Kunst aus Kupferplatten: Katinka Bock stellt in der Kestnergesellschaft aus

Es sind nicht nur die Vögel. Es ist viel mehr. Aber die Vögel sind die auffälligste Verbindung zwischen den beiden neuen Ausstellungen, die jetzt in der Kestnergesellschaft zu sehen sind. Jean-Luc Mylaine hat Vögel in einem sehr speziellen, sehr aufwendigen Prozess fotografiert, und Katinka Bock präsentiert auf dem spektakulärsten Objekt ihrer Ausstellung, der Skulptur „Rauschen“, die Kratz- und Pickspuren, die Vögel auf den historischen Kupferplatten vom Dach des Anzeiger-Hochhauses zurückgelassen haben.

„Rauschen“ heißt nicht nur die 1,6 Tonnen schwere Skulptur, die im großen oberen Saal der Kestnergesellschaft zu sehen ist, „Rauschen“ ist auch der Titel der gesamten Ausstellung der in Paris und Berlin lebenden Künstlerin. Er hat etwas mit Nachrichten zu tun, denn die Themen Zeitung und Nachrichtenproduktion greift Katinka Bock immer wieder auf. Er hat auch etwas mit Signalen zu tun, mit Spuren, die eingebettet sind in etwas, das schwer zu entschlüsseln ist.

Objekt aus einer anderen Welt

Die Skulptur „Rauschen“, die Katinka Bock aus den Kupferplatten des Anzeiger-Hochhauses gefertigt hat, war im vergangenen Jahr bereits in einer Ausstellung in Paris zu sehen. Damals hing sie von der Decke, jetzt in der Kestnergesellschaft liegt das neuneinhalb Meter lange und vier Meter breite Objekt auf dem Boden. Beides ist möglich, beides hat seinen eigenen Reiz.

Kunst aus Kupferplatten des Anzeiger-Hochhauses und Vogelfotografien der besonderen Art sind bis zum 17. Mai in den Räumen der Kestnergesellschaft an der Goseriede zu sehen.

Das biomorphe Objekt – ein Wulst, eine Blase, ein aufgeplatzter Torso – scheint aus einer anderen Welt gekommen zu sein und aus einer anderen Zeit. Innen ist es in schmutzigem Rostbraun gehalten. Die Künstlerin hat den Kunststoff, auf dem die Kupferplatten angebracht sind, in den Brauntönen bemalt, die auch die dünne Betonkuppel aufwies, als ihr nach mehr als 90 Jahren die Kupferhaut abgezogen wurde.

Das Schicksal einer Stadt

Das Braun hat auch etwas mit dem Torf zu tun, der 1928, als das Anzeiger-Hochhaus von Fritz Höger erbaut wurde, zur Isolierung genutzt wurde. Auf der dicken, braunen Kunststoffschicht bilden die Kupferplatten eine Art Panzer. Ihre Kratzer, Dellen, Verfärbungen und Verletzungen (man sieht die Flicken, mit denen die Löcher zugedeckt wurden, die durch Brandbomben entstanden sind) erzählen von hannoverscher Geschichte. Die grüne Haut des Objekts wirkt wie eine gigantische Fotoplatte, auf der etwas vom Schicksal Hannovers in den vergangenen 90 Jahren eingraviert ist. Gleichzeitig mutet das Objekt sehr leicht, sehr frei, sehr spielerisch an.

Das mag am Ausgangsmaterial liegen: „Rauschen“ ist aus einem Fußball entstanden, den die Künstlerin mit Ton ummantelt und in einen Brennofen gesteckt hat. Die Hitze hat die Form des Balles verändert. Katinka Bock hat das blasenartige Objekt dann auf fast zehn Meter Länge vergrößert. Das Spielerische bleibt in der wuchtigen Skulptur erhalten, „Rauschen“ ist auch seinerseits ein Spiel – ein kluges Jonglieren mit Zeit und Tod, Stadt und Museum, Innen und Außen.

Grenzen aufbrechen

Katinka Bock mag es, Grenzen von Räumen aufzubrechen und Räume miteinander zu verbinden. Nicht nur Teile des Dachs des Anzeiger-Hochhauses sind in ihrer Ausstellung zu sehen, sie hat auch einen Konferenztisch aus dem Gebäude in ihre Ausstellung verfrachten lassen. Auf dem schweren Tisch, an dem früher die Herren (zu den Zeiten waren es vornehmlich Herren) über die Zeitung des nächsten Tages und die allgemeine Lage der Welt diskutiert haben, stehen nun sieben Kakteen aus Bronze. Asche von den Resten der echten Pflanzen klebt noch auf der Oberfläche. Stolz und unnahbar stehen die phallischen Skulpturen auf dem Tisch – und sehr, sehr tot. Bock friert Objekte ein, indem sie sie verbrennt. Manches wirkt wie erstarrte Lava.

