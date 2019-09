Hannover

Mittags noch Gast bei der „Fridays For Future Demo“ in Potsdam, abends dann in der ausverkauften Martinskirche in Hannover-Linden: Dota Kehr kommt viel rum. Und ist erstaunt, dass ihre Liedermacher-Nischenmusik auf einmal einen Nerv trifft. „So viele Menschen hier. Das macht mich ganz nervös", sagt sie zu Beginn ihres Auftritts.

Kleingeldprinzessin: Dota Kehr. Quelle: Martin Lauber

Eine Medizinerin in den Charts

Vor 14 Jahren war sie das erste Mal im kleinen Lindener Musikklub Feinkost Lampe zu erleben. Bei jedem Hannover-Gastspiel kamen neue Besucher dazu. Mittlerweile schafft die studierte Medizinerin und Ex-Straßenmusikerin es sogar in die Charts – und füllt lässig die Martinskirche, die lange vorher ausverkauft ist. Auf Einladung von Feinkost Lampe bestreitet sie dort das Abschlusskonzert des Kultursommers der Region Hannover. Begleitet wird sie vom Orchester im Treppenhaus aus Hannover.

Mit Schönberg in die Nacht

Das Orchester leitet den Abend ein – ohne Dota, aber mit einem Werk, das alles andere ist als eine seichte Klangtapete an einem tropisch heißen Sommerabend. Arnold Schönberg’s noch spätromantische „Verklärte Nacht“ entführt den Hörer in bewegte Klangszenarien voller bedrohlicher Leidenschaft.

Um kurz vor zehn wird’s dann endlich heiter: Zusammen mit Gitarrist Jan Rohrbach und dem Orchester im Treppenhaus widmet sich Dora neben älteren Songs vor allem denen ihres neuen Albums „Die Freiheit“. Dabei ist schön zu hören, dass sie sich nicht verbiegen musste, um erfolgreich zu sein. Eine pointierte und charmante Beobachterin ist sie. Kritisch, nachdenklich, aber auch voller Leichtigkeit und Lebenslust. Scharfzüngig und ironisch, aber nie böse und zynisch.

Was tun mit der Freiheit?

Sie erklärt uns, warum es wichtig ist, Fotosynthese zu lernen und das Prinzip Hoffnung hochzuhalten. „Jetzt weiß ich, wir müssen doch noch nicht untergehen, denn ich hab schwangere Frauen im Baumarkt gesehen,“ singt sie. Oder: „So viel Freiheit. Ich bin überfordert. Was mach ich daraus? Ich such mir einen Yogalehrer, der mir sagt, wann ich einatmen soll und wann aus.“ Mit solchen Sätzen setzt sich die als „Kleingeldprinzessin“ bekannt gewordene Dota meilenweit ab von zart singenden Lieblingsmenschen der Chart-Welt. Und rechtfertigt damit auch die Teilnahme an Veranstaltungen, die mit dem Wort Kultur beginnen.

Von Bernd Schwope