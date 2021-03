Hannover

Es ist ein arbeitsreiches Jahr, das hinter Stephan Buchberger liegt, vielleicht das arbeitsreichste seiner langen Karriere. Die Pandemie war gerade ein paar Wochen alt, als die Kunstfestspiele Herrenhausen 2020 beschlossen, ihre Ausgabe im Mai nicht einfach abzusagen, sondern auf den Herbst zu verschieben.

Für Buchberger, der als Dramaturg des Festivals auch für viele organisatorische Dinge zuständig ist, bedeutete das neue Verhandlungen mit den Künstlerinnen und Künstlern unter den Bedingungen von immer wieder neuen Reisebeschränkungen und Hygieneauflagen. Für alle Beteiligten sei die Verschiebung „eine extreme Herausforderung“ gewesen, sagt er. „Und sie war das Beste, was wir je gemacht haben.“

Eine besondere Zusammenarbeit

Seit 2016 arbeitet Buchberger in Herrenhausen. Er hat damals zusammen mit dem Intendanten Ingo Metzmacher angefangen – empfohlen wurde er dem neuen Chef noch von dessen Vorgängerin, der Festivalgründerin Elisabeth Schweeger. Die Zusammenarbeit mit ihm und Metzmacher sei für ihn etwas Besonderes, sagt Buchberger – eine „glückliche Konstellation“, die viel bewirken könne.

Stephan Buchberger (rechts) mit Kunstfestspiel-Intendant Ingo Metzmacher (links) und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay bei der Programmpräsentation im Januar 2020. Quelle: Michael Wallmüller

Doch obwohl Metzmachers Vertrag noch mindestens bis 2023 läuft, hört der 66-jährige Buchberger nach dieser Saison als Dramaturg bei den Kunstfestspielen auf – aus Altersgründen. Sein Nachfolger wird der 1965 im bayerischen Burglengenfeld geborene Dramaturg Rainer Hoffmann, der derzeit noch das Festival aan de Werf in Utrecht leitet.

Erfahrungen für ein Corona-Festival

An eine erneute Verschiebung der Kunstfestspiele in diesem Jahr glaubt Buchberger gerade wegen der Erfahrungen aus 2020 nicht. „Wir gehen optimistisch davon aus, dass wir im Mai ein Festival haben werden“, sagt er. In der kommenden Woche soll das Programm vorgestellt werden. „Wir haben jetzt ja Erfahrungen, wie man ein internationales Festival unter Corona-Bedingungen durchführen kann.“

Mit dieser ungewöhnlichen Kompetenz ist man in Herrenhausen noch weitgehend allein: Die Kunstfestspiele gehörten im vergangenen Jahr zu den sehr wenigen Veranstaltungen dieser Art, die überhaupt stattgefunden haben. Das hat Auswirkungen auch auf das Programm für die kommende Ausgabe, die vom 13. bis zum 30. Mai geplant ist: Einige Kooperationsprojekte, die eigentlich schon bei anderen europäischen Festivals oder Theatern Premiere gehabt haben sollten, werden nun wohl erstmals in Hannover zu sehen sein.

„Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft“

Die Möglichkeiten des Festivals, sich federführend an großen, internationalen Projekten zu beteiligen, sieht Buchberger noch nicht ganz ausgeschöpft: Er wünscht sich für Hannover Strukturen, die das besser ermöglichen. „Ich glaube, dass das unglaubliche Potenzial der Kunstfestspiele noch lange nicht ausgeschöpft ist“, sagt er. Nötig wären etwa Probenräume, die ganzjährig zur Verfügung stünden.

Einsatz für Tanztheater International

Davon könnten auch andere profitieren, etwa das Festival Tanztheater International, das Buchberger sehr schätzt und für einen unverzichtbaren Teil von Hannovers kultureller Identität hält. Dass das Tanz-Festival nach dem Absprung der Sparkasse als langjähriger Hauptsponsor möglicherweise bald in Bedrängnis kommen könnte, kann Buchberger nicht nachvollziehen. „Ich wundere mich, dass die Stadt da nicht richtig einsteigt“, sagt er.

Blick von außen erhalten

So häufig er selbst sich in den vergangenen Jahren in Hannover aufgehalten hat – Buchberger, der in Frankfurt wohnt, hat sich den Blick von außen bewahrt. In Frankfurt hat er in den Achtzigerjahren studiert, nachdem er zunächst eine Buchhändlerlehre und im zweiten Bildungsweg als 32-Jähriger das Abitur absolviert hatte. Er wurde Assistent von Tom Stromberg im Frankfurter Theater am Turm. Als Stromberg von dort nach Hannover ging, um das Kulturprogramm der Expo 2000 zu organisieren, bliebt Buchberger mit ersten eigenen Projekten in Hessen.

Er intensivierte die Zusammenarbeit mit dem Komponisten und Theatermacher Heiner Goebbels und übernahm die Produktionsleitung von dessen Stücken. Weitere Stationen führten Buchberger zum Ensemble Modern und zur Ruhrtriennale, wo er von 2012 bis 2014 Musikdramaturg war. Für den Ruhestand strebt Buchberger nun Ziele an, die er auch ohne Pendeln aus seiner Heimatstadt erreichen kann. Einen Roman schreiben, wie manche seiner Kollegen, wird er nach seiner letzten Festivalausgabe wohl nicht. Aber immerhin einen lesen: Eine nagelneue Ausgabe von Marcel Prousts monumentaler „Suche nach der verlorenen Zeit“ liegt zu Hause in Frankfurt schon bereit.

