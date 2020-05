Kunstfestspiele Herrenhausen präsentieren neues Programm für den Herbst

Hannover

Die Krise verstärkt den wahren Charakter – die Kunstfestspiele Herrenhausen jedenfalls zeigen auch im Umgang mit der Corona-Pandemie, dass sie ein echtes Ausnahmefestival sind: Anders als fast alle übrigen Festivals, die ihre diesjährigen Ausgaben einfach gestrichen haben, wollen sich die Kunstfestspiele nicht so leicht geschlagen gegeben. Intendant Ingo Metzmacher hat sehr schnell angekündigt, eine Ausgabe im Herbst zu organisieren. Am Donnerstag gab er nun das genaue Programm dafür bekannt – und konnte verkünden, dass es kaum Abstriche gebe gegenüber der eigentlichen Festspielzeit, die in dieser Woche begonnen hätte.

Natürlich weiß auch Metzmacher nicht, ob und zu welchen Bedingungen die Entwicklung der Pandemie im Herbst Kulturveranstaltungen vor Publikum erlauben wird. Das sei aber kein Grund zu verzagen, sagt er – man könnte sich entsprechend vorbereiten. „Wir stellen uns auf verschiedene Szenarien ein“, so Metzmacher, man arbeite an „dynamischen Konzepten“ für die Durchführung der Kunstfestspiele: „Das wird klappen.“

„Was für ein Lichtblick!“

Urlaub mit Abstand? Szene aus der Operinstallation „Sun & Sea“, die vom 9. bis 11. Oktober in der DHC-Halle in Herrenhausen zu sehen sein wird. Quelle: Andrej Vasilenko

Der Optimismus des Intendanten sende eine wichtige Botschaft, findet Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Er freue sich über die intensive Vorbereitung für eine Festspielausgabe im Herbst, auch wenn weiterhin „einige unsichere Variablen im Spiel“ seien. „Doch gerade diese Planung ist ein wichtiges Zeichen“, sagt Onay – ein Zeichen, dass es weitergehen werde und man im Herbst wieder Kultur mit allen Sinnen erleben könne: „Was für ein Lichtblick in dieser Zeit!“

Der neue Eröffnungstermin für die Kunstfestspiele ist nun der 24. September, das Festival soll dann bis zum 11. Oktober dauern. Den Auftakt macht die Laser- und Klanginstallation, mit der der Künstler Robert Henke der Großen Fontaine in Herrenhausen zum 300. Geburtstag gratuliert. Das Bühnenprogramm startet wie ursprünglich geplant mit einer Performance der Künstlerin und Choreografin Eszter Salamon. Sie zeigt am 25. September den neuesten, siebten Teil ihrer Werkserie „Monument“, im Mai wäre der sechste Teil zu sehen gewesen. In dem neuen Stück beschäftigt sich Salamon mit dem Mutter-Tochter-Verhältnis – und wird mit ihrer eigenen Mutter auf der Bühne der Orangerie stehen.

Tourettetheater und Fußballballett

Viele Höhepunkte im Programm bleiben erhalten: Die Uraufführung des Films „Beethoven Resurrection“, in dem die Regisseure Hugo Glendinning und Tilly Shiner den Geist des Komponisten auf eine Reise durch das London der Gegenwart schicken, wird am 26. September in der Sporthalle des DHC als Uraufführung mit Livemusik zu erleben sein. Die Gruppe Rimini Protokoll zeigt ihr Tourettetheater „Chinchilla Arschloch, waswas“ am 3. Oktober ebenfalls in der Hockeyhalle. Das Fußballerballett „La Partida“ gehört zum „Open Sunday“, bei dem es am 4. Oktober umsonst und draußen ein Programm in und um die Gärten herum gegeben soll.

„Beethoven Resurrection“: Szene aus dem Film von Hugo Glendinning und Tilly Shiner, der am 26. September mit Livemusik in Herrenhausen uraufgeführt wird. Quelle: Hugo Glendinning

Verzichten muss man vorerst auf die geplante Aufführung von Gustav Mahlers gigantischer 8. Sinfonie mit vielen hannoverschen Mitwirkenden – das Stück soll erst am 16. Mai 2021 im Kuppelsaal erklingen. Dafür wird es nun bei einer zusätzlichen Zusammenarbeit mit der Kammermusikgemeinde die Uraufführung eines neuen Werks des Komponisten Manfred Trojahn geben, außerdem sind zwei Produktionen von freien Theatern aus Hannover ins Programm gerückt: Die Gruppe krügerXweiss zeigt ihr Stück „Vor dem Sturm“ am 27. September als Uraufführung, das Theater an der Glocksee ist am 4. Oktober mit einem Teil seines Pflanzentheaters mit von der Partie.

Onlineprogramm startet jetzt

Es gibt ein Gastspiel der britischen Performer von Forced Entertainment (am 30. September), einer Operninstallation im Ehrenhof vor dem Schloss Herrenhausen, die Musiktheater, Virtual Reality und bildende Kunst zu einer neuen Form vereinen will, und vier Gratis-Konzerte im Festivalzelt. Insgesamt sind 30 Aufführungen und Konzerte geplant. „Es grenzt an ein Wunder, dass es uns gelungen ist, das Programm, so wie es war, bis auf wenige Ausnahmen hinüber zu retten“, sagt Intendant Metzmacher.

Um die Zeit bis zum Herbst zu überbrücken, gibt es ab Freitag, 15. Mai, eine Miniaturausgabe der Kunstfestspiele im Internet: Einzelne Künstler stellen dabei erklärend ihre Werke vor, und Intendant Metzmacher steht am 31. Mai für persönliche Videotreffen zur Verfügung. Die tschechische Performancekünstlerin Vlatka Horvat präsentiert am Sonntag, 17. Mai, von 14 bis 20 Uhr eine Onlineversion ihrer partizipativen Leseperformance „Beginnings Marathon“. Wenn alles klappt, wie jetzt geplant, gibt es am 4. Oktober eine analoge Aufführung dieses Stücks in Herrenhausen.

So läuft der Kartenverkauf Der Vorverkauf für das Herbstprogramm startet erst im August, wenn größere Planungssicherheit für die Aufführungsbedingungen besteht. Bereits gekaufte Tickets für verlegte Vorstellungen behalten aber ihre Gültigkeit. Für die einzige abgesagte Produktion „Kolik“ (ursprünglich für den 19. Mai geplant) wird der Kartenpreis dort zurückerstattet, wo die Tickets erworben wurden. Der Betrag kann den Kunstfestspielen alternativ auch als Spende übertragen werden.

