Hannover

Die Wirklichkeit scheint vielen nicht mehr das zu sein, was sie mal war. Beispiel Dinosaurier: So wie man sie Mitte des vergangenen Jahrhunderts entwarf, würde man sie heute nicht mehr darstellen. In Hannover war dies lange an Balduin zu sehen, dem Modell eines Iguanodon-Sauriers im Landesmuseum.

„Nie kompetent beraten“: Dino-Modell im Landesmuseum

Für Annette Richter, Oberkustodin für Geowissenschaften und Osteologie im Landesmuseum ist das Modell „tragische Museumsgeschichte“, wie sie in einem Gespräch mit dem Künstler Till Wittwer sagt, der auch Preisträger des Villa-Minimo-Stipendiums des Kunstvereins war. Der Dino habe bereits bei seiner Aufstellung 1961 nicht mehr dem Stand der Forschung entsprochen, der beauftragte Tierbildhauer Werner Ehlert, der es aus Sperrholz und Dentalgips schuf, sei vermutlich nie kompetent beraten worden.

Und doch stand das Modell bis zum Jahr 2013 in der Ausstellung – und verbreitete eine Wirklichkeit von Dinosauriern, die es so vielleicht nie gab.

Hat laut Paläontologin Annette Richter schon 1961 nicht mehr dem Stand der Forschung entsprochen: Dinosaurier Balduin im Landesmuseum mit seinem Schöpfer Werner Ehlert. Quelle: Wilhelm Hauschild

Wirklichkeit bleibt fragmentarisch

Glaubt man dem Künstler Till Wittwer, liegt das Problem mit der Wirklichkeit daran, dass es heute nicht so einfach ist, sie wahrzunehmen. Er schreibt zu seinem aktuellen Projekt „Fabrikanten der Wirklichkeit“: „Die Gewissheit der Moderne darüber, wie die Welt funktioniert, ist zerbröselt. Die Fragmente einer Welt, wie sie die Aufklärung konstruiert hat, schwirren um unsere Köpfe, vernebeln unsere Gedanken und lassen uns orientierungslos zurück.“

Lieblingstier der Popkultur

Im live ins Internet übertragenen Gespräch mit Museumsmacherin Richter vom Landesmuseum Hannover, ging es ihm jetzt darum, wie Museen unseren Blick auf die Welt beeinflussen. Das war vor allem eine leidenschaftliche, unterhaltsame und erhellende Auseinandersetzung über Dinosaurier, die Lieblingstiere der Popkultur. Wittwer erinnert sich aus seiner Kindheit an das Balduin-Modell im Landesmuseum– und an seine Enttäuschung, als es irgendwann nicht mehr da war.

Reihe „Fabrikanten der Wirklichkeit“ Till Wittwer erstellt aus den Gesprächen seiner Reihe „Fabrikanten der Wirklichkeit“ Podcasts auf www.fabricating.it. Das Gespräch mit Annette Richter wird er dafür mit einem weiteren ergänzen, das er mit Dennis Janzen, einem Kunstwissenschaftler, über Dinosaurier und Tiermalerei führen wird. Janzen spricht zu diesem Thema auch am Donnerstag, 20. Mai, um 19 Uhr bei der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover. Die Ausstellung „Kinosaurier – zwischen Fantasie und Forschung“ im Landesmuseum Hannover konnte bis jetzt nicht eröffnet werden. Das Museum bemüht sich um eine Verlängerung. Ein virtueller Rundgang ist auf www.landesmuseum-hannover.de zu erleben.

Dass der Saurier bis ins Jahr 2013 im Landesmuseum ausgestellt war, erklärt Fachfrau Richter so: Alles was groß sei, sei nun einmal teuer, Museumsmacher hofften dann auf lange Gültigkeit. Die Hannoveraner liebten ihren Balduin seit Generationen, und Richter lernte: „Ein Museum ist keine Universität.“

Die plumpe Echse

Den ursprünglichen Plan der Oberkustodin, das Modell durch eines nach heutigem Stand der Paläontologie zu ergänzen und so ein kleines „Museum des Museums“ zu erschaffen, konnte sie noch nicht realisieren. Im Museum sei kein Platz, und noch habe niemand eine gute Lösung gefunden, wie sich Balduin für das Außengelände wasserfest machen lasse. Also bleibt die plumpe Echsendarstellung zunächst bei einer Messebaufirma eingelagert. Bis in die Sechzigerjahre habe sich die Wissenschaft Dinosaurier zumeist als dick, dumm und grau vorgestellt – eine Interpretation der damaligen Funde.

Erst später entstand aufgrund neuer Erkenntnisse das Bild agiler, dynamischer Warmblüter – und erst seit der Jahrtausendwende eines, in dem viele Dinosaurier bunte Federn tragen und eher heutigen Vögeln ähneln. „Paläontologen versuchen, das Begriffspaar richtig/falsch zu vermeiden“, sagt Richter. Es gehe eher um Wahrscheinlichkeiten bei der Interpretation von Funden. „Wir werden es nie genau wissen.“

Vorstellungen von der Vergangenheit sind immer wieder neu

Also entstehen immer neue Vorstellungen einer vergangenen Wirklichkeit, erst in der Wissenschaft, dann in deren musealer Vermittlung und schließlich in den Köpfen von Laien. Sie mit Neuem zu überschreiben, erweist sich oft als gar nicht so einfach.

Von Ralf Heußinger und Ronald Meyer-Arlt