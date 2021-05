Hannover

Das Alter mag vieles nehmen, aber manchem und mancher gibt es auch etwas: Sicherheit etwa, oder Ruhe, Abgeklärtheit und Witz. Das war jetzt bei den Kunstfestspielen Herrenhausen zu erleben – bei der deutschen Erstaufführung von „Molly Bloom“ mit der belgischen Schauspielerin Viviane De Muynck im Garten hinter der Orangerie. De Muynck hatte sich bereits vor mehr als 20 Jahren mit dem Regisseur Jan Lauwers von der britischen Needcompany an das letzte Kapitel von James Joyces monumentalem Roman „Ulysses“ gewagt. In diesem Kapitel wechselt der Autor, der einen Tag in Dublin und im Leben des Leopold Bloom beschreibt, die Perspektive. Bloom ist schwer besoffen ins Bett gesunken, seine Frau Molly wird wach und denkt über ihren Mann, ihre Liebhaber und über Frauen und Männer nach. Und über Sex. Dieser Bewusstseinsstrom ist erstaunlich explizit.

Die Stellen, in denen es um Spielarten der körperlichen Liebe geht, stehen im Vordergrund, weil Viviane De Muynck und Jan Lauwers den Text anhand der Männer, an die Molly gerade denkt, gegliedert haben. Molly geht auf eine vornehmlich erotische Erinnerungsreise.

Gleichzeitig lebenssatt und lebenshungrig: Quelle: Helge Krückeberg

Die Sehnsüchte der Männer

Jetzt, im Alter von 74 Jahren, hat sich Viviane De Muynck nach der Erstbegegnung vor 21 Jahren wieder an den Gedankenstrom von Molly Bloom (die bei Joyce 34 Jahre alt ist) gewagt. Wie sie das macht, wie sie von Männern erzählt und ihren Sehnsüchten, und wie leicht die oft zu erfüllen sind – das ist großartiges, klassisches, starkes Schauspiel.

„Ulysses“ ist ein gigantischer Strom, Viviane De Muynck surft auf ihm mit erstaunlicher Sicherheit und Eleganz. Sie bändigt den Text, sie macht mit den Worten, was sie will. Sie muss nicht laut werden oder intensiv, um eine starke Wirkung zu erzeugen, ihr gelingt das alles wie nebenbei. Sie lässt sich Zeit, nimmt den schweren Stoff ganz locker, ganz leicht. Sie zeigt eine unglaubliche Lässigkeit, der aber nichts Wurschtiges eigen ist. Ihre Molly Bloom ist gleichzeitig lebenssatt und lebenshungrig, gleichzeitig schwärmerisch und pragmatisch. Erstaunlicherweise wirkt sie dabei nicht zerrissen, sondern immer ganz bei sich.

Diese „Molly Bloom“ ist eine wunderbare Demonstration von Schauspielkunst – ein großes Solo für eine große Schauspielerin.

Von Ronald Meyer-Arlt