Beethovens Musik dringt durch das Dunkel ans Licht, geht von Herzen zu Herzen, ist eine Ode an die Freude. Kein Wunder, dass der Komponist im Jahr seines 250. Geburtstags allerorten gespielt und gefeiert, erklärt und verklärt wird. Auch die Kunstfestspiele Herrenhausen beteiligen sich nun an diesen Jubiläumsfeierlichkeiten – und eröffnen dabei doch einen ganz anderen Blick auf den Komponisten und unseren Umgang mit seiner Musik.

Denn das Filmkonzert „Second Self: Beethoven Resurrection“ von Hugo Glendinnig und Tilly Shiner ist ein Ereignis, gerade weil es das Ereignishafte im Umgang mit Beethoven verweigert. In Herrenhausen war die Weltpremiere in der Sporthalle des Deutschen Hockey Clubs zu erleben, die für die Festivalzeit zum Theater umgebaut wurde. Die Handlung ist skurril und schnell erzählt: Beethoven entsteigt dem Reich der Toten und gerät in ein London im Brexit-Taumel. Dort sucht er den Weg zur Royal Philharmonic Society, die dem Komponisten einst für die von ihr bestellte neunte Sinfonie nur 50 Pfund bezahlt hatte. Das hat ihn bis in den Tod geärgert: Jetzt will er endlich mehr Geld.

Das bisschen Staunen

Diese Handlung aber ist kaum mehr als ein Vorwand, um Beethoven durch die nächtlichen Straßen des heutigen Londons treiben zu lassen. Oft ist der Charakterkopf von Beethoven-Darsteller Jerry Killick in Großaufnahme im Bild. Man sieht, wie er nach dem Zeitsprung aus dem 19. Jahrhundert ein bisschen über die Gegenwart staunt, aber nie zu sehr. Er schnorrt Bier und Zigaretten und beobachtet das sonderbare Gebaren der Brexit-Gegner und Befürworter. Stumm steht er daneben: Wer einmal auferstanden ist, wundert sich über gar nichts mehr.

Begleitet wird all das mit Musik von Sami El-Enany, die lässig alle Erwartungen unterläuft, die man an einen tönenden Beethoven-Kommentar haben könnte und vom hannoverschen Ensemble Musica assoluta live zum Film gespielt wird.

Eine Form der Befreiung: „Second Self: Beethoven Resurrection“ mit dem Ensemble Musica assoluta. Quelle: Helge Krückeberg

Manchmal lichtet sich der scheinbar banale Alltag auf der Leinwand in Poesie. Einmal etwa trifft Beethoven auf eine Ballerina und sein Taumeln wird zum Tanz. Die Szene zeigt, wie leichthändig assoziativ das Projekt mit schwergewichtigem Erbe umgeht. „Apotheose des Tanzes“ hat Richard Wagner Beethovens siebte Sinfonie genannt: Es ist eines der vielen Bilder, die heute scheinbar unablösbar an Beethovens Musik kleben. Etiketten, Zuschreibungen und Überlagerungen sind ein Preis der Unsterblichkeit. „ Beethoven Resurrection“ setzt ihnen nun unaufgeregte neue Bilder entgegen: eine lakonische Form der Befreiung.

Umgekehrtes Spektakel

Solche Wechsel der Perspektive sind typisch für die Kunstfestspiele. Intendant Ingo Metzmacher hat mit seinem Team trotz der corona-bedingten Verlegung vom Frühjahr in den Herbst und den aktuellen Einschränkungen eine erstaunlich opulente Ausgabe organisiert.

Von oben nach unten: „FontainScan“ von Robert Henke im Großen Garten. Quelle: Christian Behrens

Dazu gehört die Installation „Fountain Scan“ von Robert Henke, die die Große Fontäne im Garten in neuem Licht erscheinen lässt. Getroffen von klaren Laserlicht funkeln und leuchten die Wassertropfen der Fontäne und kehren so das gewohnte Spektakel um: Nicht mehr der Wasserstrahl, der bis zu 72 Meter in die Höhe schießt, ist das Ereignis – das sind nun die Tropfen, die von oben erleuchtet gen Boden schweben.

Künstliche Natur

Das barocke Spiel zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit lebt auch in einer zweiten großen Installation neu auf: Die japanische Künstlerin Yasuhiro Cida scheint in „Analemma“ ein Stück Natur ins Arne-Jacobsen-Foyer des Galeriegebäudes zu bringen. Hier ist es ein feines Gespinst aus Fäden, in dem sich das Licht bricht. Auf dem Weg hindurch wandelt sich der Laserstrahl zu Lichtpunkten, die wie Sternschnuppen am Himmel erscheinen können oder wie leuchtende Kaulquappen auf dem Grund eines Sees. Eine dezente Arbeit, die nicht wie sonst durch die Scheiben auf den Platz zwischen Galerie und Orangerie strahlt, den Besucher aber umso stärker verzaubern kann.

Virtuelle Hauptperson: Eine Frauenfigur lockt den Besucher in das Labyrinth von „Eight“. Quelle: Michel van der Aa

Gemischte Gefühle

Noch konsequenter in die künstliche Natur begibt sich Künstler und Komponist Michel van der Aa in seinem Projekt „Eight“: „Mixed Reality“ nennt er seine Mischung aus Musiktheater, Virtual Reality (VR) und bildender Kunst, die auf dem Ehrenhof ihr großes, weißes Zelt aufgeschlagen hat. Im Inneren heftet sich der Besucher auf die Lebensspur einer virtuellen Hauptfigur: Mit einer VR-Brille auf dem Kopf folgt man der Frau durch ein Labyrinth, dessen echte Stoffwände sich immer wieder zu spektakulären virtuellen Welten weiten. Der Effekt ist zwar jedesmal groß, trägt aber auch dazu bei, dass „Eight“ auf dem Weg von der Künstlichkeit zur Kunst noch auf halber Strecke steckenbleibt.

