Hannover

Kunst kann sich gegen ihre Degradierung zur bloßen Dekoration nicht wehren, aber Künstler können dagegen protestieren. Was selten genug passiert. Wenn die Erniedrigung von Kunst gar nicht mehr zu ertragen ist, wird Gegenwehr zur Pflicht. So ging es dem Ungarn János Nádasdy 1970, als seine Wahlheimat Hannover auf den deutschlandweit ersten Höhepunkt von „Kunst im öffentlichen Raum“ zusteuerte.

Nádasdy wurde schnell klar, dass die neuen Kunstwerke auf den Plätzen, Straßen und Grünflächen der Stadt nur der Imageaufwertung dienen sollten, aber kaum eine ernst gemeinte Aufforderung waren, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Auch wenn die Stadt genau das zu Anfang als Ziel der aufwendigen, auf drei Jahre angesetzten Aktion behauptete. Eine von der Stadt in Auftrag gegebene Image-Studie hatte zuvor ein verheerendes Bild geliefert. „Provinzielles Denken, Engstirnigkeit und Rückständigkeit“, das waren die Attribute, die 1969 mit Hannover verbunden wurden; der typische Bewohner sei jemand, so die Studie, der „keinen Spaß versteht und weder sich noch anderen Freiheiten erlaubt“.

Provokation mit Hingabe

Es gab also Handlungsbedarf. Der damalige Oberstadtdirektor Martin Neuffer erfand zur schnellen Abhilfe mit einigen anderen das Projekt „Kunst im öffentlichen Raum“. Hannover sollte, so Neuffer, „mit Kunstwerken so vollgestopft“ sein, „wie mit Bäumen“.

Als einziger regionaler Künstler zum Kunstprojekt offiziell eingeladen, zwängte sich Nádasdy 1970 in einen selbst gebauten zwei mal zwei Meter kleinen Käfig in der Nähe der Schlossbrücke und lebte dort Tag und Nacht, vom 29. August bis zum 31. August. Der Titel: „Wohnsperre“. Das flanierende Altstadtfestpublikum, die johlenden Fußballfans, die neugierigen Passanten, sie alle wunderten sich über die sichtbar verkehrte Welt. Der Künstler ist eingesperrt und das Publikum ist frei. Das widersprach der Erfahrung, dass Kunst lediglich schöne Möblierung des städtischen Raumes ist. Nádasdy provozierte. Und zwar mit Hingabe.

Ständchen zum Geburtstag

Im Rahmen eines Rundgangs, organisiert vom Kulturbüro der Stadt und mit dem schönen Titel „ Sprechstunde“ überschrieben, ließ János Nádasdy jetzt diese jüngere Vergangenheit wieder Revue passieren. Es war eine sehr schöne „Kunst-Sprechstunde“ – mit einem munteren und kritischen Künstler, der aus der Zeit der 1970er-Jahre berichtete, einem Moderator, Thomas Kaestle, der klug und freundlich fragte, und einem Publikum, das dem Künstler gleich zu Anfang spontan mit einem kleinen Ständchen zum 80. Geburtstag gratulierte.

Nádasdy will auf Probleme hinweisen. Am Standbild des immer noch zu seinem längst abgerissenen „Friederiekenschlösschen“ blickenden Grafen von Alten schwärmte er von der Kunst des spätklassizistischen Bildhauers Heinrich Kümmel. Und sprach dabei über den ehemaligen Stadtbaudirektor Hillebrecht, der die Abriss-Planungen aus der NS-Zeit nach dem Krieg fortsetzte, um Hannover zu einer autofreundlichen Stadt werden zu lassen. Darunter leidet die Stadt noch heute, und um das zu kaschieren, so schließt sich sein Kreis der Argumentation, musste 1970 wohl auch Kunst zur Dekoration her.

Entrümpelung der Leine

Selbstverständlich führte der Kunstspaziergang auch zu Nádasdys „Denkmal für Kurt Schwitters und Karl Jakob Hirsch“. Nádasdy hatte dafür einen Abschnitt der Leine entrümpelt und den Zivilisationsschrott dann jeweils zu einem Kubus pressen lassen und den dann seinen Heroen gewidmet. Die drei Kuben türmen sich rostdurchsetzt und mahnend am Hohen Ufer und künden von einer euphorischen Aufbruchszeit, wie viele andere Stadtraum-Werke der 1970er- und 80er-Jahre auch, bis hin zu den ehedem heftig umstrittenen und jetzt geliebten Nanas.

Im kommenden Jahr ist das 50-Jubliäum des „Kunst im öffentlichen Raum“-Projektes. Es wäre des selbstkritischen Gedenkens wert. Nádasdy sagt, dass er sich nicht erneut engagieren möchte.

Am Sonnabend, 31. August, gibt es um 18 Uhr in der Reihe „Kunst umgehen“ einen Ausflug an das Nordufer des Maschsees.

Von Frank Kurzhals