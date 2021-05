Hannover

Die Kunstfestspiele Herrenhausen sind auf gutem Kurs. Open-Air-Veranstaltungen sind möglich. Und auch in Innenräumen darf gespielt werden, solange der Inzidenzwert nicht ansteigt. Das Festival muss nicht im virtuellen Raum stattfinden. Eine besonders schöne Freiluftveranstaltung bietet das Festival in diesen Tagen an: eine Schifffahrt auf der Graft.

Die Künstler der Gruppe YRD.Works (Yacin Boudalfa, Ruben Fischer und David Bausch), die bei den Festspielen 2019 eine Holzkopie der Schlossfassade herstellten und damit schön unsubtil darauf hinwiesen, dass ja auch das Schloss eine Kopie ist, haben jetzt einen veritablen Kahn aus Holz und Glas und Schwimmkörpern zusammengebastelt. Das weiße Schiff befährt die Graft bei den Kunstfestspielen auf einem U-Kurs: eine Dreiviertelstunde hin, eine Dreiviertelstunde zurück. Oder auch länger – das Floß mit Aufbauten ist mit lässiger Schaufensterbummelgeschwindigkeit unterwegs, bei Gegenwind wohl noch langsamer.

Aber hier geht’s auch nicht ums Ankommen, sondern ums Reisen. Neun Personen haben auf dem weiß gestrichenen Schiff Platz. Jede sitzt in einer Art Einzelkabine und auch im Licht: Über jedem Platz ist eine Leuchte angebracht. So wird der Besucher zum Akteur. Allabendlich liefert das weiße Boot mit seinen Gästen das Bild einer illustren Kahnfahrt im herrschaftlichen Garten.

Hier reicht es Bild zu sein

Die Gruppe YRD.Works schafft soziale Skulpturen, oft spielt das Publikum bei ihren Arbeiten eine wichtige Rolle. Während des ersten Lockdowns im vergangenen Jahr betrieben die drei Künstler eine Konservenfabrik mit angeschlossenem Bringdienst und versorgten so die Zuschauer mit Essbarem. Danach ließen sie das Publikum ein Gebäude errichten, in dem die Zuschauer dann auch übernachten konnten.

Historisches Motiv: Schon früher gab es Kahnfahrten auf der Graft. Quelle: Tim Schaarschmidt

Mitbauen muss in Herrenhausen niemand. Das Boot ist ja schon fertig. Hier reicht es Bild zu sein. Das Schiff mit Gästen auf der Graft ist ein historisches Motiv: Solche Kahntouren hat es im Großen Garten früher gegeben. Wer weiß, vielleicht knüpft man ja irgendwann auch touristisch wieder daran an.

Dann aber nicht mit dem Boot der Gruppe YRD.Works, denn das ist keine Touristenattraktion, sondern Kunst. Und wie alle Kunstobjekte der Gruppe soll es wiederverwendet werden. Nach den Kunstfestspielen wird es umgebaut und mit anderem Auftrag auf dem Main unterwegs sein. In Offenbach hat die Gruppe ihr Hauptquartier.

Gäste hören Börsenexperten zu: Jeder ist sein eigener DJ

Ihr neues Projekt für Herrenhausen ist eine wunderbar leicht anmutende und sehr sympathische Arbeit. Aber sie hat auch eine böse Seite. Denn es geht um Geld. Die Gäste, die in Einzelzellen sitzen (es handelt sich um einen Kabinenkreuzer), hören über Kopfhörer eine Klang- und Textcollage, in der es um Finanzen geht. Börsenexperten geben Tipps („Der Kurs von heute beeinflusst den Kurs von morgen nicht“), Münzen klingen, Charlotte Simon (Les Trucs) singt von Geld und Schuld.

Das ist spannend und fühlt sich merkwürdig bodenlos an. Es gibt kein rechtes Ziel bei dieser Geldklangcollage, alles ist zufallsgesteuert, denn es gibt mehrere Klangspuren, die man nach Belieben wechseln kann. Jeder ist sein eigener DJ. Man kann da durchaus ins Schwimmen geraten. Und so ist das wohl auch gemeint.

Während der ersten Probefahrt mit Gästen schaukelte der Dax nur ganz minimal auf eigentlich ganz freundlichem Niveau.

Die nächtlichen Fahrten mit dem Graftboot sind fast ausgebucht. Derzeit wird geprüft, ob noch weitere Fahrten angeboten werden können. Für viele Veranstaltungen der Kunstfestspiele gibt es noch Karten – auch im Online-Ticket-Shop der HAZ.

Von Ronald Meyer-Arlt