Die vierte Dimension

Weil sie den Austausch schätzt, hat sie als Gegenleistung für den Tisch im benachbarten Konferenzraum des Anzeiger-Hochhauses ein Kunstwerk eingerichtet. Die Tür hat sie mit einer Plexiglasplatte verschlossen, sodass der Raum wie ein Kabinett im Heimatmuseum wirkt. Im Raum liegt eine Figur, die mit Zeitungsseiten aus Keramik bedeckt zu sein scheint. Auch hier treibt Bock ihr Spiel mit den Zeiten. Auch hier mischt sich das Schwere mit dem Leichten, auch hier erzählt sie vom Vergehen der Zeit und dem Einfrieren der Geschichte und von Macht und Tod.

Als Bildhauerin hat Katinka Bock ein natürliches Interesse an den drei Dimensionen des Raumes, als Künstlerin hat sie ein besonderes an der vierten Dimension: der Zeit. Ihr Vergehen, ihr Innehalten im Schock und im Tod spielt in jedem ihrer Werke eine wichtige Rolle.

Christina Végh, die ehemalige Direktorin der Kestenergesellschaft erläutert die Fotografien von Jean-Luc Mylaine. Quelle: Katrin Kutter

Monatelange Vorbereitung

Mit der Zeit spielt gleichfalls der Künstler, Fotograf und Ornithologe Jean-Luc Mylaine. Die Zeit taucht auch im Titel seiner Werke auf. Seine großformatigen Fotos heißen „decembre 2006 – mars 2007“ oder „avril mai 2006“, genannt wird damit immer die Zeitspanne, die er für die Aufnahme benötigt hat. Mit analogen Kameras (einer Hasselblad und einer Sinar-Fachkamera) hat er Vögel in Südfrankreich und in den Vereinigten Staaten aufgenommen. Aufwendig sind die Aufnahmen, weil Jean-Luc Mylaine, der mit seiner Frau Mylène Mylaine als Künstlerteam arbeitet, meist Monate benötigt, um die Szene für ein Foto einzurichten.

Das Begleitprogramm zu den Ausstellungen Die Eröffnung für geladende Gäste ist am Mittwochabend, auch ein DJ legt auf. Beide Ausstellungen sind bis zum 17. Mai in der Kestnergesellschaft, Goseriede 11, zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Als Teil der Ausstellung ist auch die Beletage im benachbarten Anzeiger-Hochhaus zugänglich, wo das Kunstwerk „Le Gisant“ im historischen Verlegerbereich zu sehen ist. Wer sich in der Kestnergesellschaft eine Vignette abholt, hat Zutritt zum alten Verlegerbereich des Hochhauses, wo außer August und Erich Madsack auch Henri Nannen („Stern“) und Rudolf Augstein („Spiegel“) wirkten. Zu den Ausstellungen gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm, zwei Termine sind speziell für HAZ-Leser. Am Sonntag, 19. April, ab 15 Uhr spricht Katinka Bock mit der Kunstkritikerin Sabeth Buchmann und HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt über Kunst und Journalismus, moderiert von Ausstellungskuratorin Lea Altner. Am Donnerstag, 14. Mai, 18.30 Uhr, folgt eine Führung mit Madsack-Architekt Jörg Kairies und Kuratorin Altner durch die Kestnergesellschaft und das Anzeiger-Hochhaus. Inhaber der AboPlus-Karte sind kostenlos dabei. Bereits am Sonnabend, 14. März, gibt das Popduo milou & flint ein Wohnzimmerkonzert in der Kestnergesellschaft. Am 24. März, 22. April und 8. Mai werden Yogakurse in der Ausstellung von Jean-Luc Mylaine angeboten. Am 26. März und am 17. Mai ist die Ornithologin Kristina Arndt in der Ausstellung zu Gast.

Für Ornithologen sind seine großformatigen Arbeiten nur bedingt interessant. Manchmal muss man den Vogel suchen, manchmal ist er in Bewegungsunschärfe fast verschwunden. Manches an seinen Fotos wirkt wie ein Fehler: eine doppelte Unschärfe, ein Schatten, ein merkwürdiger Lichteinfall, doch beim längeren Betrachten erschließt sich einiges. Mylaines Bilder haben nichts mit dramatischer und originalitätsbesessener Tierfotografie zu tun. Seine poetischen Zauberwelten sind eher Einladungen zur Meditation. Und wie das bei Meditationen so ist: Nicht alle finden sie erhellend.

Von Ronald Meyer-Arlt