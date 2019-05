Die Britin Rebecca Saunders, Professorin an der Musikhochschule Hannover, wurde in diesem Jahr mit dem Ernst-von-Siemens-Musikpreis ausgezeichnet, dem wichtigsten Preis für Komponisten. Zum Finale der Kusntfestspiele am Sonntag ist nun ein Werk zu erleben, an dem sie 25 Jahre gearbeitet hat.