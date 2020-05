Kunstmuseum Wolfsburg zeigt Barabara Kasten und Ulrich Hensel

Wolfsburg

Es ist ein sonderbares Motiv, dem sich dieser Künstler verschrieben hat: Seit mehr als 20 Jahren fotografiert Ulrich Hensel ausschließlich Baustellen. Bagger und Bauarbeiter, die Helden der Bilderbücher, sucht man in seinen Arbeiten aber vergeblich. Hensels großformatigen Bilder zeigen Mauerwerk und Holzverschalungen, Stahlbewehrungen, Erdschichten und Bitumenanstriche. Statt hektischer Betriebsamkeit stahlen sie eine fast übergroße Ruhe aus. Der 74-Jährige macht banale Baumaterialien zu Projektionsflächen für die Fantasie der Betrachter. Die Baustelle wird bei ihm zur Bühne für ein Weltentheater.

Im Kunstmuseum Wolfsburg ist das erstaunliche Werk des Künstlers nun in einer großen Doppelschau zu entdecken. Andreas Beitin, der neue Direktor des Hauses, hat Hensels Arbeiten mit der ersten europäischen Werkschau der US-amerikanischen Künstlerin Barbara Kasten kombiniert. Fast ein Jahr lang hat er die Ausstellung vorbereitet – vier Tage vor der geplanten Eröffnung musste das Kunstmuseum wegen der Corona-Pandemie schließen. Mit zwei Monaten Verspätung konnte die spektakuläre Schau nun eröffnet werden.

Anzeige

Die Poesie der Fotografie

Die Kombination der beiden durchaus gegensätzlichen Künstler, deren Werke jeweils in eigenen Ausstellungsräume gezeigt werden, ist ein Glücksgriff. Erst in der Doppelschau offenbart sich die besonders poetische Form einer Fotografie, die eben nicht auf den perfekten Augenblick setzt. Beide Künstler haben ein malerisches Konzept auf die Kamera übertragen und dabei eine interessante Paradoxie sichtbar gemacht: Ihre sorgfältig ausgewählten ( Hensel) oder arrangierten ( Kasten) Motive sind gleichzeitig konkret und abstrakt. Sie bilden immer die Realität ab und sind doch nie die Dokumentation eines Status quo. Unter einer scheinbar dekorativen Oberfläche tun sich Fragen auf, die man auf den ersten Blick kaum vermutet hätte.

Weitere HAZ+ Artikel

Spiel mit Abstraktion und Gegenständlichkeit: Ein Ausschnitt aus Barbara Kastens „Collision 5 T“ von 2016. Quelle: Barbara Kasten/ Bortolami/Kadel Willborn Gallery/Thomas Dane Gallery

In den Arbeiten der 1936 geborenen Barbara Kasten führt das Spiel mit Abstraktion und Gegenständlichkeit schnell zu produktiver Verwirrung: Was ist hier real, was ist Täuschung? Die US-Amerikanerin ordnet alltägliche Gegenstände in so surrealen Arrangements, dass ihre Bilder wie am Computer generierte Collagen erscheinen. Dabei sind sie bis heute stets voll analog erzeugt.

Surreale Architektur

In den Siebzigerjahren beschränkte sich Kasten auf kleinformatige Objekte, die sie in ihrem Studio in Chicago aufbauen konnte. Später übertrug sie ihr Prinzip auf große Formen und setzte Treppenhäuser und Fassaden wie etwa die des Guggenheim-Museums mit Licht, Spiegeln und riesigen geometrischen Objekten so in Szene, dass sie etwas Unwirkliches umgab: Ihre Bilder zeigen die Architektur und zugleich etwas völlig anders. In Wolfsburg sind auch neueste Arbeiten zu sehen, in denen die Künstlerin Fotos plastisch erweitert und so zusätzliche Ebenen einzieht. Für die Dachterrasse des Hauses schuf sie sogar eine eigene Skulptur.

Kunst auf dem Bau: „Düsseldorf, Am Mühlenturm“ – Fotografie von Ulrich Hensel aus dem Jahr 2009. Quelle: Ulrich Hensel

Verglichen mit den künstlerischen Gedankenspielen Kastens wirken die Baustellenbilder von Hensel umso geerdeter. In ihren vielfältigen Bezügen zur Kunstgeschichte – die Fotos können an die Geometrie von Piet Mondrian oder Mark Rothko erinnern und an die Schüttbilder von Richard Serra – erscheinen zwar auch seine Arbeiten streng und abstrakt. Doch sie erzählen auch von den Eingriffen, die der Mensch an der Natur vollzieht. Manchmal kann man sehen, wie Altes zerstört und durch Neues ersetzt wird. Hensel erinnert in seinen Bildern daran, dass Geschichte aus Schichten entsteht. Dass die Zukunft vergänglich ist, und dass allein der Boden der Urgrund von allem bleibt.

So es kann vorkommen, dass ausgestemmte Gesteinsbrocken einer zu ersetzenden Betonwand, die durch chemische Prozesse in unwirkliches Bau getaucht sind, den Betrachter plötzlich melancholisch stimmen wie eine uralte, ferne Melodie.

Die Ausstellungen Das Kunstmuseum Wolfsburg ist unter Einhaltung der inzwischen üblichen Hygienregeln seit einer Woche wieder zu den normalen Zeiten geöffnet: Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die beiden Ausstellungen „ Barbara Kasten – Works“ und „ Ulrich Hensel – Zwischenwelten“ wurden wegen der Corona-Zwangspause verlängert und sind nun bis zum 8. November im Ausstellungshaus am Hollerplatz 1 in Wolfsburg zu sehen.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Neustart nach Corona-Pause: Das Sprengel-Museum startet mit neuer Ausstellung.

Von Stefan Arndt