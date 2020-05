Hannover

Ohne die Cortona-Pandemie hätten die Kunstfestspiele Herrenhausen an diesem Wochenende mit einer Laser- und Klanginstallation zum 300-jährigen Jubiläum der Großen Fontäne im Großen Garten begonnen. Anfang März hatten die Festivalmacher angekündigt, das Festival – wenn möglich – in die Zeit vom 24. September bis 11. Oktober 2020 zu verlegen. Am Donnerstag, 14. Mai, präsentiert Intendant Ingo Metzmacher nun gemeinsam mit Oberbürgermeister Belit Onay das Programm für den Herbst im Videostream.

Ausflug ins Digitale

Die Vorstellung ist der Beginn eines zweiwöchigen Onlineprogramms der Kunstfestspiele, in dem sich Künstler des geplanten Programms in unterschiedlichen Formaten präsentieren. Ein Höhepunkt ist dabei eine virtuelle Version der Leseperformance „Beginnings Marathon“ von Vlatka Horvat am 17. Mai: Die Zuschauer sind eingeladen, jeweils die erste Seite ihres Lieblingsbuches online vorzulesen. Zum Abschluss am 31. Mai steht Metzmacher den Zuschauern in einem persönlichen Videotreffen in Eins-zu-eins-Gesprächen zur Verfügung.

Anzeige

„Unser Onlineprogramm ist natürlich kein gleichwertiger Ersatz für die Liveperformances der Kunstfestspiele“, sagt Metzmacher. Das gemeinsame Erlebnis im Raum lasse sich nicht ins Digitale übersetzen. „Wir haben aber in den vergangenen Wochen gesehen, welches Potenzial im Digitalen steckt. Ich bin daher selbst sehr gespannt auf unseren Ausflug in den digitalen Raum“, so der Intendant.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Stefan Arndt