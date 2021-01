Seit Monaten hat die Kultur- und Veranstaltungsbranche ganz besonders mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Wie ist Faust durch das Krisenjahr 2020 gekommen?

Wir haben es überlebt. Aber es war für alle Beteiligten eine enorme Kraftanstrengung. Uns sind ja seit Mitte März praktisch alle Einnahmen weggebrochen. Normalerweise haben wir etwa 700 Partys, Konzerte und weitere Kulturveranstaltungen pro Jahr, zu denen unterm Strich rund 200.000 Besucher kommen. Den Großteil davon mussten wir absagen oder verschieben – damit ist unser wichtigstes finanzielles Standbein stark ins Wanken geraten. Unsere 15 festangestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind weiterhin in Kurzarbeit. Im Eventbereich und in der Gastronomie bieten wir übers Jahr verteilt normalerweise rund 120 Aushilfsjobs an, von denen in diesem Jahr nur ein Bruchteil vergeben werden konnte. Es geht aber nicht nur um das Veranstaltungsgeschäft. Die 25 Vereine und Initiativen, die auf unserem Gelände eine wertvolle Bildungs- und Beratungsarbeit – gerade auch für Migranten – leisten, mussten wegen der Pandemie einen großen Teil ihrer Arbeit einstellen. Und das Schlimmste ist, dass man nicht wirklich weiß, wie lange es noch so weitergehen wird.

Auch 2021 keine lukrativen Konzerte mehr

Keine guten Aussichten für das Jubiläumsjahr 2021, in dem Faust seinen 30. Geburtstag feiert...

Nein. Wir fühlen uns momentan wie im luftleeren Raum. Eigentlich haben wir einen Planungsvorlauf von ein bis zwei Jahren, das Veranstaltungsprogramm für 2021 müsste also längt fertig sein. Stattdessen sind wir weiterhin damit beschäftigt, abgesagte Veranstaltungen auf mögliche Termine im nächsten Jahr zu verlegen – ohne Gewähr. Schon jetzt steht fest, dass wir 2021 keine lukrativen Konzerte mehr anbieten können. Ich befürchte, dass das kommende Jahr noch sehr viel schwieriger wird als dieses.

Zur Person Hans-Michael Krüger (64) ist seit 2014 Geschäftsführer von Faust, zuvor war er dort viele Jahre Veranstaltungs- und Projektleiter. Bereits 1992 kam der studierte Sozialpädagoge mit dem Kunstschweißerverein KATT auf das Gelände, drei Jahre später trat er dem damaligen Faust-Trägerverein bei. Krüger ist in der Leinaustraße in Linden-Nord aufgewachsen, in direkter Nachbarschaft zum heutigen Faust-Gelände. Inzwischen lebt er nicht mehr in Linden, sondern in der Südstadt. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und zwei Enkel.

Bunt und vielseitig: Das Kulturzentrum Faust. Quelle: Christian Behrens

Warum das?

Jetzt haben wir finanzielle Überbrückungshilfen von der Stadt Hannover, Bund und Land bekommen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass diese Gelder immer weiter fließen werden, so lange die Pandemie anhält. Die Frage ist, wann den Veranstaltern tatsächlich das Geld ausgeht. Unser Budget beträgt schon in diesem Jahr weniger als die Hälfte der gewohnten Summe. Ewig wird auch Faust das nicht durchhalten können. Hinzu kommt die Unsicherheit, ob und wie Konzerte und Kulturveranstaltungen in größerem Rahmen überhaupt wieder möglich sein werden. Wird es dauerhaft Auflagen geben? Was bedeutet das für die Branche? Und wie reagiert das Publikum?

Lebenszeichen im Lockdown: „Faust TV“ sendet aus der 60er-Jahre-Halle Livestreams. Quelle: Faust

Auch im Lockdown hat Faust kontinuierlich ein „Lebenszeichen“ gegeben – mit Livestreams aus der 60er-Jahre-Halle. Dank Corona gibt es nun ein eigenes „Faust TV“.

Dieses Projekt ist eines der guten Dinge, die sich aus der Pandemie entwickelt haben. Es ist entstanden, um die Ausbildung unserer Azubis weiterhin gewährleisten zu können. Wir haben das Equipment zunächst geliehen. Mit einer Projektförderung konnte dann eigene Technik angeschafft werden. 20 dreistündige Veranstaltungen mit Livemusik und -talk haben wir von April bis Oktober gesendet, auch Oberbürgermeister Belit Onay war zu Gast. Das Projekt war so erfolgreich, dass wir den Streaming-Service nun vermieten und so einen neuen Geschäftsbereich einrichten konnten. Es gab bereits Kooperationen mit der Region Hannover, auch die Stadt ist interessiert.

Streaming-Angebote haben die Kulturszene in Corona-Zeiten verändert. Ist die Krise auch eine Chance, neue Veranstaltungsformate auszuprobieren?

