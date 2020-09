Hannover

Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit, wird seit dem Mittelalter stets ähnlich dargestellt: mit Augenbinde, Waage und Schwert. Ihre verbundenen Augen stehen bis heute symbolisch für eine Rechtsprechung ohne Ansehen der Person. Auch im Stück „Vor dem Sturm“ der Braunschweiger Gruppe krügerXweiss geht es um Recht und Gerechtigkeit. Und auch hier finden Augenbinden Anwendung: Jeder Besucher muss eine tragen, von einem Produktdesigner eigens so entwickelt, dass es bequem möglich ist, die Augen darunter in Dunkelheit zu öffnen.

Beim Festival „Best Off“ der Stiftung Niedersachsen 2018 wurde das Stück „Welcome to the comfort zone“ von Christian Weiß mit dem Jurypreis ausgezeichnet – der Regisseur erhielt eine „Carte Blanche“ für eine neue Produktion, die eigentlich im März beim diesjährigen Festival uraufgeführt werden sollte. Nach dessen Ausfall zeigt Weiß „Vor dem Sturm“, das er gemeinsam mit Marie-Luise Krüger entwickelt hat, nun erstmals im Rahmen der Kunstfestspiele Herrenhausen. Dass es sich dabei um ein interdisziplinäres Festival handelt, kommt den Theatermachern entgegen.

Innere Bilder

„Wir arbeiten mit einem erweiterten Theaterbegriff“, sagt Krüger und erklärt, dass es beim sogenannten „immersiven Theater“ um das Einlassen auf virtuelle Welten und eine veränderte Wahrnehmung gehe. Beim aktuellen Stück steht das Hören im Mittelpunkt. „Aber der ganze Körper wird über Sinnesreize einbezogen, obwohl niemand das Publikum anfasst“, sagt Krüger. Die Augenbinde verhindere zwar den Blick auf eine Bühne, betone jedoch die visuelle Ebene sogar: „Wenn wir die Augen ausschalten, schalten wir die inneren Bilder ein.“

Nicht umsonst betonen die Regisseure, wie wichtig der Anteil des Musikers und Sounddesigners Antimo Sorgente am Stück sei. „Die erste Konfrontation passiert nicht über rationales Verstehen“, sagt Weiß. Die inhaltlichen Ebenen der Produktion sollen sich vielmehr nach und nach erschließen. Dabei ist „Vor dem Sturm“ eben kein Hörspiel, das auch zu Hause auf dem Sofa funktionieren würde. „Die gemeinschaftliche Erfahrung in einem von uns gestalteten Raum ist wichtig“, so Krüger.

Alle Sinne nötig

Für ihre Auseinandersetzung mit Gerechtigkeit und Recht im Nachkriegsdeutschland bei „Vor dem Sturm“ haben sich Krüger und Weiß lange mit Richtern unterhalten – und zwar mit einigen der insgesamt 60 blinden Richter im deutschen Rechtssystem. Entgegen der Symbolik, die sich in Justitia ausdrückt, werden sie nur in Zivilverfahren eingesetzt. Den Vorsitz einer Strafkammer dürften sie gar nicht führen – dafür sind laut Bundesgerichtshof alle Sinne notwendig.

Aus stundenlangen Gesprächen sowie eigenen Erfahrungen und Recherchen haben die Theatermacher eine fiktive Hauptperson entwickelt, einen blinden Richter, der auf einer Hallig in der Nordsee lebt und sich an sein Leben seit seiner Geburt im Jahr 1946 erinnert. „Wie kommt eine Vorstellung von etwas zustande?“, fragen sie, „Wie funktioniert Erinnerung?“ und „Welche Bilder entstehen dabei?“ Es geht um zwangsläufige Selektion, um Filter und Metaphern – und vor allem um das nicht Erinnerte, das Verdrängte in einer Gesellschaft.

„Die gemeinschaftliche Erfahrung in einem von uns gestalteten Raum ist wichtig“: Eine Probe von „Vor dem Sturm“. Quelle: André Elbeshausen

„Wir praktizieren das Gegenteil ironischer Brechung“, sagt Weiß: „Wir schubsen Menschen in Situationen, die auch überfordern und überwältigen können.“ Nach dem Ablegen der Augenbinde ist es jedem selbst überlassen, ob und wie er die beiden anderen Insignien Justitias einsetzt: Die Waage steht für sorgfältiges Abwägen der Sachlage, das Schwert für ein konsequentes Umsetzen eines Urteils.

Premiere im Rahmen der Kunstfestspiele Herrenhausen am Sonntag, 27. September, um 12 Uhr in der Orangerie Herrenhausen . Weitere Vorstellungen am Sonntag, 27. September, um 15, 19 und 21 Uhr sowie am Montag, 28. September, um 17 Uhr. Tickets für 12 Euro (ermäßigt 6 Euro) bei der Vorverkaufskasse im Künstlerhaus.

