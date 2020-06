Hannover

Ingo Metzmacher bleibt wohl auch über 2021 hinaus Intendant der Kunstfestspiele Herrenhausen. Der Dirigent leitet das Festival seit 2016, sein Vertrag läuft noch bis zum kommenden Jahr. Nun hat sich die Stadtverwaltung mit dem 62-Jährigen auf eine Vertragsverlängerung bis 2023 geeinigt. Vorgesehen ist dabei zudem die Option auf eine weitere Verlängerung um noch einmal zwei Jahre bis 2025 – dem Jahr, in dem Hannover Kulturhauptstadt sein könnte.

Beschlossen ist noch nichts, doch einen ersten Schritt im Entscheidungsverfahren haben die Pläne bereits genommen: Am Donnerstag sprach sich der Ausschuss für Angelegenheiten des Geschäftsbereichs des Oberbürgermeisters für die Vertragsverlängerung aus. Allerdings ist die Auflösung dieses Gremiums, das vom ehemaligen Oberbürgermeister Stefan Schostok eingerichtet wurde und bislang für die Kunstfestspiele zuständig war, inzwischen bereits vollzogen. Die Sitzung in dieser Woche war die letzte – und fand auch ohne Schostoks Nachfolger Belit Onay statt.

Wichtigere Stationen werden also die Beratungen im Kultur- und im Finanzausschuss sein, und am 25. Juni soll schließlich der Verwaltungsausschuss der Stadt endgültig über den neuen Vertrag für den Intendanten entscheiden. Zweifel an einem positiven Beschluss gibt es aber offenbar kaum noch: Für den Tag darauf ist die Vertragsunterzeichnung geplant.

Metzmacher selbst hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er daran interessiert ist, die Kunstfestspiele langfristig weiterzuentwickeln. Er ist vor drei Jahren sogar wieder in seine Geburtsstadt Hannover gezogen. Die Entscheidung für eine Verlängerung ist jetzt also keine große Überraschung, aber doch eine gute Nachricht.

Als Intendant ist es Metzmacher in kurzer Zeit gelungen, das zunächst ungeliebte Festival in der Stadt zu etablieren. Seine Vorgängerin, Gründungsintendantin Elisabeth Schweeger, hatte den Kunstfestspielen zwar ein klares Profil gegeben, konnte ihnen damit aber nicht die erhoffte Strahlkraft verleihen. Inzwischen gilt das Festival nicht mehr als elitäres Programm für einen kleinen Kennerkreis, sondern als durchaus populäres Format. Die Veranstaltungen sind zwar weiterhin oft experimentell, manchmal fordernd und fast immer überraschend – doch Metzmacher ist auf unaufgeregte Weise gelungen, woran Schweeger gescheitert war: Er kann den scheinbaren Widerspruch zwischen Anspruch und Zuspruch auflösen. Sein Programm macht keine künstlerischen Kompromisse und zieht trotzdem – besonders bei Großveranstaltungen wie Konzerten im Kuppelsaal, der Eilenriedehalle oder im VW-Werk – ein ausreichend großes Publikum an.

Keine Berührungsängste: Ingo Metzmacher dirigiert das Blasorchester der Feuerwehr Hannover bei der Festivalausgabe im vergangenen Jahr. Quelle: Helge Krückeberg

Die Stadt hat Metzmacher dafür vergleichsweise große Freiheiten eingeräumt. Er steht als Kunstfestspiel-Intendant an der Spitze eines städtischen Instituts, Rechenschaft muss er nur gegenüber dem Oberbürgermeister ablegen. Diese Konstruktion könnte sich aber möglicherweise wieder ändern: Das Festival soll mittelfristig wieder enger an das Kulturdezernat angebunden sein, das derzeit kurioserweise gar nichts mit einer der wichtigsten Kulturinstitutionen der Stadt zu tun hat. Die Vertragsverlängerung soll jetzt aber zunächst zu den bisherigen Konditionen erfolgen – auch was den Etat betrifft: 1,2 Millionen Euro pro Saison können die Kunstfestspiele für künstlerische Ausgaben verwenden. Dazu kommen jährlich rund 800.000 Euro an Personalkosten für das Festivalteam.

In Zeiten knapper Kassen sind das Ausgaben, auf die man sich bei der Stadt offenbar nicht zu lange festlegen möchte. Über die mögliche zweite Stufe der Verlängerung bis zum Kulturhauptstadtjahr 2025 soll erst Anfang 2022 verhandelt werden. Ob Hannover wirklich den Titel tragen wird, steht bereits in diesem Herbst fest.

