Wolfsburg

Nein, der Geschmack spiele keine Rolle, sagt Benjamin Houlihan, die Farbe würde nach gar nichts schmecken, Quark mit Farbpigmenten, mehr sei das nicht. Anderes sei wichtig: die Grenze des Körpers, die Verbindung des Künstlerkörpers mit dem Raum, die „Kippmomente“, die später bei der Betrachtung des Kunstwerks entstehen könnten, und, ja, auch „Momente der Liebe“, die hier zu spüren sein sollten.

Benjamin Houlihan, Jahrgang 1975, ausgebildet an der Kunstakademie in Düsseldorf, erklärt ein ganz besonders Kunstwerk: seine „Licked Wall“, die jetzt im Kunstmuseum Wolfsburg entsteht. Der Künstler leckt eine sechs mal fünf Meter große Wand an. Er entfernt dabei nichts, sondern trägt auf: Quark mit roten Farbpigmenten. Das Leckwerk entsteht für die große Ausstellung „In aller Munde – Von Pieter Bruegel bis Cindy Sherman“, die am 31. Oktober im Kunstmuseum Wolfsburg eröffnet werden soll.

Das große Mundart-Ereignis soll eine Erkundung der Mundhöhle über Kunstwerke unterschiedlicher Epochen ermöglichen. Über die Stationen Mund, Lippen und Zähne, werden die Zuschauer auch ins Zungenkabinett geführt, in dem dann Houlihans Leckkunst zu sehen sein wird.

Arbeitsbeginn im Oral Office: Benjamin Houlihan beginnt seine Leckage Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Zum ersten Farbauftrag, der primären Leckage, hatte die rührige Presseabteilung des Museums zum Foto- und Interviewtermin geladen. Das Medieninteresse war beachtlich. Fünf Kamerateams waren vor Ort, jeder der Fotografen versuchte, das Bild des Künstlers mit der Zunge an der Wand zu bekommen. Der wiederum wusste, wie man gute Bilder liefert. Houilihan leckte mal hier, mal dort, begab sich an alle Stellen, an denen die Kameraleute ihn erwarteten. Medientauglichkeit ist bei ihm mehr als ein Lippenbekenntnis.

Intimität und Verletzbarkeit

Diese Glätte der Darstellung steht in einem merkwürdigen Widerspruch zur Intimität und Verletzbarkeit seiner Kunst. Houlihan lässt das manische Moment mancher Kunstproduktion in seinen Arbeiten aufscheinen. Einmal hat er einen veritablen Konzertflügel so lange abgeschliffen, dass er seine Form verlor und sich zu einer Art zierlichem Rokokotischlein wandelte. Die Kunst ist die große Wandlerin: Sie kann das Schwere ganz leicht, das Wuchtige verletzlich und das Klingende stumm machen.

Benjamin Houlihan wird jetzt einige Tage im Oral Office tätig sein. Er leckt und schaut und legt immer wieder Pausen ein. Er will es nicht übertreiben. Um Zungenrötung, Schmerz und Tapferkeit geht es hier nicht. Es geht um Intimität und Öffentlichkeit. Viel Öffentlichkeit.

Die Ausstellung „In aller Munde. Von Pieter Bruegel bis Cindy Sherman“ wird am 31. Oktober im Kunstmuseum Wolfsburg eröffnet. Am Eröffnungswochenende bietet das Museum ganztägig freien Eintritt, bestimmte Zeitfenster können online über kunstmuseum.de gebucht werden.

Von Ronald Meyer-Arlt