Hannover

Ein bisschen steht diese Aufführung für die ganze diesjährige Ausgabe der Kunstfestspiele Herrenhausen, die am Wochenende zu Ende geht: Der Auftritt des Ensembles Les Percussions de Strasbourg in der DHC-Halle war zwar kein großer Paukenschlag – aber was ist ein solcher kurzer Effekt auch schon gegen das unaufhörliche Singen, Summen und Zischen der 100 Becken, die die zehn jungen Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger hier auf ganz und gar sonderbare Weise zum Klingen bringen?

Das Konzert mit Werken von John Cage und Ryoji Ikeda war gleichzeitig eine Performance und eine Klanginstallation. Zu hören gab es dabei Dinge, die es sonst nicht zu hören gibt. So übersetzt die Gruppe etwa das Geräusch zerknüllten Papiers, auf das sich Cage in „But what about the noise of crumpling paper“ bezieht, in Tausende Einzelteile: Mit hölzernen Klangstäben erzeugen die im Saal verteilten Musikerinnen und Musiker vereinzelte Klick- und Reibegeräusche.

Zischen, Singen, Streicheln: Les Percussions de Strasbourg spielen Ryoji Ikedas „100 Cymbals“ bei den Kunstfestspielen Herrenhausen. Quelle: Helge Krückeberg

Manchmal klingt es, als fielen Tropfen von einer Höhlendecke, dann wieder als huschte ein Tier vorbei. Am häufigsten aber hört man nichts: Das fast halbstündige Werk ist vor allem der Rahmen für eine große Stille. Die möglichen Erwartungen des Publikums auf Entwicklungen und Höhepunkte im Stück werden ausgesessen, bis schließlich die Ereignislosigkeit selbst zum Ereignis wird.

Vollbremsung zur Stille

Der japanische Klang- und Videokünstler Ikeda hat das rätselhafte Cage-Stück, das 1985 für Les Percussions de Strasbourg geschrieben wurde und nur aus dem klangvollen Titel und einem System von fünf verschiedenen Satzzeichen besteht, mit dem Ensemble neu einstudiert und zugleich ein opulentes eigenes Stück beigetragen: „100 Cymbals“ entfaltet schon Wirkung, bevor etwas zu hören ist.

Musikalische Feldforschung: Les Percussions de Strasbourg spielen Ryoji Ikedas „100 Cymbals“ bei den Kunstfestspielen Herrenhausen. Quelle: Helge Krückeberg

Das quadratische Instrumentenfeld aus zehn mal zehn Becken, die auf Ständern in symmetrischen Reihen angeordnet sind, ist ein Kunstwerk für sich. Belebt wird es von den zehn Musikerinnen und Musikern, die den Becken mit sanften Drehungen einen Gesang entlocken, den man den Metallscheiben nicht zugetraut hätte. Erst ganz am Ende gibt es mit schnellen Crescendi für Sekunden den Lärm, den man längst erwartet hat, bevor mit einer Vollbremsung die Stille zurückkehrt.

Organisatorische Punktlandung

Der ganze Abend ist kein Spektakel und keine Überwältigung, wie etwa großformatige Kuppelsaal-Konzerte sie bei den Kunstfestspielen schon geboten haben. Aber er ist eine kleine Kostbarkeit, eine Einladung an das Publikum, das ästhetische Empfinden einmal neu auszurichten. Das gilt auch für die trickreiche Installation „Worktable“ von Kate McIntosh, bei der die Besucher Objekte zerstören und neu zusammensetzen und so auch die eigene Kreativität entdecken können.

Derart inspirierende Produktionen brauchen Publikum vor Ort – Intendant Metzmacher hat dafür viel bewegt: Er hat mit seinem Team das Festival verlängert und möglichst viele Projekte ans Ende verschoben: „Wir wollten unbedingt nicht nur online stattfinden“, sagt er – und hat bei seiner Wette auf mehr Möglichkeiten für Veranstalter in dieser Woche eine Punktlandung vollbracht.

Für das kommende Jahr hofft er nun darauf, wieder viele Menschen auf und vor Bühnen bringen zu können. Geplant ist dann das bisher wohl aufwendigste Konzert des Festivals: Der 1967 in Paris geborene Komponist Marc Andre schreibt für die Kunstfestspiele ein abendfüllendes Raumstück speziell für den Kuppelsaal – mit dabei sind auch viele hannoversche Chöre.

Neue Akzente im kommenden Jahr

Während Projekte wie dies vor allem in die Stadt hineinstrahlen, haben die Kunstfestspiele in diesem pandemiebeschränkten Jahr immerhin nach außen gewirkt: Die Produktion „Liberté d’Action“ von Heiner Goebbels, die in Herrenhausen Premiere hatte, wird demnächst auch in Berlin zu sehen sein, weitere internationale Stationen sollen folgen.

Staffelübergabe: Kunstfestspiel-Intendant Ingo Metzmacher zwischen dem scheidenden Dramaturgen Stephan Buchberger (links) und dessen Nachfolger Rainer Hoffmann. Quelle: Helge Krückeberg

Zu erwarten ist im kommenden Jahr auch eine Akzentverschiebung im Programm: Chefdramaturg Stephan Buchberger geht in Ruhestand, für ihn kommt Rainer Hofmann, der bisherige künstlerische Leiter des Spring Performing Arts Festival in Utrecht. Anders als sein Vorgänger ist Hofmann kein Musikspezialist, sondern in Theater, Performance und Tanz zu Hause.

Der „Worktable“ von Kate McIntosh und die Theater-Installation „Der Prozess II – RAF“ haben Sonnabend und Sonntag geöffnet. Am Sonnabend gibt es die Live-Video-Performance „The Mountain“, am Sonntag die „Farm Fatale“ von Theatermacher Philippe Quesne und ein Feinkost-Lampe-Konzert mit Hania Rani und Dobrawa Czocher.

Von Stefan Arndt