Frau Kutzner, warum interessiert sich eine Wirtschaftsinformatikerin für Museen?

Ich befasse mich mit dem Design von Informationssystemen. Dazu gehören auch Internetauftritte oder Social-Media-Kanäle von Museen. Ich schaue mir deren Eigenschaften und Funktionen an, und analysiere Formate und Gestaltungsmöglichkeiten. Ich habe kurz vor der Pandemie begonnen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Durch Corona hat es sich natürlich zugespitzt. Ich hoffe, dass sich der digitale Zugang zu Kultur jetzt zügig verbessert.

Schauen sich auch Menschen Kunst online an, die nicht in ein Museum gehen würden?

Die Begegnung mit Kunst wird durch eine Präsentation im Internet wahrscheinlicher, der intuitive Zugang im Alltag einfacher. Es ergeben sich eher Gelegenheiten oder Anlässe, die Interesse wecken können. Das müsste weiter wissenschaftlich untersucht werden. Ich bin aber überzeugt, dass jeder an Kultur teilhaben können sollte, unabhängig von sozialen Bedingungen oder zum Beispiel Sprachbarrieren.

Wie haben Sie die Museen ausgewählt, die Sie untersucht haben?

Ich habe dabei mit Claudia Rosskopf vom Hildesheimer Institut für Kulturpolitik kooperiert. Wir haben uns auf zehn Kunstmuseen fokussiert, die bereits ein gewisses digitales Angebot haben, und dann bei der Analyse zusammengearbeitet. Auch das Sprengel Museum Hannover gehörte dazu.

Was haben Sie genau analysiert?

Wir haben uns die Bandbreite der genutzten digitalen Möglichkeiten angeschaut: Wie werden Webauftritte mit zusätzlichen Informationen und Zusammenhängen angereichert? Wie werden die sozialen Medien bespielt? Werden Suchmaschinen wie Google oder Tripadvisor mit einbezogen, wo sich Nutzer ja auch zu kulturellen Orten austauschen können? Also: Wo wird Kulturgut zugänglich gemacht, wo kann man sich damit auseinandersetzen, wo ist ein assoziativer oder spielerischer Umgang möglich?

Wie kann Auseinandersetzung im Digitalen denn gelingen?

Diskurs und Austausch sind wesentlich in der Vermittlung. Bei einem analogen Museumsbesuch unterhalte ich mich ja im Idealfall auch über das Gesehene. Digital sollte in einem ersten Schritt zumindest eine Meinungsäußerung möglich sein, und wenn es nur eine Rezension ist oder ein Like.

Sollte man Kunst bewerten wie ein Hotelzimmer oder einen Restaurantbesuch?

Ein Kunstwissenschaftler mag das anders sehen. Ich denke, jeder kann sich eine Meinung zu Kunst bilden, ganz subjektiv. Und warum sollte ich als Wirtschaftsinformatikerin nicht aussprechen dürfen, was mir gefällt? Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Kunstvermittler Teil einer interaktiven digitalen Struktur sein könnten. Manche Museen reagieren durchaus bereits auf Kommentare und Fragen in den sozialen Medien.

Zur Person Kristin Kutzner ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für Unternehmensmodellierung und Informationssysteme der Universität Hildesheim. Sie hat sich mit der Onlinepräsenz von Kunstmuseen beschäftigt. Bei der vom 9. bis 11. März digital stattfindenden Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik an der Universität Duisburg-Essen stellt sie ihre Analyse vor.

Was hat Ihnen beim Stöbern in digitalen Präsentationen persönlich am meisten Spaß gemacht?

Es gab viele kreative Ideen. Ich mochte bei einem der Museen die Option, in Kunstwerke zu zoomen, um Maltechniken zu studieren. Oder das Angebot, mir ein eigenes Album mit Lieblingsbildern zusammenzustellen.

Brauchen alle Museen in Zukunft eine Informatikerin im Team?

Ich kann mir vorstellen, eine Art digitalen Baukasten für kleinere Museen zu entwickeln, einen fertigen Rahmen, den dann jeder individuell ausfüllen kann.

Von Thomas Kaestle