Hannover

Diesen Preis wollten die Worpsweder nicht. Albin Homeyer, Architekt und Fachwerkhausbauer aus Walsrode, ist vom Bürgermeister des Künstlerdorfes bei Bremen untersagt worden, die Bezeichnung „Kunstpreis Worpswede“ zu verwenden und einen entsprechenden Preis auszuloben. Im November 2020 hatte das Verdener Landgericht ein entsprechendes Urteil gefällt. Jetzt hat Homeyer mitgeteilt, dass er die Berufung, die er beim Oberlandesgericht Celle gegen die Gerichtsentscheidung, eingereicht hat, zurückziehen wird. Er werde den „Kunstpreis Worpswede“ künftig nicht mehr ausloben.

Um den Preis hatte es viel Ärger gegeben: Künstler nannten das Projekt „hochgradig unseriös“, Künstlerinnen und Künstler mussten eine Teilnahmegebühr zahlen, das ausgelobte Preisgeld wurde in einem Jahr nicht ausgezahlt. Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke, sagte der HAZ: „Die Verwendung des Namens schadet dem guten Ruf des Künstlerdorfes Worpswede.“

Nun ist der „Kunstpreis Worpswede“ Geschichte. Aber Homeyer hat ein neues Kunstpreisprojekt. In einem Brief, den Homeyer an den Worpsweder Bürgermeister geschrieben hat, heißt es: „Ich werde mich nun auf die Weiterentwicklung des Kunstpreises Deutschland konzentrieren, den ich derzeit mit der Galerie Depelmann (Langenhagen) ausrichte.“

500 Werke sollen bisher bereits für den „Kunstpreis Deutschland“, der unter dem Motto „art powers future“ steht, eingereicht worden sein. Eine fünfköpfige Jury soll bis Mitte September entscheiden, welche Werke in den Kategorien „Gemälde“, „Skulptur/Plastik“ und „Fotografie/Digital-Art“ ausgezeichnet wird. Die „Gold-Awards“, so heißt es in den Teilnahmebedingungen, hätten jeweils einen „Bruttowert“ von 5000 Euro.

50 Euro für das erste Werk

Am 31. Oktober soll der Kunstpreis bei der Eröffnung einer Ausstellung mit den Siegerwerken in der Galerie Depelmann verliehen werden. Ungewöhnlich an dem Preis ist die Bearbeitungsgebühr, die Künstlerinnen und Künstler für ihre Teilnahme zahlen müssen: 50 Euro für das erste, 40 Euro für das zweite, 30 Euro für das dritte Werk. Kunstschaffende, die jünger als 35 Jahre sind, haben allerdings die Möglichkeit, die ersten beiden Werke ohne Entrichtung einer Bearbeitungsgebühr einzureichen. Auf Nachfrage sagte Homeyer, dass die Erhebung solcher Teilnahmegebühren vielleicht ungewöhnlich, aber keineswegs unseriös sei.

Auf der Internetseite zum „Kunstpreis Deutschland schmückt man sich mit bekannten Namen. Dort heißt es: „Prof. Timm Ulrichs (Berlin) fungiert als Berater des Kunstpreises Deutschland 2021“. Ulrichs sagt dazu, dass er nie in offizieller Mission für das Projekt tätig gewesen sei. Es habe nur einige Anrufe von Homeyer gegeben. „Leutselig wie ich bin, habe ich auf seine Fragen geantwortet. Das war alles.“ Ulrichs hält einen Kunstpreis, bei dem das Preisgeld, das ausgelobt wird, über Teilnahmegebühren eingesammelt wird, für „dubios“. Er sagt: „Ich habe damit nichts zu tun.“

Von Ronald Meyer-Arlt