Das haben wir sehr optimistisch versucht. Unser neues Dinnertheater „ Velvet Moon“ mit der international renommierten Burlesque-Künstlerin Tronicat la Miez zum Beispiel war als coronakonforme Veranstaltung gedacht, mit einem varietéartigen Programm und festen Sitzplätzen, an denen die Gäste ein Drei-Gänge-Menü genießen sollten. Doch nach den neuerlichen Corona-Beschränkungen mussten alle Shows für November, Dezember und Januar abgesagt werden. Nun ist unklar, wie es weitergeht – und was mit den Fördermitteln aus dem Bundesprogramm „Neustart Kultur“ wird, die in das Projekt geflossen sind.

Jubiläumsjahr mit vielen Fragezeichen

Lässt sich das Faust-Geburtstagsjahr unter diesen Umständen überhaupt planen?

Wir lassen uns unser Jubiläum nicht nehmen, trotz Corona. Wenn Plan A nicht klappt, haben wir noch Plan B und C in der Tasche. Im Frühjahr wollen wir Freiluftveranstaltungen organisieren, bei denen die Mitglieder der Vereine, die auf unserem Gelände ansässig sind, ihre Arbeit nach außen tragen. Auf mehreren Bühnen, im Stadtteil verteilt, an der frischen Luft und hoffentlich coronakonform. Am 16. und 17. Juli soll es einen Tag der offenen Tür geben. Das Anfang Juni geplante „Punk in Drublic“-Festival auf unserer Wiese, das mit immerhin 5000 verkauften Tickets ein Highlight geworden wäre, wird vermutlich auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden müssen. Aber die World Press Photo Ausstellung mit den weltbesten Aufnahmen von talentierten Fotografen, die eigentlich schon diesen Sommer gezeigt werden sollte, soll nun vom 19. August bis zum 9. September 2021 in unserer Kunsthalle zu sehen sein.

Das ist Faust Faust ist neben dem Raschplatz-Pavillon eines der beiden großen Kulturzentren der Stadt. Auf 6300 Quadratmetern gibt es in den ehemaligen Fabrikgebäuden in Linden-Nord Raum für Livekonzerte, Partys und Discoevents, aber auch für Veranstaltungen aus den Genres Theater, Tanz und Literatur bis zu Kunstausstellungen. Mehrere gastronomische Einrichtungen gehören ebenfalls zum Angebot. Zudem sind 25 Vereine und Initiativen auf dem Gelände ansässig, von denen viele die Interessen von Migranten vertreten. Der Großteil des Budgets von 1,4 Millionen Euro wird aus dem Veranstaltungs- und Gastronomiebereich bestritten. Hinzu kommen 232.000 Euro von der Stadt für die kulturelle und soziale Arbeit. Gegründet wurde das Kulturzentrum in der früheren Bettfedernfabrik Werner & Ehlers, die in Konkurs gegangen war. Eine streitbare Bürgerinitiative, die sich am 28. Januar 1991 zum Verein zusammenschloss, setzte sich dafür ein, die alten Gebäude vor der Abrissbirne zu bewahren und für soziokulturelle Zwecke umzunutzen. Vier Jahre später wurde Faust mithilfe des Landes Niedersachsen und der Berliner Stiftung Umverteilen zum Eigentümer des Areals. Nach einer Insolvenz des Trägervereins, die von 2005 bis 2010 dauerte, wurde dieser neu strukturiert. Seitdem kümmert sich eine eigens gegründete Stiftung um die Immobilien und der Verein um die Inhalte. In den vergangenen fünf Jahren war das Jahresergebnis laut Geschäftsführung stets ausgeglichen, es konnten sogar Rücklagen für Investitionen gebildet werden.

Als soziokulturelles Zentrum aus einer Bürgerbewegung heraus ist Faust vor 30 Jahren an den Start gegangen. Wo steht Faust heute?

Wir sind früher wie heute eine Einrichtung, die für die Menschen im Stadtteil und in der ganzen Stadt Kultur anbieten möchte – auch mit dem Anspruch, Denkanstöße zu geben und gesellschaftliche Diskussionen zu befördern. Den Schwung aus der Bewerbung zur Kulturhauptstadt wollen wir mitnehmen. Mir hat zum Beispiel die Idee gut gefallen, eine Akademie der Künste im Ihme-Zentrum einzurichten. Ein großer Wunsch ist auch, unser aufwendig saniertes historisches Kesselhaus bald intensiver für Tanz, Theater, Lesungen und Musik nutzen zu können.

Partyzone: Die Band Bilderbuch bei einem Auftritt in der 60er-Jahre-Halle. Quelle: Michael Wallmüller

Wird Faust weiterhin eine Partyzentrale bleiben? Das würde auch die lärmgeplagten Nachbarn interessieren...

Also, wir haben gerade erst etwa 100.000 Euro in den Lärmschutz investiert und damit auf die Beschwerden aus der Nachbarschaft reagiert. Das entsprechende Partykonzept, das im Februar begonnen hat, mussten wir kurz darauf wegen Corona wieder auf Eis legen. Veranstaltungen dieser Art werden als Treffpunkt für junge Leute auch künftig ein zentraler Bestandteil von Faust sein. Und sie sind – zumindest in Zeiten ohne Pandemie – unsere wichtigste Einnahmequelle.

Von Juliane Kaune