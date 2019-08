Mandelsloh

Auch in einer alten Kartoffelscheune klingt klassische Musik gut. Das haben zahlreiche Klassikfans erlebt, die in das sommerliche Neustädter Land zum Haasenhof gepilgert waren. Im idyllisch gelegenen Dorf Mandelsloh hat das Ehepaar Stephanie und Ingmar Haas dort vor Jahren einen großen Traditionshof in ein Zentrum für Kultur und Kommunikation verwandelt.

Dabei wurde aus der Kartoffelscheune eine Klassikscheune, die auch für den Kultursommer der Region Hannover ein beliebter Spielort geworden ist. Jetzt begeisterten dort die Geigerin (und neue Leiterin des Violin-Wettbewerbs in Hannover)Antje Weithaas und der Pianist Thomas Hoppe mit einem erlesenen Kammermusikkonzert. Den Auftakt machte die Sonate in A-Dur, op. 100 von Johannes Brahms. Thematisch inspiriert von seinem eigenen Lied „Wie Melodien zieht es mir leise durch den Sinn…“ schuf Brahms damit ein Werk voller Poesie und Wärme. Die international hochgeschätzte Geigerin Weithaas spürte mit der ihr eigenen, singenden Tongebung dem Geist dieser Musik in anrührender Weise nach.

Perlender Schlusssatz

Hoppe am Klavier blieb immer in dichter Kommunikation mit der Geige. Er ist ein Meister der kammermusikalischen Begleitung. Allerdings gewährte ihm der recht kleine Flügel zumindest für die Brahms-Sonate nicht alle Gestaltungsmöglichkeiten. Bei der Sonate A-Dur KV 526 von Wolfgang Amadeus Mozart erwies sich das Instrument aber als ideal. Alle Nuancen des von Lebenslust geradezu berstenden und virtuos perlenden Schlusssatzes gewannen plastische Gestalt. Und die Geige fügte sich vollkommen in die Virtuosität des Pianisten ein.

Man sagt, dass Mozart beim Komponieren vom Tod seines Vaters erfuhr und dass das Andante eine Reaktion auf diese Nachricht sei. Durch Klangvariationen, manchmal auch nur auf einem Ton, fand Weithaas einen ergreifenden Ausdruck für Klage und dunkle Ahnung.

Traumverloren innig

Die 40 faszinierenden Minuten von Beethovens Kreutzersonate waren reich gefüllt mit Höhepunkten: wunderbar leise schwingende Töne im Wechsel mit aufbäumenden, geradezu symphonischen Klangsäulen, ein satter Geigenklang und weit aufgefächerte Tonfolgen im Klavier, ein großer Spannungsbogen über dem gesamten zweiten Variationssatz und dann glänzende Virtuosität im Tarantella-Rhythmus des letzten Satzes. Und immer wieder zeigte sich das harmonische Verstehen zwischen Geige und Klavier an den Halte- und Wendepunkten der Musik.

Zum Schluss gab es Beifall ohne Ende, belohnt und erst zur Ruhe gebracht durch einen traumverlorenen innigen Adagio-Gesang aus der Brahms-Sonate d-moll op 108 als Zugabe. Langes Schweigen. Danach nochmals Beifall – und dann ging es erfüllt hinaus in die sommerliche, ländliche Nacht.

Im Rahmen des Kultursommers wird am Sonnabend, 17. August, das Parkbeben im Kulturgut Poggenhagen veranstaltet. Am Sonntag, 25. August, präsentieren die Veranstalter dann das Große Fest im Kleingarten in der Kleingarten-Kolonie Linden.

Von Claus-Ulrich Heinke