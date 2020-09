Hannover

Der Herbst ist die Zeit der Kunsthandwerkermärkte. Das sind meist Verkaufsausstellungen mit dekorativen Dingen, die handwerklich gestaltet sind. Und die, auch wenn sie das Wort „Kunst“ im Namen führen, mit Kunst wenig zu tun haben. Genau deswegen sind sie auch so schön, weil sie auf angenehme Weise harmlos sind, geradezu gedankenverloren. Oder ist das ein Klischee?

Die Kestnergesellschaft jedenfalls nimmt diese Kategorien jetzt in einer neuen großem Ausstellung aufs Korn. Die der hoch geehrten freien Kunst und die des regelverhafteten Handwerks, das eben nur in den Niederungen der Umsetzung nach bekannten Regeln unterwegs ist. Zwischen beiden ist demnach ein Vakuum, eine unüberwindliche Grenze.

Konzentration und Wucht

In der neuen Schau aber wird aus Kunst und Handwerk nun Kampfhandwerk: Das Vakuum so stark mit anregendem Sauerstoff gefüllt, dass es kurz vor dem Bersten ist. Die Übernahmeausstellung aus Graz war auch schon in Leipzig zu sehen. Für Hannover wurde sie mit einer kleineren Werkauswahl neu zusammengestellt. Sie hat dadurch eine Wucht bekommen, die atemlos machen kann.

Schon der Auftakt ist nicht nur groß im Format, er ist auch großartig. Olaf Holzapfel blockiert mit meterlangen Baumstämmen den Blick aus dem Foyer in den ersten Ausstellungsraum. Die Arkaden, die sonst neugierig machen sollen, sind von innen verstellt. Dafür duftet es intensiv nach Harz und Holz. Die Bäume sind noch frisch, aber nicht vom Künstler geschlagen. Er hat sie im Wald aufgesammelt, dort lagen sie als „Baumleichen“ ungenutzt herum. Mit einem Team von Zimmermännern, so erzählt Holzapfel, wurden die Stämme fachlich korrekt und so sicher verbunden, dass man sie auch besteigen kann.

Kunst am Baum: Olaf Holzapfel hat eine Agora aus Baumstämme geschaffen. Quelle: Katrin Kutter

Nun bilden sie, das eröffnet sich nach dem Umrunden, eine Art von Agora: Hier ließe sich vortrefflich miteinander diskutieren. Zum Beispiel über den schändlichen Umgang der Menschen mit ihrer Natur. Handwerker schaffen unter der Regie eines Künstlers Kunst, vielleicht sogar zusammen mit ihm – über die Rollenverteilung schweigt Holzapfel sich aus.

Aus dem Kanon gefallen

Kunst war schon immer handwerklich basiert und dabei auf einige wenige Techniken beschränkt. Viele Materialien und das Anwendungswissen sind dabei aus dem Kanon der Kunst gefallen und dem Kunsthandwerk zugeordnet worden. Jetzt holen sich Künstlerinnen und Künstler die Materialien und Techniken wieder zurück.

Azra Akšamija etwa gemeinsam mit bosnischen Frauen einen Kelim geschaffen: einen Wandbehang, der in handwerklicher Tradition gefertigt wurde. Aber aus den klassischen Ornamenten eines Kelims wurden hier Motive, die von den Kriegserfahrungen der Frauen künden. Die Randornamente wirken auf den ersten Blick dekorativ, sind aber gewebter Stacheldraht, die Bordüre ist ein Handgranatenornament, der Lebensbaum in der Mitte zeigt zerstörte Moscheen. Und in der lichten großen Halle im ersten Stock hat Haegue Yang in Anlehnung an alte Korbflechttechniken aus schwarzem Kunststoffstroh eigenartige Wesen geflochten, die mal niedlich, mal unheilvoll räkelnd von der Decke hängen.

Eine Frage der Definition

Warum soll das Kunst sein? Weil es in einem Kunsthaus ausgestellt wird, behauptet jedenfalls Jorge Pardo, dessen ausgestelltes Werk genau um diese Frage kreist. Bedeutung wird durch Unterscheidung geschaffen, und ein Ausstellungsraum ist nun mal kein Wohnzimmer. Seine Arbeiten würden in einen Euro-Container passen, dann wären sie Möbel oder Leuchten. Im hohen Regal, das selber ein Werkrahmen ist, werden das Sofa, werden die Leuchten und alle anderen Gegenstände zur Installation, zur modernen Wunderkammer. Der Ton macht die Melodie, der Rahmen das Werk, das Handwerk die Kunst.

In der Wunderkammer: Architekturskulpturen von Plamen Dejanoff. Quelle: Katrin Kutter

Das Wunderkammer-Prinzip nutzt auch Plamen Dejanoff, der nicht mehr existierende Gebäude aus den bulgarischen Städten Veliko Tarnovo und Arbanassiin von Handwerkern nachbauen lässt. Bewusst als Skulptur, die nur noch daran erinnern kann, was verloren gegangen ist – an Wissen und an Werken.

Die Ausstellung „Kunst Handwerk. Zwischen Tradition, Diskurs und Technologien“ ist vom 2. Oktober bis zum 10. Januar 2021 in der Kestnergesellschaft zu sehen.

Von Frank G. Kurzhals