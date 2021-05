Hannover

Ein roter Container steht vor der Orangerie Herrenhausen. Wohin soll die Reise gehen? In die Vergangenheit. Darauf deuten die Aufschriften auf den Türen hin, die seitlich in die Containerwand eingesetzt worden sind: „Baader – Ensslin – Meinhof – Raspe“. Die freie Theatergruppe Krüger x Weiss führt in dem Container ihre Produktion „Der Prozess II – RAF“ auf. Die Gruppe arbeitet an einer Trilogie der großen Gerichtsprozesse der Nachkriegszeit in Deutschland. Zuerst ging es um den Eichmann-Prozess, in der nächsten Folge will man sich mit dem Prozess gegen Erich Honecker auseinandersetzen.

Das Stück über den RAF-Prozess bei den Kunstfestspielen Herrenhausen ist ein Hörstück und ein ganz besonderes Kammerspiel. Der Container ist in vier voneinander abgegrenzte Abteilungen unterteilt. In jedem Kabuff hat genau ein Besucher Platz. In einem Setting, das auf die Nachkriegszeit verweist (Telefunken-Radio, Peter-Alexander-Platte, Muster-Tapete) kann man über Kopfhörer den Worten der Prozessbeteiligten folgen.

Isolation mit Vorteilen

Warum diese Isolation der Zuschauer? Soll das eine Anspielung auf die Haftbedingungen der damaligen Terroristinnen und Terroristen sein? Isolationstheater als Verweis auf Isolationshaft? Das wäre doch recht billig. Und auch falsch, denn das Kammerspiel kann ganz angenehm sein. Man hat mehr Platz als sonst im Theater, niemand knistert mit Bonbons. Mit Lichteffekten, die ein bisschen hilflos wirken, versuchen die Theaterleute die Worte zu illustrieren. Erzählt der Nachrichtensprecher von Terroranschlägen, flackert die rote Lampe. Man gewöhnt sich daran. Manchmal wird es ganz dunkel.

Zurück in die Siebziger: Das Containertheater. Quelle: Helge Krückeberg

Die Worte der Prozessbeteiligten, die hier wiedergegeben werden, entstammen den Prozessprotokollen, das ist keine große Literatur, sondern spröde Wirklichkeit. Die Terroristen, Anwälte und Richter reden oft aneinander vorbei, die einen wollen über Vietnam sprechen und über Gewaltherrschaft, die anderen wollen ein vernünftiges Verfahren. Gegenseitiges Verständnis scheint unmöglich. Es ist ein zähes Ringen.

Und es fühlt sich auch zäh an. 80 Minuten dauert das Hörfeature. Zu hören sind nur Sprecherinnen: Gertrud Kohl gibt allen Richtern ihre Stimme, Lucia Kotikova, die passenderweise ganz schön nach Hanna Schygulla klingt, spricht die Sätze von Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe. Manchmal kommen einem die Stimmen ganz nah.

Im Programmheft zur Installation ist zu lesen, dass es neben dem Lichtdesign auch ein Duftdesign (von den Odeurspezialisten der Firma Scentcommunication) gegeben haben soll. Wahrscheinlich sollte das Eintauchen in eine fremde Zeit auch olfaktorisch befördert werden. Ein interessanter Ansatz. Zu einem immersiven Theatererlebnis muss es dabei aber nicht zwangsläufig kommen. Im Grunde roch es nur nach altem Sofa.

Bis zum 6. Juni bei den Kunstfestspielen Herrenhausen

Von Ronald Meyer-Arlt