zu spät“. Denn wenn Hilfe für Kulturschaffende und andere Freiberufler erst in zwei Wochen ihren weiten Weg durch die Instanzen antreten sollte, wüssten viele längst nicht mehr, wovon sie ihre Miete zahlen sollen oder ihre Familie ernähren.

Unabhängig von der Frage nach der Geschwindigkeit stellt sich auch die, wie sie aussehen soll, die schnelle und unbürokratische Hilfe vom Bund und vom Land. Erler macht in seiner Petition einen konkreten Vorschlag, der entwaffnend unkompliziert scheint: Im PS schreibt er: „Die aus meiner Sicht am schnellsten wirksame Maßnahme wäre eine – eventuell auch nur zeitlich begrenzte – Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens.“

Kein Spielraum für Rücklagen

In dieses Horn stößt auch der Deutsche Musikrat (DMR), dessen Generalsekretär Christian Höppner verlautbarte: „Der DMR fordert ein auf sechs Monate befristetes Grundeinkommen in Höhe von 1000 Euro für alle freiberuflichen Kreativschaffenden. Die Einkommen der freiberuflichen Musikerinnen und Musiker, sei es im Veranstaltungsbereich wie in den musikpädagogischen Berufsfeldern, brechen mit dem bundesweiten Shutdown sofort weg, während die Kosten weiterlaufen.“

Die Forderung scheint angesichts der ohnehin prekären finanziellen Situation vieler Betroffener um so dringlicher: Bei einem „durchschnittlichen Bruttojahreseinkommen freiberuflicher Musikerinnen und Musiker von 13.000 Euro ist kein Spielraum für Rücklagen gegeben. Das hat auch die erste Zwischenauswertung der noch bis zum 31. März laufenden Umfrage des Deutschen Musikrates zu den Auswirkungen der Coronakrise auf den Musikbereich ergeben“.

Dramatischer Appell

Auch die Veranstalter meldeten sich mit einem dramatischen Appell zu Wort: Die im Bundesverband der Konzert-Veranstaltungswirtschaft (BDKV) zusammengeschlossenen rund 450 Unternehmen „begrüßen den von der Bundesregierung am 13. März 2020 veröffentlichten Maßnahmenkatalog zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus“. Leider seien „insbesondere erleichterte Kreditvergaben sowie die Flexibilisierung des Kurzarbeitergeldes nicht geeignet, die durch mehrwöchigen Veranstaltungsausfall wegbrechenden Einnahmen sowie vor allem die bereits investierten Vorkosten von geplanten Konzerten und Tourneen zu kompensieren.“

Darum regt der BDKV zusätzliche Maßnahmen an: Der Käufer einer Eintrittskarte solle „einen Anspruch auf Rückerstattung des Kartenpreises erst haben, sofern der Veranstalter die Nachholung der Veranstaltung nicht innerhalb von 365 Tagen gewährleisten kann“. Finde überdies „keine Nachholung der Veranstaltung statt und ist eine Rücknahme von Eintrittskarten unumgänglich, so sollte es dem Veranstalter vorbehalten bleiben, anstatt einer Barerstattung des Kartenpreises einen Gutschein in Höhe des Kartenpreises auszuhändigen“.

„Erhebliche Bedrängnis“

Unabhängig von solchen konkreten Vorschlägen stellte sich Kulturstaatsministerin Monika Grütters hinter die von der Pandemie besonders hart getroffenen Kultureinrichtungen, Künstlerinnen und Künstler: „Mir ist bewusst, dass diese Situation eine große Belastung für die Kultur- und Kreativwirtschaft bedeutet und insbesondere kleinere Einrichtungen und freie Künstlerinnen und Künstler in erhebliche Bedrängnis bringen kann.“ Künstler und Kultureinrichtungen könnten sich auf Unterstützung verlassen. Mit einer Bruttowertschöpfung von mehr als 100 Milliarden Euro sei die Branche „einer der größten Wirtschaftszweige in Deutschland – noch vor der chemischen Industrie, Energieversorgern und Finanzdienstleistern“, und „was im Kultur- und Medienbereich an gewachsenen Strukturen einmal wegbricht, lässt sich so schnell nicht wieder aufbauen“.

Darum will Grütters die Hilfsprogramme so umsetzen, dass sie auch und besonders den Kulturschaffenden zugutekommen. So solle beispielsweise bei vorzeitigem Abbruch oder bei Absage von öffentlich geförderten Kulturprojekten aufgrund des Coronavirus „auf die Rückforderung bereits zur Projektdurchführung verausgabter Fördermittel teilweise verzichtet“ werden können.

„Ich lasse Sie nicht im Stich“, versprach die Ministerin.

Die Deutsche Orchesterstiftung hat ein Spendenkonto zur Unterstützung von Freiberuflern eingerichtet.

Von Peter Korfmacher