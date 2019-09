Hannover

Der „Borghesische Fechter“ an der Prinzenstraße hält jetzt eine Flagge in der Hand. Auf dem grünen Tuch prangt das Zeichen von Extinction Rebellion, einer neuen Bewegung, die mit gewaltfreien Aktionen nachdrücklich darauf aufmerksam machen will, dass der Menschheit nicht mehr viel Zeit bleibt, um etwas gegen die katastrophalen Folgen des Klimawandels zu unternehmen, den diese durch die Verbrennung fossiler Energieträger selbst verursacht hat.

Auch andere Kunstwerke in der Stadt haben die Klimaaktivisten in der Nacht zu Montag modifiziert. Die Skulptur „Momo“ auf dem Michael-Ende-Platz im Zooviertel sitzt nun vor einer Sanduhr, der „Kopf mit den zwölf Augen“ auf dem Georgsplatz mahnt, dass man „den Tatsachen ins Auge“ sehen sollte, und das wuchtige und gleichzeitig fragile rote „Mikado“ von John Raymond Henry am Königsworther Platz weist jetzt mit einigen Schrifttafeln auf die „Kipppunkte“ im Klimawandel hin: das Abschmelzen des Eises, das Sterben der Korallenriffe.

Die Veränderungen sind schnell rückbaubar

Das Wasser steigt: Die Klimaaktivisten von Extinction Rebellion haben die Skulptur „Spielende Kinder“ in der Grupenstraße überarbeitet. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Die Klimaaktivisten pflegen den gewaltfreien Widerstand, deshalb haben sie darauf geachtet, die Kunstwerke nicht zu beschädigen. Die Veränderungen, die sie vorgenommen haben, sind alle schnell rückbaubar.

Der Bitte der Rebellen, die Kunstmodifizierungen bis zum 27. September unangetastet zu lassen, ist man nicht überall nachgekommen. Bereits am Montagmittag war das Ensemble der „Göttinger Sieben“ von allen Accessoires befreit, die sie in Klimakrieger verwandelt hatten. Und auch der Bogenschütze vor dem Rathaus hat das Plakat verloren, das über seinem Sockel hing. „Unsere Politik verfehlt die Klimaziele“ stand darauf.

