Hannover

Dieser Preis kann ein Karrierebooster sein. Albert Oehlen, Wolfgang Tillmanns, Thomas Struth, Rosemarie Trockel, Candida Höfer und Thomas Ruff sind mit dem „ars viva“-Preis ausgezeichnet worden, den der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im Bundesverband der Industrie an Künstlerinnen und Künstler vergibt, die erst am Anfang ihrer Karriere stehen. Das Preisgeld mutet mit 5000 Euro pro Preisträger etwas mickrig an, aber zum Preis gehören auch zwei Ausstellungen mit den entsprechenden Produktionskosten und eine Künstlerresidenz auf einer abgelegenen Insel in Kanada. Und die Gewinner können sich glücklich fühlen, zum illustren Kreis derer zu gehören, die es vielleicht mal zum Weltstar der Kunst bringen können.

Rob Crosse und Richard Sides sind die aktuellen Träger, Sung Tieu ist die aktuelle Trägerin des „ars viva“-Preises für Bildende Kunst. Ihre Arbeiten waren bereits in einer Ausstellung im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main zu sehen. Jetzt präsentiert der Kunstverein Hannover ihre Werke – darunter viele neue Arbeiten.

Putzig: Rob Crosse mit gefalteten Putzlappen aus der Oldtimerwerkstatt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Interesse am Sozialen, an Arbeit und zwischenmenschlichen Beziehungen ist allen Arbeiten eigen. Rob Crosse, der 1985 im britischen Hertfordshire geboren wurde, kümmert sich in seinen Fotos, Installationen und Filmen um das Kümmern. Ihn interessiert, wie sich Menschen hingebungsvoll einer Aufgabe widmen. Eine Videoarbeit zeigt in Großaufnahmen die Restaurierung eines Oldtimers in einer Fachwerkstatt. Putztücher, mit denen die Mechaniker Autoteile (und Finger) gereinigt haben, hat er in liebevollen Faltungen an Wand und Boden platziert. Seine Fotos und Filme erzählen auf sehr poetische Weise davon, wie Menschen Dinge oder Pflanzen in Schutz nehmen. In diesen Arbeiten scheint eine schöne soziale Utopie auf.

Ausbruch aus dem Kunstgefängnis: Der Türenraum von Sung Tieu im Kunstverein. Quelle: Tim Schaarschmidt

Arbeit spielt auch in dem Raum eine Rolle, in dem Richard Sides (geboren 1985 in Rotterdam) seine Kunst präsentiert: Vertikale schwarze Linien an den weißen Wänden sind wie ein Zeugnis von halbmaschineller Produktion; der Nachbau eines modernen Boston-Dynamics-Roboters aus billigem Karton, der als Resonanzkörper für fremde Klänge dient, die aus einem Rohr quellen, zeigt, wie nah uns die maschinelle Zukunft schon gekommen ist. Die selbst konstruierten Bänke, auf denen die Zuschauer Platz nehmen dürfen, um dem Strom der fremden Klänge zu lauschen und die vielen Zeichen der Nachmoderne zu deuten, laden zum längeren Verweilen ein. Die Frage ist, ob sie in dieser gebastelte Umgebung mit ihren vielen Baumarktelementen auch in Anspruch genommen werden.

Lesen Sie auch Kunstverein Hannover: Kathleen Rahn wird neue Direktorin des Museums Marta in Herford

Die 1987 in Vietnam geborene Künstlerin Sung Tieu überrascht mit einem glänzenden Raum aus Stahlplatten, die die Anmutung von Gefängnistüren haben. Dort, wo an den Türen die Luken sein sollten, sind hier Tafeln mit Texten der Künstlerin zu finden. Sie beschreibt Persönlichkeitsmerkmale der Menschen, die man sich hier als Insassen vorstellen kann. In der Mitte des langen Raumes befinden sich zwei Stahlobjekte, die wie gigantische Safeschlösser wirken. Hier finden sich astrologische Berechnungen, die der Strenge des Raums etwas Offenes, Unfassbares gegenüberstellen. Sung Tieu schafft einen ganz eigenen Kosmos. Die Geste der Zurückhaltung und Verschlossenheit, die sich in den stählernen Türen zeigt, ist groß und stark; ob die Öffnung ins Ungeheure und Freie ausgerechnet über die Astrologie erfolgen muss, ist allerdings die Frage.

Bis 16. Januar im Kunstverein Hannover. Am Montag, 29. November, gibt es das erste Künstlerinnengespräch zur Ausstellung: Kathrin Bentele (Kuratorin aus Düsseldorf) spricht um 19 Uhr mit Richard Sides. Das Gespräch kann vor Ort, aber auch im Netz (auf den Seiten des Kunstvereins) verfolgt werden. Am Sonnabend, 11. Dezember ist um 15 Uhr eine Podiumsdiskussion geplant: Julia Draganovic, Direktorin der Villa Massimo in Rom, und Ulrich Sauerwein vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft sprechen mit Künstlerinnenn und Künstlern über das Thema „Stipendien, Kunstpreise und Residenzen – eine Überlebensstrategie?“

Von Ronald Meyer-Arlt