Kunstfestspiele Herrenhausen: Vorverkauf für Herbstprogramm startet

Hannover

Früh haben die Kunstfestspiele Herrenhausen beschlossen, ihre diesjährige Ausgabe wegen der Corona-Pandemie nicht abzusagen, sondern möglichst viele Veranstaltungen in den Herbst zu verlegen. Nun sind die Planungen abgeschlossen, und der Vorverkauf für die Aufführungen vom 23. September bis zum 11. Oktober hat begonnen.

Zusätzlich zum ursprünglich für Mai geplanten Programm sind sogar einige Produktionen hinzugekommen. So präsentiert der Komponist Ben Frost, der unter anderem mit der Musik zur Netflix-Serie „Dark“ bekannt geworden ist, seinen Film „Der Mordfall Halit Yozgat – eine Oper unter Quarantäne“ über seine Arbeit an einem Auftragswerk der Staatsoper, die vom Lockdown unterbrochen wurde.

Programm mit 24 Produktionen

Das Stück „Vor dem Sturm“ des Ensembles krügerXweiss hätte eigentlich im Mai beim Best-off-Festival der freien Theater gezeigt werden sollen. Und das Theater an der Glocksee bekommt ebenso Raum bei den Kunstfestspielen wie die Kammermusikgemeinde, die zusätzlich zu einer Gesamtaufführung der Schönberg-Streichquartette auch ein Konzert mit einem neuen Werk von Manfred Trojahn präsentiert.

Ein Komponist im London der Gegenwart: Szene aus dem Film „Second Self: Beethoven Resurrection“. Quelle: Hugo Glendinning/Tilly Shine

Wie geplant eröffnet eine Lichtinstallation von Robert Henke an der Großen Fontäne das Festival, es gibt eine VR-Opernperformance von Michel van der Aa und ein Gastspiel der Theatergruppe Rimini Protokoll. Die Langzeitperformance „ Sun & Sea“, die im vergangenen Jahr den Goldenen Löwen auf der Biennale in Venedig gewonnen hat, und der skurrile, mit Livemusik begleitete Film „Beethoven Resurrection“ werden ebenfalls wie vorgesehen gezeigt. Dazu kommen Konzerte unter anderem mit dem Dudelsack-Quartett Sonneurs und dem Schlagzeuger Johannes Fischer. Insgesamt werden 24 Produktionen und zusätzliche begleitende Gespräche in Herrenhausen zu erleben sein. Am 4. Oktober ist ein umfangreiches Programm auf dem gesamten Festivalgelände bei vergünstigtem Eintritt geplant.

Tickets nicht übertragbar

Tickets gibt es ab sofort im Künstlerhaus, unter Telefon (0511) 16849994 und online. Die Kunstfestspiele ermuntern ausdrücklich, in Gruppen bis zu zehn Personen zu buchen, um bei den geltenden Abstandsregelungen mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, die Aufführungen zu sehen. Anders als von den Kunstfestspielen zuletzt angekündigt, ist es nicht möglich, bereits erworbene Tickets auf die jeweiligen Ersatztermine zu übertragen. Der Eintrittspreis kann erstattet oder gespendet werden.

Von Stefan Arndt