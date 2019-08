Hannover

In einem professionellen Tonstudio ein Konzert zu geben, muss man sich qualitativ leisten können – denn ein Raum wie der knapp 190 Quadratmeter große Aufnahmesaal des vor zwei Jahren eröffneten Tonstudios Tessmar verzeiht den Musikern nichts. Hier ist die Akustik auf Perfektion getrimmt, sorgen raffinierte Klangelemente an Wänden und Decke sowie ein komplett hölzerner Fußboden dafür, dass jeder Ton seine volle Wirkung entfaltet – im Guten wie im Schlechten.

Herrliche Bratsche

Bei der Sommerserenade, zu der das Kammerorchester Hannover unter Leitung von Hans-Christian Euler im Rahmen des diesjährigen Kultursommers der Region einlädt, gibt es jedoch nichts zu verzeihen, im Gegenteil: Die klangliche Transparenz, die der Konzertraum erzeugt, sorgt für ein ganz besonderes Hörvergnügen. Die Einzelstimmen des Orchesters sind klar zu unterscheiden, sodass auch einzelne Passagen in den Mittelstimmen wie das herrliche Bratschensolo kurz vor Schluss der zum Auftakt gespielten zehnten Streichersinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy deutlich wahrnehmbar werden.

Neue Musik aus China und der Türkei

Interkulturell geht es im weiteren Verlauf des Konzertes zu. In seinem zweisätzigen Kammerorchesterwerk „Floating Threads“ spielt der chinesische Dirigent Xiaoyong Chen, Jahrgang 1955, mit den Möglichkeiten, die sich aus dem Obertonspektrum eines einzelnen Grundtons ergeben. Mit schwebenden Dissonanzen überschreitet er mehrfach die Grenzen des Tonalen, um dann wieder zum Grundton und der darüberliegenden reinen Quinte zurückzukehren. Die Spannung, die diese Musik erzeugt, hängt nach dem letzten Takt noch einige Sekunden deutlich spürbar nach.

Hasan Uçarsu, geboren 1965 in Istanbul, hat 2014 im Auftrag des Kammerorchesters Hannover ein Gedicht aus Goethes West-Östlichem Divan vertont. „Selige Sehnsucht/Mutluluk Veren Hasret” heißt das aufregende Stück für Orchester und Countertenor, das die Grenzen zwischen Okzident und Orient textlich und musikalisch sprengt. Johannes Euler brilliert hier als Solist, singt auf Deutsch, Türkisch und Alttürkisch und meistert die in den Makam-Skalen der traditionellen türkischen Musik zu singenden Kantilenen ebenso souverän wie die Passagen, die entfernt an Bach oder Händel erinnern. Seine faszinierende Altstimme trägt dabei in jeder Lage, und das von ihm geschickt eingesetzte Vibrato erzeugt stellenweise die Illusion eines natürlichen Halls.

Ein Programm im Spiegel

Im zweiten Teil des Konzerts führen die Musiker das Programm gespiegelt noch einmal auf: das türkische und das chinesische Stück, dann eine weitere Streichersinfonie von Mendelssohn. Dieses Vorgehen erweist sich als überaus geschickt, denn beim zweiten Hören erschließen sich weitere Facetten der zeitgenössischen Musik. Mit Antonin Dvořáks „Zwei Walzer op. 54“ setzt das Kammerorchester Hannover schließlich einen schwungvollen Schlusspunkt unter seine Sommerserenade.

Am 25. August gibt es beim Kultursommer Konzerte in der Schrebergartenkolonie Linden, zum Finale am 30. August spielt das Orchester im Treppenhaus mit der Lidermacherin Dota in der Martinskirche.

Von Juliane Moghimi