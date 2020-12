Hannover

Für viele gehört eine Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach zum Fest wie viel Familie und Gänsebraten. In diesem Jahr aber wird das anders sein – auch, weil der Bachchor seine traditionellen Aufführungen des Stücks in der Marktkirche wegen der Pandemie erstmals seit Jahrzehnten nicht anbieten kann.

Abhilfe bietet unter anderem das Fernsehen, das eine ältere Aufführung aus der Leipziger Thomaskirche zeigt – allerdings zu durchaus unchristlicher Sendezeit am 24. Dezember um 23.30 Uhr (im MDR, auch in der Mediathek des Senders). Das Ensemble Resonanz spielt seine spezielle Form des Oratoriums am 25. Dezember ab 16 Uhr in einem zum Konzertraum umgebauten Bunker auf St. Pauli. Die Aufführung unter dem Motto „Lasset das Zagen, verbannet die Klagen – ein Hauskonzert für die ganze Welt“ wird live im Internet übertragen. Die Hamburger haben seit Jahren eine kuschelig klein besetzte Version des Bach-Werks im Repertoire – mit E-Gitarre, historischen Synthesizern und gut gelaunten Instrumentalisten als Chorsängern.

Märchenoper als Film

Die Staatsoper Hannover kann ebenfalls digitalen Ersatz bieten für einen bewährten Klassiker in ihrem Programm: Engelbert Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ ist dort seit 1964 in der Inszenierung von Steffen Tiggeler zu sehen. Kurz vor dem Lockdown hat die Oper noch eine knapp einstündige Filmversion der Produktion mit den neuen Sängern des Hauses produziert, die bis zum 6. Januar abgerufen werden kann.

Auch die NDR Radiophilharmonie hat Zeit, die durch die abgesagten Weihnachtskonzerte frei geworden ist, für eine Filmproduktion genutzt: Sie bietet eine halbszenisch umgesetzte Version des Orchesterhörspiels „A Christmas Carol – eine Weihnachtsgeschichte“ von Henrik Albrecht nach Charles Dickens unter www.ndr.de/weihnachtskonzert.

Die Weihnacht des Mr. Scrooge: Szene aus „A Christmas Carol“ mit der NDR Radiophilharmonie. Quelle: Michael Neugebauer

Neujahr im Hauptprogramm

Mit den großen Konzerten zum Jahreswechsel kommt das Fernsehen wieder zurück ins Spiel: Das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker mit Kirill Petrenko und einem spanischen Programm wird allerdings nicht mehr im Ersten übertragen (das zeigt stattdessen eine Konzert-Konserve vom SWR), sondern auf Arte: Beginn am 31. Dezember ist um 18.40 Uhr. Die Wiener Philharmoniker dagegen bleiben im Hauptprogramm: Ihr traditionelles Neujahrskonzert aus dem Golden Saal des Musikvereins, das diesmal von dem italienischen Dirigenten Riccardo Muti geleitet wird, ist am 1. Januar 2021 ab 11.15 Uhr im ZDF zu sehen.

In Hannover fallen die Neujahrskonzerte in der Staatsoper aus, das Neue Ensemble, das sonst das neue Jahr mit einem Konzert „à la Valentin“ in der Kestnergesellschaft begrüßt, kann nicht live spielen, verspricht aber, am 1. Januar um 11.30 Uhr das Erkennungsstück der Veranstaltung auf seine Website zu stellen: Mauricio Kagels „Märsche um den Sieg zu verfehlen“.

Von Stefan Arndt