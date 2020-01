Hannover

Christina Végh, Leiterin der hannoverschen Kestnergesellschaft, die jetzt als Direktorin die Bielefelder Kunsthalle übernommen hat, tritt in große Fußspuren. Hinterlassen hat sie ihr Vorgänger, Friedrich Meschede. Acht Jahre lang hat er das Institut geleitet und dort glanzvolle Ausstellungen eingerichtet und wichtige Publikationen vorgelegt. Überregional hat Meschede dafür viel Applaus erhalten. 2013 wurde er für seine Schau „Auf Zeit“ mit dem renommierten, aus Hannover kommenden Justus-Bier-Preis für die beste Ausstellung des Jahres ausgezeichnet. Regional indes hätte er sich wohl mehr Beachtung gewünscht.

So mochte sich die politische Mehrheit im Bielefelder Rathaus auch nicht dazu entschließen, den Vertrag ihres 1955 in Lippstadt geborenen Direktors zu verlängern. Obwohl dieser das Haus bestens kennt, heißt es, er sei zu alt, um die anstehende Renovierung der Kunsthalle zu begleiten, ein ikonischer Bau des amerikanischen Architekten Philipp Johnson. Meschede vermutet andere Gründe. Sein Programm sei den Herren Politikern in der Stadt wohl zu avanciert und ambitioniert gewesen. In Bielefeld sei das Regionale das Maß aller Dinge und dem habe er nicht in wünschenswerter Weise entsprochen – auch nicht entsprechen wollen.

„Verkörperung des Sperrigen“

Wie großartig Meschede als Kurator zu denken und handeln versteht, führt seine Abschiedsausstellung „L’homme qui marche“ noch einmal nachdrücklich vor Augen. Sie entfaltet in einem mitreißenden Überblick die Entwicklung der modernen Skulptur von Auguste Rodin bis zur Gegenwart. Wieder begleitet von einer empfehlenswerten und pünktlich zu Ausstellungsbeginn vorliegenden Publikation.

Sicher ist es nicht verkehrt, in dem Untertitel der Ausstellung – „Verkörperung des Sperrigen“ – nicht allein eine Charakterisierung der modernen Kunst zu sehen, sondern auch eine subtile Selbstcharakterisierung des Direktors. Kompromisslos der Sache der Kunst hingegeben – das war und wollte Meschede immer sein. Seine Ausstellung, in der er Werke der Sammlung in sinnreiche Beziehung zu Ausleihen setzt, demonstriert das in hervorragender Weise. Mit einem Paukenschlag beginnt der Rundgang: Im Foyer, das der Besucher noch unter dem Eindruck von Auguste Rodins „Denker“ im Außenbereich des Museums betritt, trifft er auf die silbrig glänzenden „Großen Geister“ von Thomas Schütte sowie auf die surreal aus der Wand wachsenden Arme und Hände von Wiebke Siem und die endlos erscheinenden Knie von Lena Henke.

Auf Augenhöhe

Hier wird erhellt, was die moderne Plastik dem Wirken von Rodin verdankt: Vom Sockel gestiegene Werke begegnen dem Betrachter auf Augenhöhe. Zum Dialog, nicht zu stummer Verehrung. Zu beobachten sind Emotion und Bewegung statt Winkelmanns „edle Einfalt und stille Größe“. Sodann die Bedeutung des Fragments! Nicht allein inhaltlich als Ausdruck eines modernen Bewusstseins, dem das Ganze längst abhanden gekommen ist, sondern auch formal. Der Betrachter denkt die Figur zu Ende und wird so zum Koautor des Künstlers.

Mit „Blauer Kopf“ erwarb Bielefeld als erstes Museum eine Skulptur von Georg Baselitz. Quelle: Philipp Ottendoerfer

Wie sich das Fragmentarische in der Moderne ausgeprägt hat, wird beispielhaft auch im ersten Stock der Kunsthalle in einem Georg Baselitz gewidmeten Raum deutlich. Er wird beherrscht von dem gewaltigen, mit der Kettensäge ebenso brachial wie bruchstückhaft aus Holz entwickelten „Modell für eine Skulptur“. Mit diesem Werk, einer Leihgabe aus Köln, trat der Maler Baselitz 1980 auf der 39. Biennale in Venedig erstmalig als Bildhauer in Erscheinung. Mit „Blauer Kopf“ daneben erwarb Bielefeld als erstes Museum weltweit eine Skulptur des Künstlers.

Der Raum darüber besticht durch einen Wald unterschiedlicher Skulpturen aus Bronze und Stein. In einer kühnen Diagonale sind zwei Güsse platziert, der eine aus Wuppertal, der andere aus Karlsruhe. Einander den Rücken zuwendend und so zugleich voraus in die Zukunft und zurück in die Vergangenheit schreitend, zeigen sie Rodins titelgebenden „L’homme qui marche“. Um sie herum fantastische Werke von Lehmbruck bis Picasso.

Für die ungewöhnlichen wie sinnreichen Nachbarschaften, die zu stiften Meschede in der Lage ist, nur ein Beispiel: Die hybriden Bronzeskulpturen von Germaine Richier, allen voran ihren skurrilen „Don Quichotte“, bringt der Kunstvermittler in erhellenden Dialog mit Joseph Beuys. Als missionarische Heilsfigur agiert der in dem legendären Video „I like America and America likes me“ mit einem Kojoten. Und in der Rolle eines Revolutionärs schreitet er als zeitgemäße Version von Rodins „L’homme qui marche“ voran in eine ebenso leuchtende wie fragwürdige gesellschaftliche Zukunft.

Bis zum 8. März 2020 in der Bielefeld Kunsthalle

Von Michael Stoeber