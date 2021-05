Hannover

Die Kunstfestspiele Herrenhausen haben einen neuen eigenen Weg gefunden, mit den aktuellen Beschränkungen durch die Pandemie umzugehen. Ursprünglich hätte die diesjährige Ausgabe vom 13. bis zum 30. Mai mit Publikum vor Ort stattfinden sollen. Weil das derzeit nicht möglich ist, gibt es nun eine zweigeteilte und verlängerte Festivalausgabe: Vom 13. bis zum 26. Mai wird es zunächst eine rein digitale Ausgabe der Kunstfestspiele geben. Ab 27. Mai soll es dann bis zum 6. Juni ein Bühnenfestival mit Publikum geben.

Das Team um den Intendanten Ingo Metzmacher setzt dabei auf weiter sinkende Infektionszahlen und neue gesetzliche Regeln für die Kunst und Kultur ab Mitte Mai. Voraussetzung ist, dass der Inzidenz-Wert in Hannover unter 100 sinkt. Man sei in gutem Kontakt mit der Region, der Stadt und dem Land, sagt Metzmacher. „Ich sehe gute Chancen, dass das klappen kann“, fügt der Intendant an.

Kunst soll sichtbar bleiben

Der Plan zur Verlängerung ist noch nicht einmal zwei Wochen alt. Trotz der kurzen Zeit ist es gelungen, das Programm stark umzustellen. So wurde beispielsweise die erste Eigenproduktion der Kunstfestspiele unter Metzmachers Leitung um zwei Wochen nach hinter verschoben: Die Uraufführung von Heiner Goebbels Hommage an den Künstler Henri Michaux soll nun am 27. Mai das Bühnenfestival eröffnen. Direkt danach reist das szenische Konzert „Liberté d’Action“ weiter zu den Wiener Festwochen.

Zusatztermine: Für das Konzertprojekt „100 Cymbals“ gibt es wieder Karten im Juni. Quelle: Henri Vogt

Insgesamt sind 14 Produktionen in die Nachspielzeit verlegt worden, darunter Konzerte mit Stars wie dem Pianisten Pierre-Laurent Aimard, der Geigerin Patricia Kopatchinskaja und die Produktion „100 Cymbals“ von Ryoji Ikeda, für die es wegen der starken Nachfrage sogar Zusatztermine gibt. „Ich bin sehr stolz auf mein Team, dass das so gelungen ist“, sagt Metzmacher zu dem organisatorischen Kraftakt: „Kunst muss alles tun, um sichtbar zu bleiben und nicht gleich umzufallen.“

Eine veränderte Situation

Intern wird die nun gewählte Festivalvariante „Plan Z“ genannt – „Es ist unser letzter Trumpf“, so der Intendant. Anders als im vergangenen Jahr sei es nicht möglich gewesen, die Kunstfestspiele vom Frühjahr in den Herbst zu verlegen. Nach einem Jahr Pandemie sei die Situation verändert: „Es gibt inzwischen einen gewaltigen Stau an Produktionen, die noch nicht stattgefunden haben“, sagt Metzmacher. Darum seien die meisten Künstler in der zweiten Jahreshälfte jetzt nicht mehr verfügbar, und auch die Räume in Herrenhausen sind oft schon vergeben.

So habe man sich nun kurzfristig für die „Risikovariante“ der Verlängerung entschieden, wie Metzmacher sagt. „Wir glauben an das Unglaubliche und sind davon überzeugt, dass es heute mehr denn je unsere Aufgabe ist, optimistisch zu bleiben und auch noch die letzte Möglichkeit zu ergreifen, um Kunst, Musik und Theater zu zeigen“, betont er. Natürlich habe aber stets die Sicherheit des Publikums und der Künstlerinnen und Künstler Vorrang.

Metzmacher dirigiert im Stream

Die Onlineausgabe startet am 13. Mai mit einer Videoaufzeichnung von „The Sea Between My Soul“, einer Produktion des Musikers, Theatermachers und bildenden Künstlers Raed Yassin, die als Uraufführung im Schauspielhaus geplant war. Auch das Konzert mit Metzmacher und der NDR Radiophilharmonie mit Olivier Messiaens „Des Canyons aux Étoiles“ wird als Stream gezeigt. Insgesamt wird es zehn Onlineproduktionen geben.

Bereits im Vorverkauf erworbene Tickets behalten auch an einem neuen Termin in der Nachspielzeit ihre Gültigkeit. Tickets für Veranstaltungen, die nun online gezeigt oder abgesagt werden müssen, können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Der Vorverkauf für noch verfügbare Tickets ab dem 27. Mai läuft weiterhin. Ab Montag, 10. Mai, werden die Tickets (in der Regel für 5 Euro) für die Onlineveranstaltungen angeboten.

Von Stefan Arndt