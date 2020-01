Celle

Eigentlich klingt es gar nicht so schwer. Der niederländische Lichtkünstler Jan van Munster hat einen sehr konkreten Anspruch an seine Arbeiten: „Es muss zum Schluss schon möglich sein, das Ganze zusammenzufassen in einer einzigen Bleistiftlinie.“ Gerade diese Komprimierung zeichnet seine Installationen letztendlich aus.

Nur ist es bei van Munster eben keine Bleistiftlinie, sondern eine Neon-Röhre. Für sein Lebenswerk hat der Niederländer jetzt den Deutschen Lichtkunstpreis erhalten. Er ist der vierte Künstler, an den der mit 10.000 Euro dotierte Preis vergeben wurde. Die Robert Simon Kunststiftung verleiht den Preis alle zwei Jahre im Kunstmuseum Celle.

Jan van Munster zeugt seine Installation „Edged Circle“. Quelle: Michiel Vermet

„Treibender Teil der Lichtkunst“

„ Jan van Munster ist ein treibender Teil dieser rasanten Entwicklung der Lichtkunst mit Kunstlicht – seit mehr als 50 Jahren sind seine Lichtwerke in Galerien und Museen international zu sehen“, sagte Mischa Kuball in seiner Laudatio. Kuball erhielt die Auszeichnung selbst 2016.

Zentrales Thema der Werke von van Munster ist die Energie. Er setzt sich mit geistiger Energie wie Ideen und Schöpferkraft auseinander und kombiniert diese Thematik mit physikalischen Aspekten der Energie – häufig eben in Form von Licht. „Mein Werk handelt von Energien, von Zeit und Raum und den Gegensätzen, die darin enthalten sind: Licht und Dunkel, Wärme und Kälte, Hass und Liebe, Anziehen und Abstoßen, Lärm und Stille“, beschreibt van Munster seine Installationen.

Kunstmuseum Celle zeigt Ausstellung

Zudem lehrt van Munster an verschiedenen Kunstakademien in den Niederlanden und unterstützt seit vielen Jahren künstlerische Forschungsprojekte.

Eine Auswahl seiner Lichtkunstwerke zeigt das Kunstmuseum Celle derzeit. Die Ausstellung läuft bis Sonntag, 8. März. Anlässlich der Auszeichnung erscheint außerdem ein Katalog.

