Eigentlich kennt man sich hier ganz gut aus: Vorn ist vielleicht so eine merkwürdige Rauheit zu spüren und unten rechts ist manchmal etwas, das beim Zubeißen nicht ganz so ist, wie es sein sollte. Der Zahnarzt hat gesagt, man solle das im Auge behalten. Lieber nicht. Zähne behält man besser im Mund.

Der Mundraum, dieses durch und durch bekannte Gebiet, diesen Intimbereich, in dem durch Sprechen auch die Verbindung zum Anderen entsteht, diese Gegensatzkammer, in der das ganz Harte gleich neben dem ganz Weichen liegt, dieses Feuchtgebiet, das in Zeiten der Pandemie zu einer besonderen Problemzone wird, untersucht das Kunstmuseum Wolfsburg jetzt in einer großen, teils wunderbaren, teils auch Würgereflexe auslösenden Ausstellung. Die Kuratorin Uta Ruhkamp hat mit ihrem Team viel zusammengetragen für diese Schau, die auf Anregung der Berliner Zahnärztin Beate Slominski und des Kulturphilosophen Hartmut Böhme hin entstanden ist.

Schokolade klebt an Zähnen und manchmal kleben Zähne auch an Schokolade: „Zartbitterzart“ von Anselmo Fox. Quelle: Anselmo Fox

250 Werke sind zu sehen, die Munderkundung geht quer durch die Kunstgeschichte und ist anatomisch gegliedert: Die Besucherinnen und Besucher wandern von den Lippen, zu den Zähnen, zur Zunge, Richtung Schlund. Phänomene wie das Lecken und Schmecken, das Schreien und das Speien werden untersucht, und auch der Kuss erfährt eine Würdigung.

Das Thema hat ein erhebliches Reizpotential – und das schöpfen die Ausstellungsmacherinnen und Ausstellungsmacher so weit wie möglich aus. In der Abteilung Zunge ist „Lengua“ von Teresa Margolles zu sehen, das Foto einer präparierten menschlichen Zunge, die in ihrer Mitte ein Piercing hat. Die Zunge gehörte einem 17-jährigen Punk, der in Mexiko bei einem Straßenkampf unter Jugendlichen getötet wurde. Die Künstlerin, so heißt es, habe der mittellosen Mutter den Sarg für die Beerdigung bezahlt und im Gegenzug die Zunge für die Präparation erhalten. Das Bild der schrundigen Zunge mit dem Schmuck in der Mitte schockiert, und das soll es ja auch.

Zunge in Beton

Überhaupt ist einiges los in der Zungen- und Leckabteilung: Hier ist die große Wand zu sehen, auf der Benjamin Houlihan als Auftragswerk für das Museum ein himbeerrotes Muster aus lauter Zungenabdrücken geleckt hat. Und hier hängt auch das Bild „Raum der Sprache“, ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie Peter Weibel 1973 seine Zunge in einem massiven Betonblock einzementiert. Ein anderes Foto dokumentiert die Schäden, die die Zunge durch diese Kunstaktion genommen hat. Schauderhaft. Im Sinne von: Es schaudert einen.

Sind so kleine Münder: „Little Bathers“ von Rona Pondick Quelle: Kunstmuseum Wolfsburg

Das Zeigen der Zunge ist ein merkwürdiger Vorgang: etwas Intimes wird in den Raum gestellt und zur Betrachtung freigegeben, es soll aber nicht Zuneigung, sondern Ablehnung bedeuten. Das Betrachten einer fremden Zunge fühlt, wenn es nicht aus medizinischen Gründen erfolgt, eigentlich immer falsch an. Es ist eine merkwürdige Sache mit dem Mund und dem ganzen Werkzeug, das sich darin befindet – und die Wolfsburger Ausstellung bringt viele dieser Merkwürdigkeiten ans Tageslicht. Etwa mit den Puppen „Drum Majorette“ und „Drummer Boy“ des Londoner Künstlerduos Fantich & Young. Von weitem sehen die beiden Gestalten ganz süß aus, von Nahem ist zu sehen, dass ihr Gesichter aus lauter Zähen gefertigt sind. Das sind zwar nur Kunstzähne, es fühlt sich aber trotzdem furchtbar falsch an.

Starke Wirkung erzeugen auch die Werke, in denen Erbrochenes eine Rolle spielt. Martin Creed und Christian Keinstar zeigen in ihren Videos Menschen im Moment des Erbrechens, sie kotzen sozusagen Kunst. Es empfiehlt sich, diese Ausstellung nicht mit ganz leerem Magen zu besuchen. Aber auch nicht mit ganz vollem.

„In aller Munde. Von Pieter Bruegel bis Cindy Sherman“ im Kunstmuseum Wolfsburg wird am Sonnabend, 31. Oktober, eröffnet. Auch am Sonntag, 1. November, wird die Ausstellung noch geöffnet sein. Nach einer möglichen coronabedingten Schließung im November wird die Schau bis zum 5. April zu sehen sein.

