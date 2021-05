Hannover

Der Besucher brauche die „wunderherrliche“ Landschaft gar nicht erst zu bewundern, beschied der Komponist Gustav Mahler einem Gast in seiner Toblacher Sommerfrische: Er habe alles bereits „wegkomponiert“. Nachzuhören wären Berge und Täler demnach unter anderem in Mahlers monumentaler achter Sinfonie, die eigentlich schon im vergangenen Jahr bei den Kunstfestspielen Herrenhausen zu erleben sein sollte.

In kluger Voraussicht hat Intendant Ingo Metzmacher diese Aufführung, an der auch viele Chöre beteiligt sein sollen, damals gleich um zwei Jahre verschoben: Die „Sinfonie der Tausend“ wird erst 2022 erklingen. Dafür hat er für die diesjährige Ausgabe eine ganz andere Naturmusik aufs Programm gesetzt: Olivier Messiaen wäre nie eingefallen zu behaupten, er hätte die grandiose Landschaft der Wüste von Utah in Klang aufgelöst, von der sein Orchesterwerk „Des Canyons aux Étoiles“ erzählt. Das Stück ist weniger Landschaftsbeschreibung als musikalische Mediation – ein tönendes Staunen über die Wunder der Schöpfung.

Übersetzte Vogelstimmen

Der Komponist hat sich auf die vergleichsweise beengten Verhältnisse auf der Bühne bei der Uraufführung 1974 eingestellt und kein großes Orchester besetzt. Das sollte nun mitten in der Pandemie auch dem hannoverschen Konzert zu Gute kommen. Publikum war bei der Aufführung im Funkhaus aber noch nicht zugelassen – „Des Canyons aux Étoiles“ wurde am Sonntag als Livestream im digitalen Vorprogramm der Kunstfestspiele gezeigt. So konnte man die spektakuläre Aufführung immerhin im Internet verfolgen.

Ausnahmehornist: Stefan Dohr beim Konzert im Sendesaal. Quelle: Helge Krückeberg

In reduzierter Besetzung von gut 40 Musikerinnen und Musikern entfaltet die NDR Radiophilharmonie unter Metzmachers Leitung ein gewaltiges Klangspektrum. Dafür sorgen eine sehr farbige Instrumentierung, teilweise unkonventionelle Spielweisen und gleich vier Solisten. Markus Becker ist nicht nur reaktionsschneller Partner der Schlagzeuger Johannes Fischer und Dirk Rothbrust – der hannoversche Pianist meistert souverän ganze Solokapitel in dem zwölfteiligen Werk. Und Stefan Dohr von den Berliner Philharmonikern bestätigt auch als einsamer Rufer in der Wüste seine Ausnahmestellung als Hornist.

Lesen Sie auch Kunstfestspiele Hannover starten digital – Finale vor Publikum geplant

Trotz der enormen technischen Herausforderungen erliegen die Mitwirkenden nie der Versuchung, mit ihrem Können aufzutrumpfen. Selbst die komplexesten rhythmischen Strukturen klingen wunderbar leicht und natürlich. Und wenn die unterschiedlichen Strömungen aus Atonalität und Naturlaut, aus übersetzten Vogelstimmen und Polyrhythmik schließlich in ein leuchtendes Dur münden, dann spürt man in der Summe der Teile selbst vor dem Bildschirm überwältigt das große Ganze.

Das digitale Programm der Kunstfestspiele wird am kommenden Wochenende mit Streams der Performerin Vlatka Horvat, dem Ensemble Graindelavoix und dem Elektromusiker Chapelier Fou fortgesetzt. Das Bühnenprogramm mit Publikum soll am 27. Mai beginnen.

Von Stefan Arndt