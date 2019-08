Hannover

Kunst ist vor allem Geschmackssache. Und darüber lässt sich natürlich streiten. Das zeigen die fast 1000 Bewertungen, die es allein bei Google zum Sprengel-Museum und dessen international bedeutender Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst gibt. Am Sonntag feiert das Museum doppelt. Die Schenkung der Sammlung an die Stadt war vor 50 Jahren, die Museumseröffnung vor 40 Jahren. Zum Jubiläum blättern wir durch die Online-Rezensionen und stellen einige kuriose Funde vor. Das Fazit: Wer sich für Kunst und Himbeerkuchen interessiert, sollte das Museum am Maschsee unbedingt einmal besuchen – vielleicht schon an diesem Wochenende.

Kritischer Ansatz

Theanou St. Clair hat nach seinem Museumsbesuch eine kritische Einstellung zum Kunstmarkt entwickelt. Ob denn das fast fünfjährige Patenkind nicht auch in der Lage sei, ausstellungswürdige Werke mit „zwei Strichen“ zu zeichnen?, fragt er sinngemäß. Ja, wahrscheinlich könnte der junge Künstler mit einfachen Mitteln ein Bild malen. Aber ist das dann Kunst? Vielleicht sollte der Nutzer die Werke des Newcomers beim nächsten Besuch der Museumsleitung anbieten. Wenn sie es kauft, dann ist es Kunst.

So kurios bewerten Besucher das Sprengel-Museum. Quelle: Screenshot/Google

Ähnlich hart geht Annette K. mit dem Sprengel-Museum ins Gericht: „Meiner Meinung nach ist Müll keine Kunst“, schreibt sie. Allerdings lässt sich die Besucherin auch ein selbstkritisches Hintertürchen offen: „Ich habe die Botschaft nicht verstanden.“

Auszug aus den Google-Rezensionen zum Sprengel-Museum. Quelle: Screenshot/Google

Der Himbeerkuchen – ein Gedicht

Was will uns ein Kunstwerk sagen? Darüber lässt sich lang und breit diskutieren. Doch manchmal kann man ein Bild noch so lange betrachten – es gibt seine Botschaft nicht jedem preis. An diesem Punkt scheint Martin Ahlbrecht (mehrfach?) gelangt zu sein. „Nicht so der Kunstkenner“, lautet seine kurze, aber resigniert klingende Bewertung. Aber vielleicht meint er mit seinem Kommentar auch jemand anderes.

Auszug aus den Google-Rezensionen zum Sprengel-Museum. Quelle: Screenshot/Google

So scheint es auch Rezensent R. Fe zu gehen, zu dessen Fachgebieten scheinbar nicht die Kunst gehört. „Moderne Kunst ist nicht so meins“, schreibt er. Immerhin hat er ihr mit dem Museumsbesuch eine Chance gegeben.

Auszug aus den Google-Rezensionen zum Sprengel-Museum. Quelle: Screenshot/Google

Manchmal fragt man sich, warum einige Nutzer überhaupt in die Tasten hauen, um Rezensionen zu verfassen. Dieser Klaus-Peter Tünnermann treibt es auf die Spitze und schreibt, dass er überhaupt nichts von der Kunst gesehen habe – schließlich war er nur für eine Fortbildung im Sprengel-Museum. Immerhin vergab er neutrale drei Sterne.

Auszug aus den Google-Rezensionen zum Sprengel-Museum. Quelle: Screenshot/Google

Und dann gibt es Menschen, für die sich alles ums Essen dreht – selbst im Museum. Hier ist die Kunst dermaßen zweitrangig, dass sie überhaupt nicht mehr erwähnt wird, weil es im Restaurant nebenan so lecker geschmeckt hat. Immerhin ist Rezensentin Andrea Jester selbst in gewissem Rahmen künstlerisch aktiv geworden und hat ihre Speisen abgelichtet.

Auszug aus den Google-Rezensionen zum Sprengel-Museum. Quelle: Screenshot/Google

Gruß an die Küche: Renate Drabant zieht einen künstlerischen Vergleich zum verspeisten Himbeerkuchen – ein Gedicht. Sie bleibt den Reim allerdings schuldig. Vielleicht so? „ Himbeerkuchen – Sprengel besuchen.“

Auszug aus den Google-Rezensionen zum Sprengel-Museum. Quelle: Screenshot/Google

Mit „einer größeren Gruppe Kindern“ ins Museum zu gehen, bedeutet für alle Beteiligten Stress. In der Bewertung von Lisa Zidak klingt es, als hätten vor allem die Aufseher mit dem Nachwuchs alle Hände voll zu tun gehabt. Trotz des scheinbar rauen Tones vergab sie die volle Punktzahl.

Auszug aus den Google-Rezensionen zum Sprengel-Museum. Quelle: Screenshot/Google

Von den rund 1000 Bewertungen erreicht das Sprengel-Museum einen Punktedurchschnitt von 4,4 . Und das ist ziemlich gut – das Maximum sind fünf Sterne. Das sieht auch Stefan Ziegler in seiner kurzen und bündigen Rezension so: „Das beste Kunstmuseum in der Stadt.“

Auszug aus den Google-Rezensionen zum Sprengel-Museum. Quelle: Screenshot/Google

Lesen Sie mehr

„Weil’s ein supertolles Museum ist“: So arbeitet der Freundeskreis des Sprengel-Museums

Ein Leuchtturm am See: Die Bedeutung des Sprengel-Museums in Hannover und darüber hinaus

Von Manuel Behrens