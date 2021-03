Bielefeld

Im Sport würde man wohl von einem vierfachen Salto sprechen. Christina Végh, zuletzt Direktorin der hannoversche Kestnergesellschaft, leitet seit Anfang 2020 die Kunsthalle Bielefeld. Sie ist die erste Frau auf diesem Posten und demonstriert dort nach der Lockdown-Schließung, was sie als Ausstellungsmacherin zu leisten vermag.

Nachdem sie im vergangenen Jahr mit „Antonius Höckelmann“ noch eine Ausstellung ihres Vorgängers Friedrich Meschede gezeigt hat, präsentiert sie jetzt ein Quartett an Ausstellungen, die ebenso spektakulär wie sehenswert sind. Darunter ein fulminantes Musikvideo des britischen Turner Preisträgers Jeremy Deller, einen einleuchtenden Dialog der „Denker“ von Auguste Rodin und Jeff Wall sowie eine überzeugende Sammlungspräsentation. Eingerichtet ist alles seit Monaten – nun ist auch wieder Publikum zugelassen: Die Kunsthalle hat ab Donnerstag geöffnet.

Eine Sammlungspräsentation

In Bielefeld kann Christina Végh zum ersten Mal in ihrer Karriere als Ausstellungsmacherin mit einer Sammlung arbeiten. Was sie begeistert: Bisher war sie ausschließlich in Kunstvereinen tätig, und die besitzen keine Sammlungen. Dieses Eintauchen und Umgehen mit einer – noch dazu so vorzüglichen – Kunstsammlung wie die in Bielefeld empfindet Végh als großes Privileg ihrer aktuellen Arbeit. „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal einen Uecker neben einen Warhol hängen würde“, sagt sie.

Ihre dialogische Sammlungspräsentation mit Werken so unterschiedlicher Künstlerinnen und Künstler wie Josef Albers, László Moholy-Nagy, Hiroshi Sugimoto, Yoko Ono, Charlotte Posenenske, Man Ray, Gerhard Richter und vielen anderen hat sie an den Begriffen „Raum, Zeit, Architektur“ orientiert, dem Titel einer 1941 publizierten Schrift des Architekturhistorikers Sigfried Giedion, ergänzt um den Begriff Gender, also der Frage nach dem sozialen Geschlecht.

Einzelausstellung für Monika Bonvicini

Eine Frage, an der auch Monica Bonvicini, 1965 in Venedig geboren, brennend interessiert ist. Ältere und vor allem neue Werke, die während des ersten Corona-Lockdowns entstanden, sind Thema ihrer großen Einzelausstellung mit dem Titel „Lover’s Material“, die jetzt ebenfalls in der Kunsthalle gezeigt.

Die Ausstellungen wurden bis zum 30. Mai verlängert.

„Lover’s Material“ heißt auch ein Textbild in der Ausstellung. Zu ihm wurde Bonvicini durch die Lektüre einer Biografie über Philip Johnson, dem Architekten der Bielefelder Kunsthalle, inspiriert. Darin beschreibt der Autor Franz Schulze die Beziehung Johnsons zu seinem Partner Jon Stroup als „stets liebevoll, angenehm passiv und ewig dankbar für die materielle Großzügigkeit seines Liebhabers“.

Die Verteilung der Macht

Die ungleiche Machtverteilung im Verhältnis der Liebenden, die sich hinter dieser Charakterisierung Stroups verbirgt, hat Bonvicini dazu motiviert, in ihren Werken weitere Abhängigkeiten und Ungleichgewichte zu untersuchen. Dabei sind für die überzeugte Feministin die Missverhältnisse in den Rechten von Mann und Frau ein Dauerthema, das sie in ihren Werken immer neu in raffinierter Weise verhandelt.

Hosen runter: Monica Bonvicinis Installation „Breach of Decor“ in der Kunsthalle Bielefeld.

So in der großen Installation aus Teppichen, „Breach of Decor“ (2020), auf denen Abbildungen lässig abgestreifter Hosen einer Frau zu sehen sind. Sie verweisen nicht nur auf das historisch längst erkämpfte Recht von Frauen, Hosen tragen zu dürfen, sondern auch auf das immer neu zu erkämpfende Freiheitsrecht einer autonomen Lebens- und Lustgestaltung. Dies allerdings ist inzwischen zum Anliegen von Frauen wie Männern geworden.

Der Bruch des Dekorums, von dem im Titel die Rede ist, meint die Befreiung aus dem Korsett dessen, was zu tun einer Frau angeblich erlaubt ist und was nicht. Und erstreckt sich damit auch auf Bonvicinis unschuldig aussehende Hand aus Bronze, die an verschiedenen Stellen der Ausstellung aus den Wänden herausragt. Sie ist mit der forschen Aufforderung versehen: „Grab them by the Balls!“ – eine Umkehrung der berüchtigten Macho-Empfehlung Donald Trumps.

Von Michael Stoeber