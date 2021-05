Hannover

Natürlich liegt es vor allem an den vergangenen Corona-Monaten, dass sich Ingo Metzmacher, der Intendant der Kunstfestspiele Herrenhausen, in Rage redet. Es habe ihn betroffen gemacht, dass in der Zeit kaum über Bedeutung und Notwendigkeit der Kunst gesprochen wurde. Über das, was sie den Menschen gibt und was ihnen nun fehlt. „Die Kunst“, sagt er vor der ersten Festivalveranstaltung mit Publikum vor Ort, „kann die Dinge ausdrücken, die uns nicht auf der Zunge liegen“. Ihr Verstummen während der Pandemie habe das Leben ärmer gemacht, so der Intendant: „Nicht das Offensichtliche, sondern das Dazwischen wurde uns vorenthalten.“

Ausgangspunkt von Metzmachers Überlegungen war allerdings gar nicht der Umgang mit der Kunst, sondern die Kunst selbst. Ein Zitat des Dichters und Malers Henri Michaux hat den Intendanten zu der ungewohnt leidenschaftlichen Ansprache inspiriert: „Musik, Musik – das ist der Ausdruck selber.“ Es stammt aus dem szenischen Konzert „Liberté d’Action“ von Heiner Goebbels, das federführend von den Kunstfestspielen produziert und nun als Uraufführung in Herrenhausen gezeigt wurde.

„Die Kunst kann die Dinge ausdrücken, die uns nicht auf der Zunge liegen“: Intendant Ingo Metzmacher bei der Eröffnung der Kunstfestspiele Herrenhausen. Quelle: Samantha Franson

Der Fluss an der Decke

Dass es dazu überhaupt kommen konnte, ist der Hartnäckigkeit und Flexibilität des Festivalteams zu verdanken: Erst wurde die aktuelle Ausgabe um zehn Tage bis zum 6. Juni verlängert und ein Großteil der Produktionen in die zweite Festivalhälfte verlegt, um doch noch Publikum empfangen zu dürfen. Dann wurde die Hoffnung enttäuscht, schon jetzt in Innenräumen zu spielen – also organisierte man sehr kurzfristig den Umzug von Künstlern und Publikum nach draußen. Während andernorts gerade die Möglichkeiten ausgelotet werden, zu einem Spielbetrieb zurückzukehren, haben die Kunstfestspiele damit als Erste im Land schon begonnen: Organisatorisch ist man hier Avantgarde.

Zur Galerie Neustart der Kultur: Darauf freuen sich die Besucher

Dass das auch inhaltlich gilt, war am ersten echten Festivaltag unter anderem an der Videoinstallation „lost artefacts, lost presence“ zu sehen, die der Künstler Mischa Kuball an die Decke des Arne-Jacobsen-Foyers gebracht hat. Dort fließt nun kopfüber ein Fluss von der historischen Galerie zum historisierend wiederaufgebauten Schloss und führt allerhand Objekte mit sich, die wohl während der Kolonialzeit in europäische Ausstellungshäuser gekommen sind. Die Besucher können den Raum nicht betreten, sondern bleiben Betrachter von außen. Der Strom der Zeit verändert die Figuren, Münzen oder Vasen, obwohl die Objekte selbst unverändert erscheinen: Die Installation ist auch ein poetischer Beitrag zur Debatte um den Umgang mit Kulturgütern.

Produktion voller Rätsel

Offener und rätselhafter erscheint die neue große Produktion des Komponisten und Theatermachers Heiner Goebbels. Der Titel „Liberté d’Action“ – Handlungsfreiheit – lässt sich doppelsinnig auch als Inhaltsangabe verstehen: Schauspieler David Bennent spricht aphoristische Textsplitter von Henri Michaux, zwei Pianisten spielen dazu die Musik von Goebbels. Die weite Freiluftbühne ist schlicht gehalten: ein Schreibtisch, der eine Art (Ab)Hörstation mit Tonbandgerät ist, dazu drei verschiebbare Stellwände und seitlich die beiden Flügel auf fahrbaren Podien. Ab und an verschiebt Bennent diesen Aufbau, es geht vielleicht um Abstand und Nähe, vielleicht aber auch nicht.

Uraufführung auf der Open-Air-Bühne: Szene aus „Liberté d’Action“ von Heiner Goebbels bei den Kunstfestspielen Herrenhausen. Quelle: Helge Krückeberg

Auch der Text bietet mögliche Anknüpfungspunkte an die Pandemie, ein Corona-Stück ist „Liberté d’Action“ aber nicht. Faszinierend ist der Umgang des Schauspielers mit der Sprache: Bennent artikuliert die deutschen und französischen Wörter mit kristalliner Klarheit und bewahrt sich im Sprechen doch stets einen Abstand zum Gesagten: Bei ihm schwingt oft ein Staunen mit über das, was er selbst hervorgebracht hat. Der Text bekommt so etwas Leuchtendes, eine Bedeutung, die über den Wortsinn hinausreicht.

Dreidimensionale Musik

Die Musik scheint das noch zu verstärken. Gelegentlich rhythmisiert sie dialogisierend die Worte, meist aber bildet sie eine Art Kontrapunkt dazu. Der 68-jährige Goebbels hat eine Klangwelt erschaffen, die vollständig eigenen Gesetzen gehorcht. Es ist, als entfalte sie sich weniger in der Zeit als vielmehr im Raum: Die Klänge wirken fast dreidimensional, wenn etwa das eine Klavier eine Struktur spielt und das andere, mit Schwämmen, Ketten und anderen Objekten präparierte Klavier etwas Ähnliches minimal versetzt dagegenstellt.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der ganze Abend ist schwer zu erfassen, nicht weil die Dinge so komplex, sondern im besten Sinne eigenartig sind. Oberflächliche Schönheit gibt es selten, doch fühlt man bald, dass die Konfrontation mit der fremden Eigenart inspirierend sein kann. „Liberté d’Action“ ist vielleicht Kunst in dem Sinn, wie Metzmacher sie versteht: Sie spricht nicht vom Offensichtlichen, sondern von dem Dazwischen. Was genau das ist, kann der Besucher allein in sich ergründen.

Am Wochenende zeigen die Kunstfestspiele an verschiedenen Terminen die Theater-Installation „Der Prozess II – RAF“ der Gruppe krügerXweiss, am Sonntag, 19.30 Uhr, spielt die britische Needcompany „Molly Bloom“. Mischa Kuballs „lost artefacts, lost presence“ ist kostenlos täglich von 21.30 bis 23 Uhr vor dem Arne-Jacobsen-Foyer zu sehen.

Von Stefan Arndt